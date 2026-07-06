Nottingham Forest, é oficial: Oliver Glasner é o novo técnico. Ele havia sido considerado pelo Milan para substituir Allegri

Estas, por sua vez, são as primeiras declarações feitas por Oliver Glasner aos canais oficiais de seu novo clube: “Estou muito feliz por me juntar ao Nottingham Forest como técnico. Desde minhas primeiras conversas com o proprietário e a diretoria, ficou claro para mim que eles têm uma visão clara para este clube de futebol e total confiança e convicção em mim e na minha comissão técnica para construirmos juntos um futuro sólido a longo prazo. Essa confiança e esse compromisso compartilhados, juntamente com o potencial que vejo no elenco, foram fatores fundamentais para mim, e estou entusiasmado com o que podemos alcançar juntos. O Nottingham Forest é um clube com um prestígio e uma história incríveis, bicampeão da Europa e com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Nosso objetivo é formar uma equipe que possa ajudar o clube a alcançar o próximo patamar nos próximos anos e da qual nossos torcedores possam se orgulhar. Minha prioridade imediata é conhecer os jogadores e a comissão técnica e começar a trabalhar, agora que iniciamos a pré-temporada. Estou animado com o futuro e trabalharei incansavelmente para representar este grande clube com orgulho e trazer conquistas para o campo. Mal posso esperar para começar.”