Chris Richards esteve em campo com todos os outros na sexta-feira. Ele fez o aquecimento com o grupo sem nenhum problema. No entanto, ele não vai jogar neste fim de semana, confirmou Pochettino. De certa forma, ele está frustrado com isso, mas essa é a realidade.

“Quando decidimos a escalação, pensamos que o Chris poderia jogar a final da Conference [League], porque já tínhamos definido a escalação anteriormente”, disse ele. “Havia uma linha de pensamento de que ele poderia jogar aquela final contra o Rayo Vallecano na Conference League. Ele estava no banco, se você se lembra. Depois, pensávamos que ele talvez pudesse estar [em campo] contra o Senegal. Depois, hoje, no fim das contas, os prazos foram se estendendo e [isso] me irrita um pouco. Não estou feliz porque sabemos que Chris Richards é um jogador importante, é claro, todos sabemos disso, mas também, quando eu dizia isso, era com base nas informações que tínhamos, e às vezes não havia clareza.

“No fim das contas, podemos esperar que o Chris esteja lá. Mas, no fim das contas, vamos acabar ficando sem competir [por um mês] e depois teremos que decidir se ele está em forma para competir ou não. Não há muito tempo na Copa do Mundo.”

De modo geral, Pochettino disse que vários jogadores estão lidando com os problemas físicos normais desta época do ano. Ele riu quando lhe pediram para entrar em detalhes. No geral, todos estão bem, disse ele, enquanto a preparação para a Copa do Mundo continua. Dito isso, ele entende que o sábado será um ato de equilíbrio, com poucas respostas certas.

Pochettino basicamente disse que não há opção sem riscos para um técnico antes de uma Copa do Mundo. Se ele poupar jogadores-chave, os críticos podem argumentar que a equipe não estará afiada o suficiente quando o torneio começar. Se ele os escalar e alguém se lesionar, esses mesmos críticos dirão que ele foi imprudente. Seu argumento mais amplo foi que, na era das redes sociais, os treinadores são frequentemente julgados apenas pelo resultado: se nada der errado, a decisão é ignorada, mas se algo der, todos dizem que o técnico errou.

“Os haters de hoje, com as redes sociais, nunca vão concordar, quer você escale normalmente os jogadores ou escale o time titular para a Copa do Mundo”, disse ele. “Se nada acontecer, ninguém vai dizer nada, boa decisão, mas se algo acontecer, dizem que eu não tenho noção!

"É impossível saber o que precisamos fazer. É por isso que, desde o início, o importante é nos prepararmos da melhor maneira possível para que todos os jogadores tenham a possibilidade de jogar ou competir."