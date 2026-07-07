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Notícia oficial: O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, volta a comandar um time ao assumir um novo cargo, quase três meses após ter sido demitido pelos Blues
Rosenior assina oficialmente com o Paris FC
O recém-nomeado técnico assinou um contrato que, segundo se sabe, inclui uma opção de renovação por mais uma temporada. Ele assume o cargo de Antoine Kombouaré, que conseguiu estabilizar a equipe e a levou ao 11º lugar na primeira divisão francesa na última temporada. Essa mudança marca a segunda passagem do técnico pelo país, após sua passagem pelo Estrasburgo.
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Novo gerente apresenta sua visão
A diretoria do clube, apoiada pela família Arnault e pela Red Bull, ficou profundamente impressionada com o histórico do inglês e suas sólidas qualidades de liderança. O diretor esportivo Marco Neppe expressou sua firme confiança de que o estilo exigente e moderno do técnico levaria a equipe, com sucesso, a um nível competitivo mais elevado.
Sobre a nomeação, Neppe afirmou: “Liam Rosenior reúne todas as qualidades que buscávamos. Ele é um técnico moderno e exigente, reconhecido por sua capacidade de desenvolver tanto os jogadores individualmente quanto a equipe como um todo.
“Além de sua expertise tática, ficamos particularmente impressionados com suas qualidades de liderança e sua capacidade de unir um elenco em torno de uma visão clara. Estou convencido de que ele tem tudo o que é necessário para ter sucesso no Paris FC, e desejo a ele todo o sucesso neste novo capítulo de sua carreira.”
Rosenior expressou sua alegria à mídia oficial do clube: “Estou muito feliz por ser o novo técnico do Paris FC. Mal posso esperar para começar a trabalhar com os jogadores. Quero que minha equipe aproveite o futebol, que se mostre e se expresse, e que jogue com intensidade e entusiasmo. É isso que eu defendo e espero poder trazer isso para este clube.”
Projeto ambicioso para a capital
A reputação de Rosenior como técnico na França continua incrivelmente alta após sua passagem pelo RC Strasbourg, onde garantiu o sétimo lugar no campeonato e a classificação para a Liga de Conferências da UEFA com o elenco mais jovem da Europa. Sua valiosa experiência na Inglaterra com o Hull City e o Derby County, aliada a um histórico comprovado de formação de jovens talentos, pesou fortemente em sua contratação.
Enquanto isso, seu antigo clube, o Chelsea, nomeou Xabi Alonso como seu sexto técnico permanente em quatro anos sob a gestão da BlueCo.
- AFP
Aproxima-se um teste doméstico iminente
Rosenior comandará seu primeiro treino na quinta-feira, antes de liderar sua equipe na estreia da Ligue 1 2026-27, fora de casa, contra o Troyes, no sábado, 22 de agosto. Com um apoio financeiro significativo, o principal objetivo do técnico será levar o time muito além da posição no meio da tabela alcançada na última temporada. Ele precisa estabelecer rapidamente uma consistência tática em todo o elenco antes que a janela de transferências de verão se feche e as partidas oficiais tenham início.
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