Notícia positiva para o Liverpool e o Arsenal no mercado de transferências: Bradley Barcola descarta a renovação de contrato com o PSG - mas o jogador da seleção francesa custará € 120 milhões

Barcola encerrou as negociações sobre um novo contrato com o Paris Saint-Germain, o que levanta novas dúvidas sobre seu futuro a longo prazo no clube. De acordo com o L’Equipe, o jogador de 23 anos decidiu não renovar seu contrato atual, que ainda tem dois anos de vigência. O rompimento das negociações coloca o PSG diante de uma decisão importante. O clube pode tentar vender o ponta neste verão ou correr o risco de ver seu valor de mercado cair à medida que ele se aproxima do fim do contrato.

Liverpool e Arsenal estão entre os clubes que acompanham a situação, já que buscam reforçar suas opções de ataque antes da nova temporada.



