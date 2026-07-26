Getty Images
Traduzido por
Notícia positiva para o Liverpool e o Arsenal no mercado de transferências: Bradley Barcola descarta a renovação de contrato com o PSG - mas o jogador da seleção francesa custará € 120 milhões
O futuro de Barcola fica incerto após o fim das negociações contratuais
Barcola encerrou as negociações sobre um novo contrato com o Paris Saint-Germain, o que levanta novas dúvidas sobre seu futuro a longo prazo no clube. De acordo com o L’Equipe, o jogador de 23 anos decidiu não renovar seu contrato atual, que ainda tem dois anos de vigência. O rompimento das negociações coloca o PSG diante de uma decisão importante. O clube pode tentar vender o ponta neste verão ou correr o risco de ver seu valor de mercado cair à medida que ele se aproxima do fim do contrato.
Liverpool e Arsenal estão entre os clubes que acompanham a situação, já que buscam reforçar suas opções de ataque antes da nova temporada.
- Getty Images Sport
Liverpool e Arsenal continuam em alerta
De acordo com o Daily Mail, o Liverpool está atualmente na liderança na disputa por Barcola. Os Reds consideram o ponta francês um alvo prioritário, já que a equipe de Andoni Iraola continua em busca de um substituto para Mohamed Salah.
O Arsenal também continua interessado, com Mikel Arteta ansioso para dar mais velocidade e amplitude ao seu elenco. No entanto, espera-se que o PSG avalie Barcola em cerca de 120 milhões de euros, o que tornaria qualquer possível transferência um compromisso financeiro significativo.
Rivais europeus também estão de olho em Barcola
O Liverpool e o Arsenal não são os únicos clubes que estão acompanhando a situação de Barcola. O Bayern de Munique e o Chelsea também foram associados ao jogador da seleção francesa, embora a reportagem afirme que ele já tenha recusado uma transferência para Stamford Bridge.
A incerteza em torno de seu futuro surge no momento em que o PSG começa a se preparar para a possibilidade de perder o ponta. Diz-se que os atuais campeões europeus estão intensificando seu interesse em Yan Diomande, do RB Leipzig, enquanto avaliam possíveis substitutos.
- Getty Images Sport
O PSG enfrenta uma decisão crucial antes do fechamento da janela de transferências
O PSG precisa agora decidir se mantém firme sua avaliação de 120 milhões de euros ou se entra em negociações, caso Barcola continue se recusando a assinar um novo contrato. É provável que a situação contratual dele continue sendo um dos principais assuntos da janela de transferências. Espera-se que o Liverpool e o Arsenal continuem acompanhando os desdobramentos, mas qualquer movimento dependerá de o PSG flexibilizar suas exigências em relação ao jogador da seleção francesa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.