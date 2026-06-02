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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notícias da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo: atualização sobre a condição física de Chris Richards e Tyler Adams, os bastidores da semana agitada de casamentos de Brenden Aaronson e Miles Robinson quer deixar o erro para trás

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Estados Unidos
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B. Aaronson
C. Richards
T. Adams
M. Robinson
Copa do Mundo
Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos

O GOAL analisa os principais destaques e conclusões da pré-temporada na mais recente edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

ATLANTA — O trabalho voltou ao Centro Nacional de Treinamento. Dois dias após iniciar os preparativos para a Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, a seleção masculina dos EUA retomou os treinos para dar início a mais uma semana de preparação. O próximo passo? O amistoso deste fim de semana contra a Alemanha, em Chicago, mas isso só acontecerá após mais alguns dias de trabalho em Atlanta.

Dois jogadores falaram com a imprensa na terça-feira: Brenden Aaronson e Miles Robinson. Ambos tiveram experiências emocionais muito diferentes no último fim de semana. Aaronson está no auge de sua carreira. Robinson? Nem tanto, após um erro em campo. Ambos, porém, transmitiram uma mensagem semelhante: a semana passada acabou, e esta é o começo de algo novo.

Estas são as grandes histórias, os pontos de discussão e os pequenos momentos de diversão do campo de treinamento da Seleção Masculina dos EUA...

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Atualização sobre o treinamento

    Enquanto 24 jogadores da Seleção Masculina dos EUA, além de alguns jogadores que participavam de treinos extras, estavam em campo, houve duas ausências notáveis no início da sessão desta terça-feira.

    Tanto Chris Richards quanto Tyler Adams permaneceram na academia durante os aquecimentos iniciais no Centro Nacional de Treinamento. A ausência de Adams, de acordo com a U.S. Soccer, deveu-se ao gerenciamento de carga após a partida deste fim de semana contra o Senegal. Adams não havia treinado integralmente com o Bournemouth durante parte da primavera, após romper o ligamento colateral medial (MCL) em dezembro e lutar contra uma lesão no quadríceps em abril.

    Quanto a Richards, a U.S. Soccer afirma que o zagueiro central continua realizando trabalhos individuais. Richards está “progredindo”, segundo um porta-voz da federação, enquanto busca o retorno após sua recente lesão no tornozelo.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Organização do casamento

    Aaronson voltou ao estágio da seleção americana na semana passada já como um homem casado. Organizar um casamento é complicado. E organizar um durante a Copa do Mundo? Por onde Aaronson poderia começar?

    Acontece que o casamento não deveria ter ocorrido durante a preparação para a Copa do Mundo. Por algum tempo, o plano era que o estágio da seleção americana para a Copa do Mundo começasse em 1º de junho e, nesse cronograma, o casamento de Aaronson em 29 de maio teria sido o momento perfeito para uma despedida antes do torneio.

    Os planos mudaram, porém. Assim que a programação pré-torneio foi definida, a data de apresentação dos jogadores passou a ser 26 de maio. Os jogadores descobriram isso em dezembro e, naquele momento, os planos do casamento já estavam finalizados e, como Aaronson brincou, “a conta bancária estava um pouco apertada”. De repente, o dia mais importante da vida pessoal de Aaronson entrou em conflito direto com o momento mais importante de sua vida profissional. Quando seu irmão Paxten lhe contou sobre a mudança na programação, seu coração afundou.

    “Quando recebemos aqueles calendários provisórios, quando ele soube que iríamos nos apresentar naquela data, quando ela soube que iríamos nos apresentar naquela data, eu vi a reação dela”, disse Aaronson sobre aquele momento com seu irmão e sua agora esposa. “O rosto dela ficou vermelho. O meu rosto ficou vermelho. Estávamos em pânico porque dedicamos tanto tempo e esforço, e quero dizer, ela dedicou tanto tempo e esforço para organizar o casamento.

    "Foi assustador, mas poder ter aquela conversa com o técnico, poder entrar no escritório dele... ele é muito bom nesse tipo de conversa. Ele também é um ser humano, então sabe que não é fácil ser jogador de futebol. Foi uma conversa muito fácil de se ter com ele."

    No final, tudo correu sem percalços. Bem, quase. Aaronson treinou na quinta-feira, voou para Filadélfia e chegou algumas horas atrasado para o próprio dia de ensaio. O casamento correu como planejado, no entanto, incluindo o voo de volta de Aaronson às 2 da manhã para Atlanta, a fim de se juntar à equipe para os treinos de sábado.

    “Foi perfeito”, disse ele. “Foi um dia maravilhoso, maravilhoso.”

    Era importante, diz Aaronson, voltar rapidamente ao campo de treinamento, porque, por mais incrível que tenha sido seu casamento, também é hora da Copa do Mundo.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Virando a página

    O meio-campista do Leeds United não participou da vitória da seleção americana por 3 a 2 sobre o Senegal. Ele foi um dos três únicos jogadores convocados que não entraram em campo, ao lado de Haji Wright e Matt Freese. O jogo contra a Alemanha neste fim de semana ganha, portanto, uma importância redobrada, já que Aaronson busca virar a página da semana passada e definir o tom para as próximas semanas.

    “A temporada que acabei de passar, acho que foi a melhor da minha carreira”, disse ele. “Jogando no nível em que estava, estou realmente ansioso para poder, espero, mostrar meu valor contra a Alemanha e, se não for possível, ir para os treinos e mostrar o que posso fazer, garantindo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para entrar em campo. Se não, apoiar os rapazes da melhor maneira possível, porque esse é o tipo de pessoa que sou. Quero apoiar os rapazes, mas ainda assim entrar em campo e, sempre que tiver uma chance, fazer o meu trabalho.”

    "Estou muito grato por ter conseguido fazer isso", continuou ele, "e agora estou pronto para me preparar para esta Copa do Mundo, porque é um momento realmente muito emocionante."

  • Miles RobinsonGetty

    "Levantei a mão"

    Não havia como negar: Miles Robinson cometeu um erro. Seu passe errado levou diretamente ao segundo gol do Senegal. Não havia muito mais a dizer.

    Agora, alguns dias depois da partida, Robinson falou sobre esse erro. Ele também falou sobre o quanto ficou grato por seus companheiros de equipe o terem apoiado depois disso.

    “Acho que isso mostrou o caráter do grupo, a vontade de lutar pelo gol da vitória”, disse ele. “Obviamente, temos um grande talento ofensivo no grupo, então acho que eles estão ansiosos por esse terceiro gol. Houve alguns momentos em que eles poderiam ter marcado o quarto ou o quinto.

    "Obviamente, sim, há erros. Eu assumo a responsabilidade, com certeza, mas é uma daquelas situações em que você precisa aprender e reconhecer que o melhor ainda está por vir com o grupo. Cada oportunidade é uma chance de crescimento, então é só uma questão de deixar isso para trás, reconhecer que estou aqui por um motivo e simplesmente seguir em frente."

    Ele terá que continuar se esforçando, com certeza, se quiser disputar uma vaga no torneio deste verão.

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    A situação dos zagueiros centrais

    Erro ou não, Robinson é um dos integrantes de um grupo de zagueiros centrais bastante concorrido. Richards ainda está se recuperando da lesão, é claro, mas Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie e Auston Trusty estão no elenco como zagueiros centrais titulares. Alex Freeman, por sua vez, foi titular como terceiro zagueiro central contra o Senegal. Joe Scally também atuou na defesa de três, acrescentando mais uma opção para uma posição-chave.

    Então, como é jogar nessa competição? Como é mudar de uma defesa de dois para uma de três e, às vezes, voltar para a de dois, dependendo do elenco? Segundo Robinson, a competição é boa. É saudável, é claro, mas tensa o suficiente, dado o que está em jogo.

    “Acho que, no fim das contas, estamos todos apenas tentando competir”, disse Robinson. “Quando entramos em campo para treinar, quando é 11 contra 11, há muitas formações diferentes, maneiras de pressionar ou de defender em situações diferentes.

    No fim das contas, acho que todos nós estamos apenas tentando manter o foco em cada sessão e tentar competir e mostrar à comissão técnica, a nós mesmos e aos nossos companheiros de equipe do que somos capazes, apenas tentando continuar a impulsionar o grupo da maneira que pudermos.”

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