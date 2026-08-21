Notícias de transferências da Juventus: possível ida de Mattia Perin para o Palermo enfrenta complicações enquanto o clube mira Musso e Audero

Segundo o tuttomercatoweb, a Juventus vive neste momento uma situação delicada em relação ao seu setor de goleiros antes da nova temporada. Embora o Palermo mantenha interesse ativo em contratar Perin, a possível transferência encontrou complicações importantes nos últimos dias.

A diretoria da Juventus avalia cuidadosamente suas opções antes de autorizar qualquer saída. As conversas seguem em andamento enquanto os dois clubes tentam encontrar uma solução viável.