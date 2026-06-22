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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notícias da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Christian Pulisic volta aos treinos, Folarin Balogun de olho na disputa pela Chuteira de Ouro e a Federação de Futebol dos EUA explica o hino “Country Roads”

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Turquia x Estados Unidos da América
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Copa do Mundo
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

O GOAL analisa os principais temas e destaques na mais recente edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

IRVINE, Califórnia — Mesmo com a vaga nas oitavas de final desta Copa do Mundo garantida, não faltam questões a serem respondidas pela Seleção Masculina dos EUA nesta semana, antes de sua última partida da fase de grupos contra a Turquia.

Algumas giram em torno de Christian Pulisic e de sua situação no torneio daqui para frente. Outras se concentram na rotação de jogadores para uma partida que, essencialmente, não tem importância para a Seleção Masculina dos EUA. E há ainda uma questão curiosa, especialmente depois da noite de sexta-feira: de onde diabos veio “Country Roads”?

Folarin Balogun e Alex Zendejas conversaram com os repórteres na segunda-feira, durante o primeiro treino completo da semana da Seleção Masculina dos EUA. Aqui estão os principais assuntos, pontos de discussão e momentos mais descontraídos do último dia em Irvine...

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    A situação dos cartões amarelos se soma à disputa pela Chuteira de Ouro

    Após duas partidas, Folarin Balogun se vê no meio da disputa pela Chuteira de Ouro. Então, quando ele liga a TV e vê estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland igualando ou até mesmo superando seu total de gols, ele tem uma reação.

    “Acho isso irritante”, disse ele, rindo.

    Balogun, como todo mundo, tem acompanhado essas estrelas brilharem na Copa do Mundo e, apesar do incômodo, também tem curtido isso. Ele destacou Felix Nmecha, da Alemanha, como alguém que o impressionou. Os nomes mais conhecidos, é claro, também o impressionaram.

    “Ver jogadores como Messi, Mbappé e Haaland — eles são simplesmente inevitáveis”, disse ele. “Estão marcando um gol por jogo, às vezes até mais. Para mim, trata-se apenas de tentar chegar a esse nível, de ser inevitável também, de ser consistente. Tenho certeza de que tenho potencial para fazer isso.”

    Em duas partidas, Balogun já fez isso. O atacante da seleção americana marcou duas vezes contra a Turquia e, em seguida, ajudou a criar a jogada do primeiro gol contra a Austrália, mas a bola acabou sendo desviada por Cameron Burgess para um gol contra.

    Infelizmente para Balogun, sua busca pela Chuteira de Ouro pode sofrer um revés. O atacante da Seleção dos EUA está com um cartão amarelo, o que significa que seria um risco enorme escalá-lo para o confronto sem importância contra a Turquia. Portanto, por mais que ele queira jogar, o atacante entende por que muitos não gostariam que ele jogasse.

    “Quero jogar todas as partidas”, disse ele. “Foi isso que me trouxe até aqui: estar disponível. Acho que o mais importante para um atleta profissional em qualquer esporte é estar disponível, e eu não sou diferente; então, é claro que quero jogar, mas também é importante ser sensato. Não gostaria de receber um cartão amarelo e perder as oitavas de final.”

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Como os EUA lutaram para que “Country Roads” se tornasse uma música

    A torcida de Seattle cantando “Country Roads” talvez tenha sido o momento mais marcante da seleção masculina de futebol dos EUA nesta Copa do Mundo. Ao que parece, não foi uma coincidência.

    Antes do torneio, a FIFA pediu às seleções que enviassem playlists com músicas para o aquecimento, comemoração de gols e hinos de vitória. Como parte disso, a Federação de Futebol dos EUA consultou jogadores e representantes da federação. O objetivo? Escolher músicas que fossem ótimas para cantar junto e representativas dos Estados Unidos. Entre a lista de músicas para o pós-jogo estavam três: “Livin’ on a Prayer”, “Sweet Caroline” e, é claro, “Take Me Home, Country Roads”.

    No fim das contas, o uso de “Sweet Caroline” pela Inglaterra tirou essa opção da mesa, enquanto “Livin’ on a Prayer” já estava sendo tocada em Seattle durante a partida. De acordo com a Federação de Futebol dos EUA, foi a ex-funcionária da federação e atual executiva da FIFA, Amy Hopfinger, quem tomou a decisão de escolher “Country Roads” logo após a vitória da seleção masculina dos EUA.

    O resto, como se costuma dizer, é história.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A euforia das comemorações de gols

    Ao falar com os repórteres após marcar um gol contra a Austrália, Alex Freeman explicou como pensou ao comemorar. Ele viu seus companheiros se aproximando e sabia que precisava correr, especialmente depois de ver como os reservas da seleção americana se aglomeravam em torno dos artilheiros na partida contra o Paraguai.

    Para quem já participou dessas comemorações, esses momentos são especiais. Há um motivo para os reservas da Seleção dos EUA continuarem correndo para comemorar nessas ocasiões: é uma emoção genuína, tanto pelo gol quanto pelo artilheiro. Freeman fez o possível para fugir e conseguiu melhor do que a maioria, mas seus companheiros de equipe acabaram alcançando-o no canto do campo.

    “É tudo uma questão de vibração”, disse Zendejas. “É uma emoção feliz. [Freeman] acabou correndo na direção errada; ele deveria ter corrido para o outro lado, mas estávamos todos prontos na linha lateral.

    “Depois que o gol foi confirmado, estávamos prontos para ir atrás dele, mas ele é rápido demais.”

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apoiando Pulisic

    Christian Pulisic estava todo sorridente após a partida contra a Austrália. As câmeras da FOX o flagraram sorrindo de orelha a orelha enquanto cantava junto com a torcida e comemorava o excelente trabalho dos companheiros de equipe.

    Ele também estava todo sorridente na segunda-feira. Nos 15 minutos de treino acompanhados pela imprensa, o astro americano treinou com seus companheiros, participando de exercícios com e sem a bola. A semana que antecedeu a partida contra a Austrália, porém, foi difícil, já que Pulisic estava no centro de uma crise de lesão que gerava a dúvida: “ele vai ou não vai?”. A decisão foi tomada no último minuto, disse o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, mas, no fim das contas, Pulisic ainda não estava totalmente pronto.

    Zendejas conhece Pulisic há anos, tendo crescido ao lado do ponta do AC Milan durante o período em que atuaram nas seleções de base. Vários membros da seleção americana afirmaram que Zendejas sempre foi alguém em quem Pulisic confiou, e isso se repetiu durante a preparação da semana passada.

    “Sim, é uma situação difícil quando você passa por uma pequena contusão ou lesão durante um torneio importante”, disse Zendejas, “mas acho que não se trata tanto de falar sobre as lesões ou sobre o momento pelo qual ele está passando. Nesse caso, você conversa com ele e fala sobre outros assuntos ou outras coisas para tentar tirar isso da cabeça dele.

    “Ele e eu nos damos bem, e temos outros caras também. Temos um grupinho, e tenho certeza de que isso o ajuda bastante: só o fato de ter alguém com quem ele possa conversar e que esteja ao lado dele.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olhando para o futuro, tanto para a quinta-feira quanto para as eliminatórias

    Com a vitória do Paraguai sobre a Turquia na noite de sexta-feira, a seleção masculina dos EUA (USMNT) ficou sabendo parte de seu caminho. Com esse resultado, a equipe conquistou oficialmente o primeiro lugar do grupo, o que significa que uma viagem a Santa Clara está por vir para a fase de 32.

    Quanto aos adversários ou ao que vem a seguir, Balogun diz que não faz ideia. É verdade que é difícil calcular todas as possibilidades, principalmente com as seleções que ficaram em terceiro lugar.

    “Tenho certeza de que alguns membros da comissão técnica ou outros jogadores podem estar analisando isso, mas, para ser sincero, eu realmente não entendo”, disse ele. “Matematicamente, se conseguirmos determinados pontos, contra quem vamos jogar, tudo isso — seja quem for que me digam para me preparar, vou simplesmente entrar em campo e me preparar para isso. Meu foco está apenas nos jogos atuais.”

    Devido à situação da seleção americana, porém, espera-se uma rotação. Balogun, como um dos quatro jogadores com cartão amarelo, é um dos principais candidatos a ficar de fora contra a Turquia, ao lado de Antonee Robinson, Chris Richards e Tyler Adams. Pulisic, por sua vez, talvez também se beneficie de mais uma semana de recuperação antes do início das eliminatórias.

    Será que isso abriria espaço para alguém como, digamos, Zendejas? O craque do Club América é um dos cinco jogadores de linha que ainda não entraram em campo nesta Copa do Mundo, o que significa que a partida contra a Turquia pode ser seu grande momento.

    “Tenho treinado duro, esperando pela oportunidade, mas tenho certeza de que ela vai chegar”, disse ele. “Obviamente, essa é uma decisão do técnico, e algo que tenho que respeitar. Sempre disse que tudo depende de como eu me saio em campo. Estou me esforçando, me divertindo, curtindo muito esse sonho que estou vivendo agora, então não poderia pedir mais, cara. Estou feliz por estar aqui com os rapazes, com o grupo. Estou simplesmente supergrato.”





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Compreendendo o impacto

    É difícil contextualizar ou avaliar plenamente o impacto causado pelos dois primeiros jogos da Seleção Masculina de Futebol dos EUA. É possível medir o número de visualizações, as interações nas redes sociais ou a cobertura da mídia, mas isso não resume totalmente o que os torcedores americanos estão sentindo ao acompanhar a Seleção neste verão.

    Pelo menos é assim que os jogadores se sentem. No entanto, eles têm feito tudo o que podem para absorver tudo isso.

    “Tenho tentado entender isso, mas acho que os Estados Unidos são um país tão grande”, disse Balogun. “É difícil, mas o Weston tem me mostrado vídeos porque eu sento ao lado dele no avião. Ele tem me mostrado vídeos de torcedores em diferentes lugares, assistindo aos jogos em telões, em bares e coisas do tipo. Toda vez que marcamos um gol, eles comemoram em lugares diferentes.

    “Acho que não é algo que nenhum de nós consiga realmente compreender porque estamos no meio disso, mas acho que, quando estivermos fora disso e, sei lá, meio que voltando à nossa vida cotidiana, vamos conseguir ver o impacto que causamos. É uma coisa linda.”

    Quanto a Zendejas, ele tem apenas uma mensagem para quem está acompanhando: continuem acompanhando, pois a jornada, com sorte, vai continuar durante o verão.

    “Continuem acreditando nesse grupo”, disse ele. “Temos tantos jogadores bons em campo e no banco. É simplesmente um time que está sempre disposto a lutar, a seguir em frente e a tentar obter um resultado positivo o tempo todo.”

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