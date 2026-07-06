Oliver Glasner é o novo técnico do Nottingham Forest. Deixando de lado a decepção por ter sido “despedido” do Milan – que também havia pensado nele para suceder Massimiliano Allegri antes de optar por Rubén Amorim –, uma vez que a hipótese de seu mentor, Ralf Rangnick, assumir o cargo de diretor de futebol do clube rossonero havia perdido força, o técnico austríaco recomeça uma nova aventura na Premier League após se despedir do Crystal Palace com a conquista da Conference League. Glasner assinou um contrato válido até 30 de junho de 2029 e receberá um salário total de cerca de 15 milhões de euros.
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Nottingham Forest, é oficial: Oliver Glasner é o novo técnico. Ele havia sido considerado pelo Milan para substituir Allegri
O COMUNICADO
Este é o comunicado do Nottingham Forest, que nos últimos dias havia demitido o técnico português Vitor Pereira: “O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a nomeação de Oliver Glasner como novo técnico principal do clube. Um dos técnicos mais respeitados e inovadores da Europa, Glasner chega ao Forest com uma reputação extraordinária no desenvolvimento de jogadores, na formação de times ofensivos ambiciosos e na conquista de sucessos no mais alto nível do futebol. Sua liderança, competência tática e mentalidade vencedora fazem dele a pessoa ideal para conduzir o clube em seu próximo capítulo. Glasner chega ao Forest sendo apenas o terceiro técnico a conquistar tanto a Liga Europa da UEFA quanto a Liga Conferência da UEFA. Seu sucesso europeu, aliado aos títulos nacionais conquistados na Inglaterra, reforça seu histórico na formação de times vencedores. Ele levou o VfL Wolfsburg à classificação para a Liga dos Campeões da UEFA antes de conduzir o Eintracht Frankfurt à vitória na Liga Europa da UEFA 2021/22, garantindo ao clube o primeiro grande título europeu em mais de quatro décadas. Durante sua passagem pela Alemanha, suas equipes conquistaram ampla admiração por sua intensidade, organização tática e estilo de jogo ofensivo. Mais recentemente, Glasner causou um impacto imediato no futebol inglês, conquistando a FA Cup 2024/25 em sua primeira temporada completa na Premier League, seguida pelo FA Community Shield, antes de conquistar a UEFA Conference League na temporada seguinte.”
AS PRIMEIRAS PALAVRAS
Estas, por sua vez, são as primeiras declarações feitas por Oliver Glasner aos canais oficiais de seu novo clube: “Estou muito feliz por me juntar ao Nottingham Forest como técnico. Desde minhas primeiras conversas com o proprietário e a diretoria, ficou claro para mim que eles têm uma visão clara para este clube de futebol e total confiança e convicção em mim e na minha comissão técnica para construirmos juntos um futuro sólido a longo prazo. Essa confiança e esse compromisso compartilhados, juntamente com o potencial que vejo no elenco, foram fatores fundamentais para mim, e estou entusiasmado com o que podemos alcançar juntos. O Nottingham Forest é um clube com um prestígio e uma história incríveis, bicampeão da Europa e com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Nosso objetivo é formar uma equipe que possa ajudar o clube a alcançar o próximo patamar nos próximos anos e da qual nossos torcedores possam se orgulhar. Minha prioridade imediata é conhecer os jogadores e a comissão técnica e começar a trabalhar, agora que iniciamos a pré-temporada. Estou animado com o futuro e trabalharei incansavelmente para representar este grande clube com orgulho e trazer conquistas para o campo. Mal posso esperar para começar.”
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