Segundo a fonte, Undav teria recebido uma proposta por escrito para a prorrogação de seu contrato até o verão de 2029. A proposta incluiria uma cláusula de opção para mais uma temporada, que poderia ser exercida dependendo do desempenho e do tempo de jogo do jogador.
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Nova dimensão financeira no VfB Stuttgart: Deniz Undav teria recebido uma oferta recorde
Do ponto de vista financeiro, a renovação seria compreensivelmente vantajosa para o jogador de 29 anos, que ainda tem contrato até 2027. Segundo a revista Sport Bild, o salário de Undav deve subir de 4,5 milhões de euros para 5,5 milhões de euros por ano. Ele continuaria, assim, sendo o jogador mais bem pago do time finalista da Copa da Alemanha. Além disso, ele receberia um bônus de assinatura no valor de dois milhões de euros.
Essas são dimensões financeiras nunca antes vistas no VfB. Assim, o conselho fiscal teve que aprovar a generosa oferta contratual. Um processo que ainda não havia ocorrido sob a presidência de Dietmar Allgeier (no cargo desde 2024).
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Daniz Undav deixa o Brighton & Hove Albion para se transferir para o VfB Stuttgart
Alexander Wehrle, presidente do VfB Stuttgart, anunciou que as negociações serão “intensificadas” após o fim da temporada. O VfB ainda disputará, neste sábado, a final da Copa da Alemanha em Berlim contra o campeão FC Bayern.
“Não há dúvida de que Deniz é um jogador muito importante para nós”, continuou Wehrle. Ele não quer estabelecer um prazo, embora o objetivo seja “resolver” a questão antes da próxima temporada. Caso as negociações fracassem, seria até mesmo possível uma transferência neste verão, dada a curta duração restante do contrato atual de Undav.
Mas é possível que as negociações sejam concluídas em breve. O próprio Undav disse à Sky: “Estabeleci um prazo para mim e, se eles resolverem isso antes da Copa do Mundo – eu ainda estarei aqui até a próxima terça-feira –, então vai ser apertado. Não há nada contra isso, já disse várias vezes que gosto de jogar aqui. Gosto de estar aqui. Me sinto como um stuttgardiano, mesmo não sendo. Não estamos tão distantes, talvez sejam apenas pequenos detalhes.” Segundo a Sport Bild, entre esses pequenos detalhes estaria o valor da comissão de assinatura.
Undav vem de uma temporada excepcional com a camisa do Stuttgart. O atacante, contratado em 2024 pelo Brighton por quase 27 milhões de euros, marcou 25 gols em 45 partidas oficiais, além de ter dado 14 assistências. Com isso, ele teve participação decisiva na temporada de sucesso do Stuttgart.
Estatísticas de desempenho de Deniz Undav no VfB Stuttgart
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos 116 57 30 18