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Nottingham Forest precisa substituir seu “melhor jogador”? Lenda do clube, Des Walker entra no debate sobre Neco Williams e a contratação de um ala-esquerdo para o City Ground
Destro, Williams recebeu o pedido para atuar pelo lado esquerdo.
Williams foi contratado pelo Nottingham Forest após o retorno do clube à Premier League, em 2022, para atuar pelo lado direito da defesa de Steve Cooper, seja como lateral tradicional, seja em uma função com liberdade para avançar mais pela faixa direita.
Ele foi deslocado para a esquerda quando o Nottingham Forest enfrentou dificuldades para preencher aquela posição. O jogador da seleção de Gales mostrou dedicação total e correu muito como titular em uma posição na qual nunca pareceu se sentir inteiramente à vontade.
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O Nottingham Forest não tem equilíbrio natural pelo lado esquerdo.
A lógica tática indica que ter um canhoto naquele lado da equipe facilita a vida de todos. Quando a bola sobra ou é passada em sua direção, o jogador pode lançá-la com facilidade pela linha lateral, para longe do perigo e em um espaço onde um atacante possa correr para alcançá-la.
Quando se tenta encaixar jogadores em posições que não são as suas, é perfeitamente compreensível que eles prefiram trazer a bola para o pé mais forte. Williams muitas vezes recorre à direita para afastar o perigo ou fazer um cruzamento.
Essa tendência pode se tornar um pouco previsível no terço ofensivo e atrair pressão na defesa. Isso leva à inevitável pergunta sobre se o Forest, depois de contratar Daniel Munoz para atuar pela direita, deveria buscar um jogador melhor para a ala esquerda.
O Forest deveria considerar a contratação de um ala-esquerdo em janeiro?
Questionado se iria vasculhar o próximo mercado de transferências em busca de um jogador de rendimento comprovado para ocupar aquela posição, Walker, ídolo do Liverpool que falou em parceria com a Live Football Tickets, disse à GOAL: “Eu iria, com 100% de certeza.
“Mas preciso dizer que Neco provavelmente foi o melhor jogador do Forest nos últimos 18 meses, então ele dá um jeito. Ele traz energia ao time. Andreas Brehme era um lateral-esquerdo destro e tinha nível mundial, então é perfeitamente possível jogar assim.
“Mas gosto de ter um canhoto ali pela forma como isso abre o campo. Se um jogador destro pela esquerda corta para o pé direito, o adversário pode pressioná-lo e, na prática, fechar um terço do campo. Isso facilita a recuperação da bola no campo de ataque. Um canhoto pode abrir o jogo e, de repente, o jogo se espalha por todo o campo.
“Mas, como eu disse, Neco foi o melhor jogador do Forest. Ele parece mais à vontade na esquerda do que na direita. Lembro dele jogando contra o Liverpool há alguns anos, pela esquerda, diante de [Mohamed] Salah, e Salah mal tocou na bola. Neco foi excepcional.
“Acho que, desde aquele dia, ele evoluiu e se tornou o jogador mais consistente do Forest. Na direita, não estou dizendo que ele tenha feito algo errado, mas não se destacava da mesma forma. Na esquerda, ele traz muita energia, determinação e paixão.
“Jogar como ala em uma linha de três zagueiros é um pouco diferente, porém, porque você começa bem mais aberto. Às vezes, é preciso ter a qualidade de um canhoto de origem quando se está quase sobre a linha lateral. Ainda não o vi jogar o suficiente exatamente nessa posição para saber se ela combina com ele.”
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Glasner ainda trabalha em seu sistema tático preferido
A discussão sobre Williams, porém, não é uma questão crítica. Suas atuações de entrega total ao longo dos últimos quatro anos resultaram na assinatura de um novo contrato no verão de 2026. Ele ainda tem um papel a desempenhar no projeto mais amplo em Trentside.
O técnico austríaco Glasner, por sua vez, está transmitindo suas ideias e imprimindo sua autoridade ao trabalho. Para que seu plano funcione bem, será preciso tomar algumas decisões difíceis, o que pode significar voltar ao mercado de contratações quando uma nova janela abrir em janeiro.
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