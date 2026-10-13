Questionado se iria vasculhar o próximo mercado de transferências em busca de um jogador de rendimento comprovado para ocupar aquela posição, Walker, ídolo do Liverpool que falou em parceria com a Live Football Tickets, disse à GOAL: “Eu iria, com 100% de certeza.

“Mas preciso dizer que Neco provavelmente foi o melhor jogador do Forest nos últimos 18 meses, então ele dá um jeito. Ele traz energia ao time. Andreas Brehme era um lateral-esquerdo destro e tinha nível mundial, então é perfeitamente possível jogar assim.

“Mas gosto de ter um canhoto ali pela forma como isso abre o campo. Se um jogador destro pela esquerda corta para o pé direito, o adversário pode pressioná-lo e, na prática, fechar um terço do campo. Isso facilita a recuperação da bola no campo de ataque. Um canhoto pode abrir o jogo e, de repente, o jogo se espalha por todo o campo.

“Mas, como eu disse, Neco foi o melhor jogador do Forest. Ele parece mais à vontade na esquerda do que na direita. Lembro dele jogando contra o Liverpool há alguns anos, pela esquerda, diante de [Mohamed] Salah, e Salah mal tocou na bola. Neco foi excepcional.

“Acho que, desde aquele dia, ele evoluiu e se tornou o jogador mais consistente do Forest. Na direita, não estou dizendo que ele tenha feito algo errado, mas não se destacava da mesma forma. Na esquerda, ele traz muita energia, determinação e paixão.

“Jogar como ala em uma linha de três zagueiros é um pouco diferente, porém, porque você começa bem mais aberto. Às vezes, é preciso ter a qualidade de um canhoto de origem quando se está quase sobre a linha lateral. Ainda não o vi jogar o suficiente exatamente nessa posição para saber se ela combina com ele.”