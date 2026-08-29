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Nottingham Forest planeja investida ambiciosa de £ 40 milhões pela joia do Everton Harrison Armstrong, enquanto Oliver Glasner busca reforços para o meio-campo
Nottingham Forest abre negociações
Segundo o The Athletic, o Forest tenta ativamente fechar um acordo pelo meio-campista de 19 anos, estruturado em torno de £ 40 milhões, com cláusulas de porcentagem sobre uma venda futura. Armstrong, cujo contrato em Goodison Park vai até junho de 2028, construiu uma experiência sólida no profissional ao somar 22 aparições pelo time principal do Everton. Após empréstimos anteriores na Championship para Derby County e Preston North End, David Moyes o integrou de vez ao elenco principal no início deste ano.
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Armstrong impressiona em meio ao interesse
O clube de East Midlands precisa de reforços para o meio-campo após perder Elliot Anderson para o Manchester City em uma venda bombástica de £ 116 milhões no início deste verão europeu. Embora o internacional austríaco Xaver Schlager já tenha atuado nas duas primeiras partidas da liga após sua transferência sem custos do RB Leipzig, a comissão técnica quer mais profundidade no elenco.
Armstrong teve um início impressionante na campanha 2026-27, começando as duas partidas competitivas sob o comando de Moyes. Ele marcou a rodada de abertura da Premier League ao dar a assistência para o gol que quebrou o empate de Kiernan Dewsbury-Hall na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, antes de manter sua vaga entre os titulares no triunfo convincente do Everton por 4 a 0 sobre o Preston na segunda rodada da Carabao Cup.
Everton enfrenta reformulação no meio-campo
As discussões em torno do adolescente coincidem com ajustes estruturais significativos em todo o setor de meio-campo do Everton durante a atual janela. Moyes reformulou o setor ao contratar Hayden Hackney, do Middlesbrough, e Christian Norgaard, do Arsenal. O Everton também acionou a compra em definitivo do meio-campista alemão Merlin Rohl após o fim de seu período inicial de empréstimo vindo do Freiburg.
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A pressão aumenta no último dia da janela de transferências
Os dois lados enfrentam uma corrida contra o tempo para chegar a um acordo total antes de a janela de transferências da Premier League se fechar na terça-feira, 1º de setembro, às 19h no horário de Brasília. O Forest está ansioso para finalizar seus negócios de verão depois de já ter concluído as chegadas de Steven Banda, Ousmane Diomande e Liam Delap, além de Schlager. Resolver o futuro de Armstrong no clube antes do prazo dará clareza ao seu desenvolvimento no time principal antes da próxima pausa internacional de outono.
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