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Notícias mistas para Lisandro Martínez e Matthijs de Ligt, com atualizações sobre as lesões dos zagueiros centrais do Manchester United
Martinez dá um impulso antes da estreia na temporada
O United está otimista de que Martínez estará disponível para a estreia na Premier League contra o Hull City, segundo o The National News.
O zagueiro argentino causou preocupação ao deixar o campo na final da Copa do Mundo segurando a coxa, o que gerou receios de mais um longo período afastado dos gramados. No entanto, a equipe médica do clube acredita que o problema não seja grave, e espera-se que o jogador de 28 anos retorne ao elenco após um período prolongado de descanso após o torneio.
Martínez continua sendo uma peça fundamental no esquema de Carrick, e sua disponibilidade representa um grande incentivo para uma equipe que retorna à ação na Liga dos Campeões. Apesar de algumas críticas da torcida em relação ao seu histórico recente de lesões, o ex-jogador do Ajax deve desempenhar um papel importante, já que o United busca melhorar o terceiro lugar conquistado na temporada passada.
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De Ligt ainda não está mais perto de voltar
Embora as notícias sobre Martinez sejam positivas, a situação em torno de De Ligt é mais complicada. O jogador da seleção holandesa não joga pelo clube desde novembro passado e, consequentemente, ficou de fora da Copa do Mundo após se submeter a um procedimento corretivo para tratar de um problema persistente nas costas. O National News afirma que De Ligt não voltará aos gramados até, pelo menos, o outono, enquanto sua recuperação continua.
Atividade no mercado de transferências e reforços para o meio-campo
O United tem atuado ativamente no mercado de transferências para corrigir uma suposta falta de equilíbrio no elenco. O clube garantiu a contratação de Andrey Santos, do Chelsea, por 48 milhões de libras, além de ter contratado Youri Tielemans, do Aston Villa, ao acionar sua cláusula de rescisão.
O clube também estaria vasculhando o mercado em busca de um novo lateral-esquerdo para criar concorrência para Luke Shaw. Lewis Hall, do Newcastle United, surgiu como principal alvo, embora o United esteja cauteloso em relação aos valores elevados que estão sendo exigidos atualmente no mercado nacional.
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O futuro de Rashford e a profundidade do elenco
O terço ofensivo também continua sendo um ponto de interesse, especialmente a situação envolvendo Marcus Rashford. Depois de passar a última temporada emprestado ao Barcelona, o jogador de 28 anos parece cada vez mais propenso a retornar ao United para a nova temporada. O gigante catalão decidiu não exercer a opção de compra, e, considerando o salário substancial de Rashford, poucos outros clubes possuem capacidade financeira para viabilizar uma transferência.
O elenco de profundidade será essencial, já que o United disputará quatro competições nesta temporada. Espera-se que os jovens Leny Yoro e Ayden Heaven deem cobertura no centro da defesa durante a ausência de De Ligt.
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