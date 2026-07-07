Notícia oficial: O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, volta a comandar um time ao assumir um novo cargo, quase três meses após ter sido demitido pelos Blues

A diretoria do clube, apoiada pela família Arnault e pela Red Bull, ficou profundamente impressionada com o histórico do inglês e suas sólidas qualidades de liderança. O diretor esportivo Marco Neppe expressou sua firme confiança de que o estilo exigente e moderno do técnico levaria a equipe, com sucesso, a um nível competitivo mais elevado.

Sobre a nomeação, Neppe afirmou: “Liam Rosenior reúne todas as qualidades que buscávamos. Ele é um técnico moderno e exigente, reconhecido por sua capacidade de desenvolver tanto os jogadores individualmente quanto a equipe como um todo.

“Além de sua expertise tática, ficamos particularmente impressionados com suas qualidades de liderança e sua capacidade de unir um elenco em torno de uma visão clara. Estou convencido de que ele tem tudo o que é necessário para ter sucesso no Paris FC, e desejo a ele todo o sucesso neste novo capítulo de sua carreira.”

Rosenior expressou sua alegria à mídia oficial do clube: “Estou muito feliz por ser o novo técnico do Paris FC. Mal posso esperar para começar a trabalhar com os jogadores. Quero que minha equipe aproveite o futebol, que se mostre e se expresse, e que jogue com intensidade e entusiasmo. É isso que eu defendo e espero poder trazer isso para este clube.”