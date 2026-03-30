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Notícias sobre o “claro desconforto” sentido por Declan Rice devido à lesão devem preocupar o Arsenal, que disputa o título da Premier League, após a saída do meio-campista da seleção inglesa
Um êxodo internacional
Esta semana, uma onda de desistências atingiu o elenco dos Três Leões, com oito jogadores deixando a seleção prematuramente antes do amistoso contra o Japão. Entre as ausências mais preocupantes para os torcedores do Arsenal está a de Rice, que tem sido uma presença constante no meio-campo do clube nesta temporada, perdendo apenas uma partida do campeonato devido a um problema no joelho em dezembro. Junto com ele na sala de tratamento estão Saka e Madueke; este último foi visto usando uma joelheira após uma forte entrada durante o empate de 1 a 1 da Inglaterra com o Uruguai. Esse súbito aumento de lesões ocorre em um momento crítico para os Gunners, que estão disputando títulos em várias frentes à medida que a temporada entra em sua fase final decisiva.
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Política de risco zero
Tuchel abordou o êxodo em massa esclarecendo que, embora os jogadores estivessem ansiosos por representar seu país, as avaliações médicas tornaram impossível a participação deles durante um período sobrecarregado do calendário futebolístico.
Sobre a condição física dos jogadores liberados prematuramente, Tuchel afirmou: “Não há nada mais a acrescentar da minha parte, como técnico, não sou especialista em medicina. Fizemos uma avaliação após a partida, mas nenhum deles estava em condições de permanecer e jogar.
Eles passaram por uma avaliação médica, queriam desesperadamente jogar, para esclarecer a situação, e estavam ansiosos para participar, mas não fazia sentido correr esse risco. Se fosse o último jogo da temporada, nós os teríamos mantido, tentado de tudo, mas não fazia sentido.
"O risco de piorar a situação era muito grande, eles estavam claramente desconfortáveis. Não fazia sentido eles permanecerem em campo. [Noni] parecia estar melhor do que realmente se sentia, mas ficará fora por alguns dias.”
A realidade do esgotamento
Os problemas físicos de Rice e seus companheiros de equipe destacam o crescente desgaste físico e mental dos jogadores de elite, que já ultrapassaram milhares de minutos de competição nesta temporada.
Refletindo sobre a situação, Tuchel afirmou: “Decepcionado, mas não com os jogadores, e sim com o fato de que queremos que todos estejam de bom humor e com boa saúde. É a realidade da temporada, o final de março, a realidade dos jogadores nas partidas europeias, mais de uma competição, todas as copas em andamento. É a realidade disso. Jogadores que acumularam 3.000, 4.000, 5.000 minutos, nós lhes demos um descanso. Mais minutos do que em toda a temporada passada.
"Os jogadores precisavam e mereciam uma pausa mental do futebol. Pudemos ver a energia com que voltaram ao campo de treinamento. Um novo ambiente para eles voltarem e darem o seu melhor. Queremos que joguem bem pelos seus clubes. É a nossa última oportunidade antes de irmos para a América. É decepcionante. Não estou chateado com os jogadores; todos estavam desesperados para vir. Eles querem estar com o grupo. É a realidade, temos uma equipa forte amanhã. Um plantel completo para escolher, todos estão disponíveis, 21, 22 jogadores de campo, alguns com pernas descansadas. Estou entusiasmado para amanhã.”
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Uma semana decisiva para a temporada
O Arsenal enfrenta um teste imediato à profundidade do seu elenco, começando com as quartas de final da FA Cup contra o Southampton, no dia 4 de abril, seguido por uma viagem para enfrentar o Sporting CP pela Liga dos Campeões apenas três dias depois. A disponibilidade de Rice continua sendo uma grande incógnita para ambas as partidas, deixando Arteta diante de uma decisão delicada: apostar na recuperação física do seu craque ou poupá-lo para as competições europeias. Com a disputa pelo título da Premier League em um equilíbrio delicado, a equipe médica dos Gunners está sob imensa pressão para colocar de volta em campo, a tempo da reta final, qualquer estrela que esteja com lesões.