O Forest está atualmente em negociações com o Chelsea por uma transferência de Delap, com o Nottingham Forest buscando reforçar suas opções ofensivas antes do prazo final, segundo o Daily Mail. Entende-se que o Forest propõe inicialmente um acordo de empréstimo que incluiria uma opção para tornar a transferência permanente no próximo verão. O técnico Oliver Glasner está interessado em acrescentar mais poder de fogo ao elenco, especialmente depois de sua equipe sofrer uma derrota apertada por 1 a 0 para o Leeds United no fim de semana, resultado que destacou a necessidade de mais eficiência nas finalizações no terço final.

A movimentação acontece em um momento em que a carreira de Delap em Stamford Bridge encontrou um obstáculo significativo. Apesar de ter chegado do Ipswich Town com reputação em ascensão após uma passagem bem-sucedida por Portman Road, o atacante tem tido dificuldades para se adaptar ao peso das expectativas no oeste de Londres. Sua falta de participação na recente vitória na Premier League contra o Fulham foi o indício mais claro até agora de que seu tempo no clube está chegando ao fim, à medida que a diretoria do Chelsea sinaliza disposição para ouvir ofertas pelo jovem atacante, que marcou apenas um gol na liga durante sua temporada de estreia.