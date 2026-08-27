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Nottingham Forest conclui contratação de Liam Delap, do Chelsea, por £ 50 milhões em contrato de cinco anos
Forest concretiza contratação
O Forest oficializou a contratação de Delap em um acordo no valor inicial de £45 milhões, mais £5 milhões em adicionais. O atacante de 23 anos assinou um contrato de longo prazo até 2031, depois de apenas uma temporada no Chelsea. A transferência rende aos Blues um lucro imediato de £20 milhões, após ter contratado o centroavante por cerca de £30 milhões junto ao Ipswich Town em junho de 2025.
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Delap aproveita novo capítulo
O novo reforço expressou enorme empolgação com sua ida para o City Ground e afirmou que o estilo de trabalho de Oliver Glasner pode levar seu futebol ao próximo nível.
Em declaração oficial à mídia do clube, Delap disse: "Mal posso esperar para começar, este é um clube enorme, com uma grande história. Falei com o técnico e gosto da maneira dele, acho que ele pode ser a pessoa certa para realmente me ajudar a evoluir e dar esse próximo passo, e espero poder trazer gols para cá.
"Mal posso esperar para ouvir o barulho no City Ground e ter os torcedores ao meu lado, porque sei o quanto eles são barulhentos e importantes. Como time, podemos construir algo realmente forte, e o principal objetivo é brigar e ser um grande clube na Premier League."
Histórico comprovado desperta otimismo
Apesar de ter marcado apenas um gol na liga na última temporada, a linhagem de Delap como um perigoso atacante de primeira divisão segue fora de dúvida. Filho do ex-zagueiro Rory Delap, ele chamou a atenção no Ipswich durante a campanha 2024-25, marcando 12 gols na liga mesmo com o rebaixamento do clube. Delap também registrou 26 conduções de bola que terminaram em finalização naquela temporada, o maior número entre todos os atacantes da Premier League, graças à sua velocidade, força e capacidade agressiva de carregar a bola.
Forte concorrência no ataque aguarda
Delap entra em uma acirrada disputa a quatro pela função de centroavante ao lado de Chris Wood, Igor Jesus e Arnaud Kalimuendo. O jogador de 23 anos pode fazer sua estreia neste fim de semana, quando o Forest viajará a Anfield para enfrentar o Liverpool, tentando se recuperar das derrotas consecutivas para o Leeds United na estreia da liga e na Carabao Cup. Sua força física e seu faro de gol agora precisam justificar esse alto preço para os fiéis torcedores do City Ground.
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