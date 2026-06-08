Notícias da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Mauricio Pochettino é recebido por 5.500 torcedores na Califórnia, enquanto Chris Richards retorna aos treinos completos

Como jogador, o foco está sempre no próximo jogo. Neste momento, porém, esse próximo jogo é a Copa do Mundo. De repente, tudo se tornou muito, muito real.
Para Balogun, esta sexta-feira é o ponto alto de uma jornada de três anos e meio. Tudo começou com uma visita de recrutamento a Orlando que, no fim das contas, foi feita com o jogo de sexta-feira em mente. Depois de todo esse tempo, Balogun é titular da seleção americana e, talvez, titular na Copa do Mundo. Então, como é chegar a esse momento?
“Acho que provavelmente vai começar a parecer mais real para mim quando eu entrar em campo e tivermos os torcedores, quando entrarmos no gramado, gritando e torcendo”, disse Balogun. “Definitivamente acho que vai parecer real para mim quanto mais perto eu chegar. Esta é a primeira oportunidade que tenho de jogar na Copa do Mundo, então não tenho realmente nenhuma expectativa. Estou apenas tentando manter o foco no presente, viver o momento, e estou aproveitando a experiência até agora.”
Já para Ream, esta é sua segunda Copa do Mundo. Já está sendo bem diferente da primeira. A preparação tem sido mais longa e intensa. Mas, o mais importante, é em casa, o que significa que nem mesmo o jogador mais experiente da seleção americana sabe exatamente no que está se metendo.
"Não é nossa primeira vez, mas é a primeira em casa, então, de certa forma, é como se fosse a primeira vez", disse ele. "É emocionante. Tenho idade suficiente para me lembrar de alguns fragmentos de 1994. Tentei dizer aos rapazes e tentei passar a mensagem na mídia de que esta é uma oportunidade única na carreira, e que com isso vêm mais expectativas ou mais pressão. Ao mesmo tempo, temos que aproveitar. Não há ninguém colocando mais expectativas, mais pressão, sobre nós do que nós mesmos, e é assim que deve ser.
"Trata-se apenas de abrir os olhos e absorver tudo, porque isso é único, é diferente. É completamente diferente de tudo o que qualquer um de nós, como jogadores, já vivenciou, então absorvam, aproveitem e abracem tudo o que isso representa, porque é tão único. É tão especial."