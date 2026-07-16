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Nova contratação do Manchester United está pronta para mostrar do que é capaz: meio-campista de 18 anos concretiza a tão esperada transferência para Old Trafford
Uma chegada muito aguardada em Carrington
A espera finalmente chegou ao fim para Orozco e o Manchester United. Após vários meses de expectativa, o jovem meio-campista colombiano está pronto para iniciar sua trajetória no futebol inglês. Os Red Devils chegaram a um acordo com o antigo clube de Orozco, o Fortaleza CEIF, há nove meses, mas as regras internacionais de transferência para menores de idade determinavam que o jovem promissor tivesse que permanecer em seu país natal até completar 18 anos.
Com os obstáculos legais agora superados, Orozco está pronto para se juntar ao elenco em Carrington, com o “Manchester Evening News” informando que a transferência foi concluída. A diretoria do clube deve agora decidir o melhor caminho para o seu desenvolvimento, avaliando se ele começará sua adaptação na base ou se seu nível técnico justifica uma chance imediata de treinar com o time principal, sob o olhar atento de Michael Carrick e da comissão técnica.
Orozco fala sobre suas ambições no United
Em entrevista à ESPN Colômbia sobre a transferência, Orozco demonstrou grande confiança em sua capacidade de lidar com os rigores do futebol europeu. “Sei que meus pontos fortes são minha preparação física e minha técnica”, disse ele. “Tenho essas qualidades e, com o dom que Deus me deu, não acho que será muito difícil. Mas tudo se resume à adaptação. Sou muito jovem, e é isso que vou precisar fazer.”
O adolescente já está focado nos aspectos práticos de se firmar em um clube do porte do United, destacando a comunicação como prioridade. “Espero aprender bastante inglês. Quando estive lá, percebi o quanto isso é importante”, acrescentou. “Quero chegar e aprender o mais rápido possível. É isso que é necessário para que eu possa mostrar meu nível e tudo do que sou capaz. Quero me adaptar a tudo o que surgir no meu caminho o mais rápido possível.”
A estratégia da Ineos em ação
A contratação de Orozco é um claro indicativo da política de transferências liderada pela Ineos desde que assumiu o controle das operações de futebol em Old Trafford. Em vez de simplesmente buscar superestrelas consagradas, o clube está buscando agressivamente jovens promessas de elite provenientes de mercados emergentes antes que seus valores de mercado disparem. Essa estratégia reflete as recentes aquisições do talento malinês Sekou Kone e do jovem paraguaio Diego Leon.
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Seguindo os passos de Falcão no Old Trafford
A chegada de Orozco também traz de volta lembranças do único colombiano que já vestiu a camisa do Manchester United: Radamel Falcao. O atacante atuou pelo clube durante a temporada 2014-15, embora uma lesão sofrida antes de sua transferência para a Inglaterra tenha afetado seu desempenho, levando o United a decidir, no final da campanha, não transformar seu empréstimo em transferência definitiva.
Agora, um novo capítulo se inicia para uma nova geração. Com apenas 18 anos, Orozco buscará conquistar seu lugar em um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial e provar que pode se tornar o próximo colombiano a deixar sua marca em Old Trafford.
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