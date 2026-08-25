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Nottingham Forest em negociações avançadas para contratar o descartado do Chelsea Liam Delap após recusa ao Fulham
Forest lidera a corrida por Delap
O Forest está atualmente em negociações com o Chelsea por uma transferência de Delap, com o Nottingham Forest buscando reforçar suas opções ofensivas antes do prazo final, segundo o Daily Mail. Entende-se que o Forest propõe inicialmente um acordo de empréstimo que incluiria uma opção para tornar a transferência permanente no próximo verão. O técnico Oliver Glasner está interessado em acrescentar mais poder de fogo ao elenco, especialmente depois de sua equipe sofrer uma derrota apertada por 1 a 0 para o Leeds United no fim de semana, resultado que destacou a necessidade de mais eficiência nas finalizações no terço final.
A movimentação acontece em um momento em que a carreira de Delap em Stamford Bridge encontrou um obstáculo significativo. Apesar de ter chegado do Ipswich Town com reputação em ascensão após uma passagem bem-sucedida por Portman Road, o atacante tem tido dificuldades para se adaptar ao peso das expectativas no oeste de Londres. Sua falta de participação na recente vitória na Premier League contra o Fulham foi o indício mais claro até agora de que seu tempo no clube está chegando ao fim, à medida que a diretoria do Chelsea sinaliza disposição para ouvir ofertas pelo jovem atacante, que marcou apenas um gol na liga durante sua temporada de estreia.
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Tirando a camisa 9
A queda de Delap na hierarquia foi confirmada ainda mais quando Joao Pedro pegou a camisa 9 do internacional inglês das categorias de base antes da nova temporada. Essa mudança simbólica refletiu uma mudança nas preferências táticas de Alonso, já que Pedro foi recompensado por um ano de estreia brilhante, enquanto Delap foi realocado para a camisa 12. Com Nicolas Jackson e o reforço de verão Marc Guiu atualmente à sua frente, o caminho até o futebol do time principal sob o comando do treinador espanhol parece cada vez mais estreito para o ex-jogador formado na base do Manchester City.
Embora o Forest seja o favorito, não é o único clube monitorando a situação. Vários rivais da Premier League manifestaram interesse no atacante ao longo da janela de verão. O Ipswich estaria explorando um possível retorno de seu ex-astro, enquanto o Everton também segue nos bastidores. Acredita-se que o Everton esteja considerando uma proposta de empréstimo caso ofertas permanentes de outros interessados não se concretizem.
A campanha de reforços de verão de Glasner
A busca por Delap faz parte de uma estratégia de recrutamento mais ampla no City Ground, enquanto Glasner tenta reformular seu elenco. O Forest já tem sido ativo no mercado, garantindo a contratação do zagueiro Ousmane Diomande, do Sporting CP, em um negócio de £36 milhões. O clube também tem utilizado de forma eficaz o mercado de jogadores livres, trazendo o meio-campista Xaver Schlager e o goleiro Steve Benda para dar mais profundidade ao elenco. Essas chegadas foram parcialmente financiadas pela enorme venda de Elliot Anderson para o Manchester City por £116 milhões, dando ao clube flexibilidade financeira para buscar alvos como Delap.
Além do atacante do Chelsea, o Forest também estaria monitorando o ponta do Newcastle United Jacob Murphy. Assim como na situação com Delap, o Forest enfrenta a concorrência do Everton pela contratação de Murphy. O clube claramente busca trazer jogadores com experiência comprovada na Premier League ou de alto potencial, que possam causar impacto imediato.
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Futuro incerto em Stamford Bridge
Apesar de ainda ter cinco anos restantes em seu contrato, Delap agora é um dos vários atacantes que o Chelsea está disposto a negociar enquanto busca enxugar um elenco inchado. O clube passou por uma grande reformulação desde a nomeação de Alonso, com vários números de camisa sendo redistribuídos e nomes consolidados sendo colocados à disposição para transferência. O próprio Delap estaria disposto a esperar pela oportunidade certa no mercado doméstico, preferindo permanecer na Premier League em vez de buscar uma transferência para o exterior. Embora o Como, da Itália, comandado por Cesc Fabregas, já tenha demonstrado interesse em levar o atacante para a Serie A, a preferência do jogador é provar seu valor na Inglaterra.
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