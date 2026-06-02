Aaronson voltou ao estágio da seleção americana na semana passada já como um homem casado. Organizar um casamento é complicado. E organizar um durante a Copa do Mundo? Por onde Aaronson poderia começar?

Acontece que o casamento não deveria ter ocorrido durante a preparação para a Copa do Mundo. Por algum tempo, o plano era que o estágio da seleção americana para a Copa do Mundo começasse em 1º de junho e, nesse cronograma, o casamento de Aaronson em 29 de maio teria sido o momento perfeito para uma despedida antes do torneio.

Os planos mudaram, porém. Assim que a programação pré-torneio foi definida, a data de apresentação dos jogadores passou a ser 26 de maio. Os jogadores descobriram isso em dezembro e, naquele momento, os planos do casamento já estavam finalizados e, como Aaronson brincou, “a conta bancária estava um pouco apertada”. De repente, o dia mais importante da vida pessoal de Aaronson entrou em conflito direto com o momento mais importante de sua vida profissional. Quando seu irmão Paxten lhe contou sobre a mudança na programação, seu coração afundou.

“Quando recebemos aqueles calendários provisórios, quando ele soube que iríamos nos apresentar naquela data, quando ela soube que iríamos nos apresentar naquela data, eu vi a reação dela”, disse Aaronson sobre aquele momento com seu irmão e sua agora esposa. “O rosto dela ficou vermelho. O meu rosto ficou vermelho. Estávamos em pânico porque dedicamos tanto tempo e esforço, e quero dizer, ela dedicou tanto tempo e esforço para organizar o casamento.

"Foi assustador, mas poder ter aquela conversa com o técnico, poder entrar no escritório dele... ele é muito bom nesse tipo de conversa. Ele também é um ser humano, então sabe que não é fácil ser jogador de futebol. Foi uma conversa muito fácil de se ter com ele."

No final, tudo correu sem percalços. Bem, quase. Aaronson treinou na quinta-feira, voou para Filadélfia e chegou algumas horas atrasado para o próprio dia de ensaio. O casamento correu como planejado, no entanto, incluindo o voo de volta de Aaronson às 2 da manhã para Atlanta, a fim de se juntar à equipe para os treinos de sábado.

“Foi perfeito”, disse ele. “Foi um dia maravilhoso, maravilhoso.”

Era importante, diz Aaronson, voltar rapidamente ao campo de treinamento, porque, por mais incrível que tenha sido seu casamento, também é hora da Copa do Mundo.