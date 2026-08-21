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Notícias de transferências da Juventus: possível ida de Mattia Perin para o Palermo enfrenta complicações enquanto o clube mira Musso e Audero
Enfrentando complicações na transferência
Segundo o tuttomercatoweb, a Juventus vive neste momento uma situação delicada em relação ao seu setor de goleiros antes da nova temporada. Embora o Palermo mantenha interesse ativo em contratar Perin, a possível transferência encontrou complicações importantes nos últimos dias.
A diretoria da Juventus avalia cuidadosamente suas opções antes de autorizar qualquer saída. As conversas seguem em andamento enquanto os dois clubes tentam encontrar uma solução viável.
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Avaliando possíveis substitutos
Caso Perin conclua com sucesso uma saída de Turim, a Juventus já definiu possíveis sucessores para preencher a função de reserva. As prioridades atuais da lista indicam que Juan Musso (Argentina) é visto como o principal candidato, à frente de Emil Audero (Indonésia), para integrar o elenco.
O planejamento para todos os cenários possíveis garante que o clube não será pego desprevenido caso haja um avanço nas negociações com o Palermo. A equipe de gestão segue totalmente preparada para agir rapidamente se a situação mudar.
Avaliando o panorama mais amplo do elenco
Paralelamente às discussões em andamento sobre Perin, a Juventus também monitora o futuro de Michele Di Gregorio. Apesar de seguir no mercado como uma possível saída, abordagens concretas por Di Gregorio ainda não se materializaram.
Essas considerações simultâneas sobre o elenco destacam a natureza complexa da estratégia de transferências de verão do clube. Equilibrar o setor de goleiros é uma prioridade fundamental para a comissão técnica antes do fechamento da janela.
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Preparando-se para os próximos passos
As atenções agora se voltam para como as negociações entre Juventus e Palermo avançarão nos próximos dias. As duas partes precisarão resolver os atuais entraves para que a transferência volte aos trilhos.
Enquanto isso, a comissão técnica da Juventus segue sua preparação para os próximos compromissos com o elenco atual totalmente intacto. Novas atualizações são esperadas à medida que as conversas evoluem sobre o futuro de Perin.
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