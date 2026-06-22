Notícias da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Christian Pulisic volta aos treinos, Folarin Balogun de olho na disputa pela Chuteira de Ouro e a Federação de Futebol dos EUA explica o hino “Country Roads”

Após duas partidas, Folarin Balogun se vê no meio da disputa pela Chuteira de Ouro. Então, quando ele liga a TV e vê estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland igualando ou até mesmo superando seu total de gols, ele tem uma reação.

“Acho isso irritante”, disse ele, rindo.

Balogun, como todo mundo, tem acompanhado essas estrelas brilharem na Copa do Mundo e, apesar do incômodo, também tem curtido isso. Ele destacou Felix Nmecha, da Alemanha, como alguém que o impressionou. Os nomes mais conhecidos, é claro, também o impressionaram.

“Ver jogadores como Messi, Mbappé e Haaland — eles são simplesmente inevitáveis”, disse ele. “Estão marcando um gol por jogo, às vezes até mais. Para mim, trata-se apenas de tentar chegar a esse nível, de ser inevitável também, de ser consistente. Tenho certeza de que tenho potencial para fazer isso.”

Em duas partidas, Balogun já fez isso. O atacante da seleção americana marcou duas vezes contra a Turquia e, em seguida, ajudou a criar a jogada do primeiro gol contra a Austrália, mas a bola acabou sendo desviada por Cameron Burgess para um gol contra.

Infelizmente para Balogun, sua busca pela Chuteira de Ouro pode sofrer um revés. O atacante da Seleção dos EUA está com um cartão amarelo, o que significa que seria um risco enorme escalá-lo para o confronto sem importância contra a Turquia. Portanto, por mais que ele queira jogar, o atacante entende por que muitos não gostariam que ele jogasse.

“Quero jogar todas as partidas”, disse ele. “Foi isso que me trouxe até aqui: estar disponível. Acho que o mais importante para um atleta profissional em qualquer esporte é estar disponível, e eu não sou diferente; então, é claro que quero jogar, mas também é importante ser sensato. Não gostaria de receber um cartão amarelo e perder as oitavas de final.”