O clube de East Midlands precisa de reforços para o meio-campo após perder Elliot Anderson para o Manchester City em uma venda bombástica de £ 116 milhões no início deste verão europeu. Embora o internacional austríaco Xaver Schlager já tenha atuado nas duas primeiras partidas da liga após sua transferência sem custos do RB Leipzig, a comissão técnica quer mais profundidade no elenco.

Armstrong teve um início impressionante na campanha 2026-27, começando as duas partidas competitivas sob o comando de Moyes. Ele marcou a rodada de abertura da Premier League ao dar a assistência para o gol que quebrou o empate de Kiernan Dewsbury-Hall na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, antes de manter sua vaga entre os titulares no triunfo convincente do Everton por 4 a 0 sobre o Preston na segunda rodada da Carabao Cup.