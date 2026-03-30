Notícias sobre o “claro desconforto” sentido por Declan Rice devido à lesão devem preocupar o Arsenal, que disputa o título da Premier League, após a saída do meio-campista da seleção inglesa

Tuchel abordou o êxodo em massa esclarecendo que, embora os jogadores estivessem ansiosos por representar seu país, as avaliações médicas tornaram impossível a participação deles durante um período sobrecarregado do calendário futebolístico.

Sobre a condição física dos jogadores liberados prematuramente, Tuchel afirmou: “Não há nada mais a acrescentar da minha parte, como técnico, não sou especialista em medicina. Fizemos uma avaliação após a partida, mas nenhum deles estava em condições de permanecer e jogar.

Eles passaram por uma avaliação médica, queriam desesperadamente jogar, para esclarecer a situação, e estavam ansiosos para participar, mas não fazia sentido correr esse risco. Se fosse o último jogo da temporada, nós os teríamos mantido, tentado de tudo, mas não fazia sentido.

"O risco de piorar a situação era muito grande, eles estavam claramente desconfortáveis. Não fazia sentido eles permanecerem em campo. [Noni] parecia estar melhor do que realmente se sentia, mas ficará fora por alguns dias.”