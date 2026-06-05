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Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notícias da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo: a situação de Chris Richards continua incerta, enquanto Weston McKennie busca manter a boa fase da Juventus até o verão

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Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

O GOAL analisa os principais destaques e conclusões da preparação da seleção antes da partida contra a Alemanha na mais recente edição do caderno da USMNT.

Mauricio Pochettino não foi o único técnico da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo presente no local na sexta-feira, e Sebastian não foi o único Berhalter. Enquanto os EUA se preparavam para o último amistoso pré-torneio contra a Alemanha, eles o fizeram na casa de um rosto conhecido: Gregg Berhalter.

Os EUA treinaram nas instalações do Chicago Fire na sexta-feira, o que resultou em muitos reencontros divertidos antes da partida de sábado.

Pochettino, Berhalter e vários jogadores falaram com a imprensa para antecipar a próxima partida. Estas são as principais notícias, os pontos de discussão e os pequenos momentos de diversão da sexta-feira em Chicago...


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Um rosto conhecido

    Os dois jogadores que falaram com a imprensa na sexta-feira foram Weston McKennie e Sebastian Berhalter. Enquanto passavam o dia nas instalações de treinamento do Chicago Fire, ambos esperavam encontrar o técnico do time local. McKennie queria reencontrar um treinador que realmente o influenciou. Berhalter queria... bem, não é óbvio?

    “Ele é uma ótima pessoa, e não estou dizendo isso só porque [Sebastian está aqui]”, disse McKennie com uma risada ao falar sobre Gregg Berhalter — pai de Sebastian.

    McKennie tinha acabado de chegar ao centro de treinamento quando ele e o jovem Berhalter subiram ao pódio, mas já estava ansioso pela perspectiva de passar algum tempo com seu ex-treinador.

    “Eu recorria a ele com problemas dentro e fora de campo. Já chorei na frente dele”, disse McKennie. “Passamos por momentos difíceis e também momentos incríveis juntos, então vai ser muito bom poder vê-lo por aqui, espero que ainda hoje, para colocar o papo em dia e relembrar algumas memórias. Tenho certeza de que ele provavelmente vai me dar alguns conselhos antes do jogo e da Copa do Mundo, porque ele é esse tipo de pessoa.”


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  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Observando de longe

    O Berhalter mais velho tem uma relação próxima com muitos membros da Seleção Masculina dos EUA, não apenas com McKennie e não apenas com seu filho. Quando assumiu o cargo de técnico da Seleção Masculina dos EUA após o desastre nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, ele recebeu a missão de dar início a uma nova geração. Muitos membros dessa geração eram adolescentes quando ele assumiu; agora são homens.

    É por isso que, mesmo agora, embora não treine mais esse grupo, ele se sente ligado a ele. Ele viu todos eles crescerem, e agora Berhalter quer vê-los colher os frutos neste verão.

    “Acho que uma coisa que precisamos lembrar é que, quando os recebi, eles eram jovens, eram bebês e estavam apenas aprendendo o que é preciso para ser um atleta profissional”, disse Gregg Berhalter. “Agora eu os vejo, e eles são homens! Eles têm filhos, são adultos e sabem exatamente o que significa se manter como profissionais. É incrível ver isso.

    “Acabei de cumprimentá-los agora e pensei: ‘Não acredito, eles cresceram!’. Acho que eles estarão prontos para este momento. A única coisa que sei sobre este grupo é que eles estão à altura desses momentos.”

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Atualizações sobre lesões

    Chris Richards esteve em campo com todos os outros na sexta-feira. Ele fez o aquecimento com o grupo sem nenhum problema. No entanto, ele não vai jogar neste fim de semana, confirmou Pochettino. De certa forma, ele está frustrado com isso, mas essa é a realidade.

    “Quando decidimos a escalação, pensamos que o Chris poderia jogar a final da Conference [League], porque já tínhamos definido a escalação anteriormente”, disse ele. “Havia uma linha de pensamento de que ele poderia jogar aquela final contra o Rayo Vallecano na Conference League. Ele estava no banco, se você se lembra. Depois, pensávamos que ele talvez pudesse estar [em campo] contra o Senegal. Depois, hoje, no fim das contas, os prazos foram se estendendo e [isso] me irrita um pouco. Não estou feliz porque sabemos que Chris Richards é um jogador importante, é claro, todos sabemos disso, mas também, quando eu dizia isso, era com base nas informações que tínhamos, e às vezes não havia clareza.

    “No fim das contas, podemos esperar que o Chris esteja lá. Mas, no fim das contas, vamos acabar ficando sem competir [por um mês] e depois teremos que decidir se ele está em forma para competir ou não. Não há muito tempo na Copa do Mundo.”

    De modo geral, Pochettino disse que vários jogadores estão lidando com os problemas físicos normais desta época do ano. Ele riu quando lhe pediram para entrar em detalhes. No geral, todos estão bem, disse ele, enquanto a preparação para a Copa do Mundo continua. Dito isso, ele entende que o sábado será um ato de equilíbrio, com poucas respostas certas.

    Pochettino basicamente disse que não há opção sem riscos para um técnico antes de uma Copa do Mundo. Se ele poupar jogadores-chave, os críticos podem argumentar que a equipe não estará afiada o suficiente quando o torneio começar. Se ele os escalar e alguém se lesionar, esses mesmos críticos dirão que ele foi imprudente. Seu argumento mais amplo foi que, na era das redes sociais, os treinadores são frequentemente julgados apenas pelo resultado: se nada der errado, a decisão é ignorada, mas se algo der, todos dizem que o técnico errou.

    “Os haters de hoje, com as redes sociais, nunca vão concordar, quer você escale normalmente os jogadores ou escale o time titular para a Copa do Mundo”, disse ele. “Se nada acontecer, ninguém vai dizer nada, boa decisão, mas se algo acontecer, dizem que eu não tenho noção!

    "É impossível saber o que precisamos fazer. É por isso que, desde o início, o importante é nos prepararmos da melhor maneira possível para que todos os jogadores tenham a possibilidade de jogar ou competir."

  • germanyGetty Images

    O teste da Alemanha

    Em março, Pochettino falou sobre a importância de enfrentar adversários europeus de qualidade, pois essas oportunidades não surgem com frequência. Após derrotar o Senegal, os EUA enfrentam outro adversário neste fim de semana na Alemanha. É uma boa oportunidade, afirma Pochettino.

    “Queríamos enfrentar os melhores na preparação para esta Copa do Mundo”, disse ele. “Acho que todos os confrontos contra Portugal ou a Bélgica foram incríveis, porque nos permitiram melhorar e aprender o que não precisamos fazer e como precisamos abordar a situação novamente. Acho que é uma ótima oportunidade; depois do Senegal, amanhã vamos enfrentar uma equipe excelente, e o importante é abordarmos isso da melhor maneira possível.”

    Embora Pochettino não estivesse presente, os EUA já passaram por esse teste recentemente. A equipe enfrentou a Alemanha em outubro de 2023, acabando por perder por 3 a 1, apesar de um gol de Christian Pulisic. No total, 14 dos 26 jogadores desta equipe estavam no elenco naquela derrota em Connecticut.

    “Não me lembro muito bem da escalação da Alemanha naquele jogo, e não sei o quanto ela se assemelha a esta”, disse McKennie, “mas acho que aquele jogo mostrou, obviamente, a qualidade que eles têm, mas também a qualidade que nós temos. Jogamos bem e tínhamos potencial para vencer aquele jogo também.

    “Entramos neste jogo com muitos jogadores que ainda não jogaram contra eles e jogadores que já jogaram, então acho que a nova energia, o novo estilo, as novas circunstâncias em geral que antecedem uma Copa do Mundo, acho que vai ser um grande teste para nós e acho que vamos entrar em campo com a mesma mentalidade com que sempre entramos.”

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    O desempenho de McKennie

    McKennie é um dos vários jogadores da seleção americana que estão em boa forma à medida que se aproxima a Copa do Mundo. Há também alguns que não estão em tão boa forma. O interessante sobre a Copa do Mundo é que a forma pode ou não importar; o que importa é o que acontece no dia do jogo.

    Pelo menos é assim que McKennie vê a situação, mesmo enquanto busca levar a confiança que conquistou na Juventus para a seleção neste verão. A questão, porém, é onde a confiança de McKennie será utilizada: como meio-campista mais recuado ou mais avançado?

    “Acho que qualquer jogador pode dizer que sair do clube em boa forma e estar em boa forma no clube faz muita diferença, porque é a confiança que você traz, é o desejo, a vontade, tudo”, disse McKennie. “Acho que, no sistema que nosso técnico tem aqui, o tipo de jogador que sou é um jogador que se adapta. Sou o tipo de jogador que pode desempenhar várias funções, então sou mais do tipo que, onde quer que ele precise de mim, farei o que for necessário.

    "Tento me destacar e simplesmente dar o meu melhor pela equipe. Acho que isso é algo que esta equipe realmente tem: ninguém é egoísta. Todos estão aqui pelas razões certas. Todos estão aqui para conquistar uma vitória para os EUA, então acho incrível poder vir para cá com confiança, e depois de uma ótima temporada individual. Obviamente, meu time não terminou onde queríamos, mas a confiança continua lá.”

    McKennie terminou a temporada com nove gols e seis assistências entre a Série A e a Liga dos Campeões. Infelizmente para ele e para a Juventus, seu time não disputará a Liga dos Campeões depois de perder a quarta e última vaga na fase de qualificação por apenas dois pontos.

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