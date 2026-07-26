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Bradley Barcola PSG 2025Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Notícia positiva para o Liverpool e o Arsenal no mercado de transferências: Bradley Barcola descarta a renovação de contrato com o PSG - mas o jogador da seleção francesa custará € 120 milhões

Mercado da bola
B. Barcola
Liverpool
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Premier League
Campeonato Francês

O Liverpool e o Arsenal receberam um grande impulso na disputa por Bradley Barcola depois que o ponta teria informado ao Paris Saint-Germain que não renovará seu contrato atual. O jogador de 23 anos busca um papel de maior destaque fora do Parc des Princes, o que gerou uma corrida entre os principais clubes da Premier League para contratá-lo.

  • O futuro de Barcola fica incerto após o fim das negociações contratuais

    Barcola encerrou as negociações sobre um novo contrato com o Paris Saint-Germain, o que levanta novas dúvidas sobre seu futuro a longo prazo no clube. De acordo com o L’Equipe, o jogador de 23 anos decidiu não renovar seu contrato atual, que ainda tem dois anos de vigência. O rompimento das negociações coloca o PSG diante de uma decisão importante. O clube pode tentar vender o ponta neste verão ou correr o risco de ver seu valor de mercado cair à medida que ele se aproxima do fim do contrato.

    Liverpool e Arsenal estão entre os clubes que acompanham a situação, já que buscam reforçar suas opções de ataque antes da nova temporada.


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  • AFC Bournemouth v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liverpool e Arsenal continuam em alerta

    De acordo com o Daily Mail, o Liverpool está atualmente na liderança na disputa por Barcola. Os Reds consideram o ponta francês um alvo prioritário, já que a equipe de Andoni Iraola continua em busca de um substituto para Mohamed Salah.

    O Arsenal também continua interessado, com Mikel Arteta ansioso para dar mais velocidade e amplitude ao seu elenco. No entanto, espera-se que o PSG avalie Barcola em cerca de 120 milhões de euros, o que tornaria qualquer possível transferência um compromisso financeiro significativo.


  • Rivais europeus também estão de olho em Barcola

    O Liverpool e o Arsenal não são os únicos clubes que estão acompanhando a situação de Barcola. O Bayern de Munique e o Chelsea também foram associados ao jogador da seleção francesa, embora a reportagem afirme que ele já tenha recusado uma transferência para Stamford Bridge.

    A incerteza em torno de seu futuro surge no momento em que o PSG começa a se preparar para a possibilidade de perder o ponta. Diz-se que os atuais campeões europeus estão intensificando seu interesse em Yan Diomande, do RB Leipzig, enquanto avaliam possíveis substitutos.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    O PSG enfrenta uma decisão crucial antes do fechamento da janela de transferências

    O PSG precisa agora decidir se mantém firme sua avaliação de 120 milhões de euros ou se entra em negociações, caso Barcola continue se recusando a assinar um novo contrato. É provável que a situação contratual dele continue sendo um dos principais assuntos da janela de transferências. Espera-se que o Liverpool e o Arsenal continuem acompanhando os desdobramentos, mas qualquer movimento dependerá de o PSG flexibilizar suas exigências em relação ao jogador da seleção francesa.