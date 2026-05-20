Nova dimensão financeira no VfB Stuttgart: Deniz Undav teria recebido uma oferta recorde

Alexander Wehrle, presidente do VfB Stuttgart, anunciou que as negociações serão “intensificadas” após o fim da temporada. O VfB ainda disputará, neste sábado, a final da Copa da Alemanha em Berlim contra o campeão FC Bayern.

“Não há dúvida de que Deniz é um jogador muito importante para nós”, continuou Wehrle. Ele não quer estabelecer um prazo, embora o objetivo seja “resolver” a questão antes da próxima temporada. Caso as negociações fracassem, seria até mesmo possível uma transferência neste verão, dada a curta duração restante do contrato atual de Undav.

Mas é possível que as negociações sejam concluídas em breve. O próprio Undav disse à Sky: “Estabeleci um prazo para mim e, se eles resolverem isso antes da Copa do Mundo – eu ainda estarei aqui até a próxima terça-feira –, então vai ser apertado. Não há nada contra isso, já disse várias vezes que gosto de jogar aqui. Gosto de estar aqui. Me sinto como um stuttgardiano, mesmo não sendo. Não estamos tão distantes, talvez sejam apenas pequenos detalhes.” Segundo a Sport Bild, entre esses pequenos detalhes estaria o valor da comissão de assinatura.

Undav vem de uma temporada excepcional com a camisa do Stuttgart. O atacante, contratado em 2024 pelo Brighton por quase 27 milhões de euros, marcou 25 gols em 45 partidas oficiais, além de ter dado 14 assistências. Com isso, ele teve participação decisiva na temporada de sucesso do Stuttgart.