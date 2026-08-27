O novo reforço expressou enorme empolgação com sua ida para o City Ground e afirmou que o estilo de trabalho de Oliver Glasner pode levar seu futebol ao próximo nível.

Em declaração oficial à mídia do clube, Delap disse: "Mal posso esperar para começar, este é um clube enorme, com uma grande história. Falei com o técnico e gosto da maneira dele, acho que ele pode ser a pessoa certa para realmente me ajudar a evoluir e dar esse próximo passo, e espero poder trazer gols para cá.

"Mal posso esperar para ouvir o barulho no City Ground e ter os torcedores ao meu lado, porque sei o quanto eles são barulhentos e importantes. Como time, podemos construir algo realmente forte, e o principal objetivo é brigar e ser um grande clube na Premier League."