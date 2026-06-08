Notícias da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Mauricio Pochettino é recebido por 5.500 torcedores na Califórnia, enquanto Chris Richards retorna aos treinos completos

O primeiro dia da Seleção Masculina dos EUA em sua nova casa foi único, principalmente porque eles não vieram sozinhos.

No total, 5.500 torcedores compareceram ao primeiro treino da equipe na semana, e esses 5.500 foram os sortudos vencedores de um sorteio que contou com 32.000 inscrições. Eles não viram nada revolucionário, já que a sessão de segunda-feira foi relativamente tranquila, dois dias após a partida contra a Alemanha.

Mas houve momentos divertidos. Antonee Robinson venceu um mini-desafio de chutes na trave, o que provocou gritos da torcida para que ele fizesse seu famoso salto mortal para trás, o que ele não fez. Pochettino, após vários pedidos dos torcedores para chutar de 40 metros de distância, mandou seu primeiro chute para fora antes de dar um segundo, recebendo aplausos. Após a sessão, os jogadores deram autógrafos para quem estava nas arquibancadas, com Alex Zendejas, em particular, atraindo uma grande multidão de torcedores vestindo camisetas tanto da Seleção dos EUA quanto do Club América.

No geral, foi uma recepção calorosa, que é exatamente o que Pochettino queria.

"É mais do que esperávamos, e não apenas as instalações, mas as pessoas que estão aqui trabalhando", disse o técnico. "Acho que ótimas instalações e ótimas pessoas são uma combinação incrível. Às vezes você vê ótimas instalações, mas as pessoas não são tão legais assim. Eu prefiro sempre instalações de menor qualidade, mas ótimas pessoas. Aqui temos ótimas instalações, ótimas pessoas, e estamos muito, muito gratos.

"Quero agradecer imensamente a todas as pessoas envolvidas nessa estrutura, porque a forma como preparam tudo é com amor, e isso é o mais importante."