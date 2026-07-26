Notícias mistas para Lisandro Martínez e Matthijs de Ligt, com atualizações sobre as lesões dos zagueiros centrais do Manchester United

O United está otimista de que Martínez estará disponível para a estreia na Premier League contra o Hull City, segundo o The National News.

O zagueiro argentino causou preocupação ao deixar o campo na final da Copa do Mundo segurando a coxa, o que gerou receios de mais um longo período afastado dos gramados. No entanto, a equipe médica do clube acredita que o problema não seja grave, e espera-se que o jogador de 28 anos retorne ao elenco após um período prolongado de descanso após o torneio.

Martínez continua sendo uma peça fundamental no esquema de Carrick, e sua disponibilidade representa um grande incentivo para uma equipe que retorna à ação na Liga dos Campeões. Apesar de algumas críticas da torcida em relação ao seu histórico recente de lesões, o ex-jogador do Ajax deve desempenhar um papel importante, já que o United busca melhorar o terceiro lugar conquistado na temporada passada.