Nova contratação do Manchester United está pronta para mostrar do que é capaz: meio-campista de 18 anos concretiza a tão esperada transferência para Old Trafford

Em entrevista à ESPN Colômbia sobre a transferência, Orozco demonstrou grande confiança em sua capacidade de lidar com os rigores do futebol europeu. “Sei que meus pontos fortes são minha preparação física e minha técnica”, disse ele. “Tenho essas qualidades e, com o dom que Deus me deu, não acho que será muito difícil. Mas tudo se resume à adaptação. Sou muito jovem, e é isso que vou precisar fazer.”

O adolescente já está focado nos aspectos práticos de se firmar em um clube do porte do United, destacando a comunicação como prioridade. “Espero aprender bastante inglês. Quando estive lá, percebi o quanto isso é importante”, acrescentou. “Quero chegar e aprender o mais rápido possível. É isso que é necessário para que eu possa mostrar meu nível e tudo do que sou capaz. Quero me adaptar a tudo o que surgir no meu caminho o mais rápido possível.”



