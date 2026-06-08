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USMNT Training in IrvineGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notícias da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Mauricio Pochettino é recebido por 5.500 torcedores na Califórnia, enquanto Chris Richards retorna aos treinos completos

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Estados Unidos x Paraguai
Paraguai
C. Richards
M. Freese

O GOAL analisa os principais destaques e conclusões na mais recente edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

IRVINE — Depois de passar as últimas semanas se adaptando às novas instalações de treinamento, a seleção masculina dos EUA chegou neste fim de semana ao seu novo local de hospedagem para a Copa do Mundo. Segunda-feira foi o primeiro treino em Irvine, o que significa que a Copa do Mundo chegou oficialmente, com a equipe voltando toda a sua atenção para o Paraguai.

Foi um dia agitado, marcado pela presença de milhares de torcedores. O treino em si foi relativamente discreto, com foco mais na recuperação do que em táticas ou estratégia de jogo.

Mauricio Pochettino falou com a imprensa sobre a nova hospedagem da equipe, enquanto vários outros jogadores também se reuniram com repórteres para dar início à semana de preparação para a Copa do Mundo. Estas são as principais notícias, os pontos de discussão e os pequenos momentos de diversão do primeiro dia em Irvine...



  • WC training part 2Getty

    Um novo lar

    O primeiro dia da Seleção Masculina dos EUA em sua nova casa foi único, principalmente porque eles não vieram sozinhos.

    No total, 5.500 torcedores compareceram ao primeiro treino da equipe na semana, e esses 5.500 foram os sortudos vencedores de um sorteio que contou com 32.000 inscrições. Eles não viram nada revolucionário, já que a sessão de segunda-feira foi relativamente tranquila, dois dias após a partida contra a Alemanha.

    Mas houve momentos divertidos. Antonee Robinson venceu um mini-desafio de chutes na trave, o que provocou gritos da torcida para que ele fizesse seu famoso salto mortal para trás, o que ele não fez. Pochettino, após vários pedidos dos torcedores para chutar de 40 metros de distância, mandou seu primeiro chute para fora antes de dar um segundo, recebendo aplausos. Após a sessão, os jogadores deram autógrafos para quem estava nas arquibancadas, com Alex Zendejas, em particular, atraindo uma grande multidão de torcedores vestindo camisetas tanto da Seleção dos EUA quanto do Club América.

    No geral, foi uma recepção calorosa, que é exatamente o que Pochettino queria.

    "É mais do que esperávamos, e não apenas as instalações, mas as pessoas que estão aqui trabalhando", disse o técnico. "Acho que ótimas instalações e ótimas pessoas são uma combinação incrível. Às vezes você vê ótimas instalações, mas as pessoas não são tão legais assim. Eu prefiro sempre instalações de menor qualidade, mas ótimas pessoas. Aqui temos ótimas instalações, ótimas pessoas, e estamos muito, muito gratos.

    "Quero agradecer imensamente a todas as pessoas envolvidas nessa estrutura, porque a forma como preparam tudo é com amor, e isso é o mais importante."

    • Publicidade
  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Atualizações de status

    O aspecto mais importante do treino desta segunda-feira não foi o que aconteceu em campo, mas sim quem estava presente. Entre eles estava Chris Richards, que participou de todo o treino sem problemas ao lado dos reservas da partida contra a Alemanha. Foi a primeira vez que ele participou integralmente desde que chegou ao centro de treinamento.

    “É a primeira vez dele com a equipe”, disse Pochettino. “Temos quase todos prontos para serem escalados para o jogo.”

    O único jogador que não treinou com o grupo foi Tyler Adams, que inicialmente saiu para cumprimentar a torcida no início da sessão antes de voltar para a academia. A ausência de Adams, assim como sua ausência na sessão inicial da semana passada após o jogo contra o Senegal, foi devido a “gestão de carga”, segundo um dirigente da Federação Americana de Futebol.

    O restante do grupo treinou integralmente durante toda a sessão.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Freese sobre a situação do goleiro

    Fizeram a pergunta direta a Matt Freese: ele sabe se vai ser titular contra o Paraguai? Ele respondeu que não. Mais tarde, perguntaram-lhe por que deveria ser titular.

    “Como competidor, você sempre quer estar em campo, sempre quer ajudar a equipe de qualquer forma, e isso não muda neste momento: se for chamado para jogar, estou pronto”, disse ele. “Boa parte da minha confiança vem do trabalho árduo que dediquei, e eu me esforcei bastante, então sei que agora é hora de estar confiante.”

    A disputa pela vaga de goleiro continua sendo assunto. Matt Turner foi titular contra o Senegal antes de ser substituído por Chris Brady no intervalo. Depois, Freese foi escalado contra a Alemanha, jogando os 90 minutos completos. Mesmo agora, a poucos dias da Copa do Mundo, não há nenhuma indicação concreta de quem será o goleiro titular.

    É uma situação diferente dos anos anteriores. Durante anos, os EUA tiveram um goleiro titular definido, e uma das críticas a este grupo em particular é a falta de um goleiro indiscutível. Como alguém que cresceu acompanhando lendas como Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller e Tony Meola, Freese entende essa dinâmica, mas espera ter a chance de consolidar seu lugar entre eles em uma Copa do Mundo.

    “Não estou realmente dando ouvidos a ninguém além dos companheiros e da comissão técnica”, disse ele. “Obviamente, estou focado apenas em fazer o meu trabalho todos os dias, em estar presente. Com isso em mente, é justo dizer que os EUA têm tido um excelente grupo de goleiros. Historicamente, fui fã desse grupo de goleiros durante grande parte da minha vida, e ainda sou. É uma honra estar nesta equipe e fazer parte desse grupo para, espero, dar continuidade a esse legado.”

  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Elogios aos atacantes

    Uma das situações mais engraçadas, e às vezes um pouco constrangedoras, em uma coletiva de imprensa é quando pedem a um jogador para falar sobre a pessoa ao seu lado. Isso aconteceu duas vezes na segunda-feira com dois dos principais atacantes da seleção masculina dos EUA.

    Freese foi questionado sobre o desempenho de Ricardo Pepi, já que o craque do PSV estava sentado ao seu lado. Pepi teve um papel de destaque contra o Senegal, contribuindo para as duas jogadas que resultaram em gols, enquanto busca garantir uma vaga no time titular.

    “Diria que os três são muito bons a marcar golos”, disse Freese sobre os avançados. “Vejo isso todos os dias nos treinos. Obviamente, cada jogador tem inúmeros pontos fortes e características próprias, e o Pepi teve, sem dúvida, um papel enorme no jogo em Charlotte. Fez um trabalho fantástico a criar jogadas diferentes. Acho que todo o grupo de ataque — atacantes, alas, meias-ofensivas etc. — fez um ótimo trabalho nesses dois últimos amistosos, criando chances e jogando com fluidez.”

    O capitão Tim Ream, por sua vez, foi questionado sobre Folarin Balogun enquanto estava sentado ao lado da estrela do Mônaco.

    "Acho que é simplesmente o quão afiado ele é", disse Ream. "Seus movimentos, para a esquerda, para a direita, a capacidade de segurar a bola e envolver outros jogadores, e depois seu movimento por trás, estar nas posições certas e se colocar em situações de gol, é algo que a gente vem clamando há muito tempo para o time. Ele é provavelmente o atacante mais chato de se enfrentar nos treinos, porque é muito rápido nos movimentos, fisicamente forte e capaz de passar pelos adversários com facilidade.

    "Obviamente, os outros jogadores são diferentes. Todos têm perfis distintos, são tipos diferentes de jogadores, e vimos o Pepi envolvendo o Christian [Pulisic] na jogada, sendo capaz de dar passes e distribuir assistências dessa forma. Todos eles trazem desafios diferentes, e acho que, como defensores, a gente quer ver isso nos treinos. A gente quer poder jogar contra diferentes tipos de atacantes, e todos eles trazem algo diferente."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    A realidade da Copa do Mundo

    Como jogador, o foco está sempre no próximo jogo. Neste momento, porém, esse próximo jogo é a Copa do Mundo. De repente, tudo se tornou muito, muito real.

    Para Balogun, esta sexta-feira é o ponto alto de uma jornada de três anos e meio. Tudo começou com uma visita de recrutamento a Orlando que, no fim das contas, foi feita com o jogo de sexta-feira em mente. Depois de todo esse tempo, Balogun é titular da seleção americana e, talvez, titular na Copa do Mundo. Então, como é chegar a esse momento?

    “Acho que provavelmente vai começar a parecer mais real para mim quando eu entrar em campo e tivermos os torcedores, quando entrarmos no gramado, gritando e torcendo”, disse Balogun. “Definitivamente acho que vai parecer real para mim quanto mais perto eu chegar. Esta é a primeira oportunidade que tenho de jogar na Copa do Mundo, então não tenho realmente nenhuma expectativa. Estou apenas tentando manter o foco no presente, viver o momento, e estou aproveitando a experiência até agora.”

    Já para Ream, esta é sua segunda Copa do Mundo. Já está sendo bem diferente da primeira. A preparação tem sido mais longa e intensa. Mas, o mais importante, é em casa, o que significa que nem mesmo o jogador mais experiente da seleção americana sabe exatamente no que está se metendo.

    "Não é nossa primeira vez, mas é a primeira em casa, então, de certa forma, é como se fosse a primeira vez", disse ele. "É emocionante. Tenho idade suficiente para me lembrar de alguns fragmentos de 1994. Tentei dizer aos rapazes e tentei passar a mensagem na mídia de que esta é uma oportunidade única na carreira, e que com isso vêm mais expectativas ou mais pressão. Ao mesmo tempo, temos que aproveitar. Não há ninguém colocando mais expectativas, mais pressão, sobre nós do que nós mesmos, e é assim que deve ser.

    "Trata-se apenas de abrir os olhos e absorver tudo, porque isso é único, é diferente. É completamente diferente de tudo o que qualquer um de nós, como jogadores, já vivenciou, então absorvam, aproveitem e abracem tudo o que isso representa, porque é tão único. É tão especial."

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