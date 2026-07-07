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Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Notícia oficial: O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, volta a comandar um time ao assumir um novo cargo, quase três meses após ter sido demitido pelos Blues

L. Rosenior
Paris FC
Campeonato Francês
Chelsea
Premier League

O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, voltou oficialmente ao comando de um time de futebol após ser nomeado o novo técnico do Paris FC, da Ligue 1. O inglês de 41 anos assinou um contrato de dois anos na capital francesa, retornando ao comando de um time apenas três meses depois que sua breve passagem por Stamford Bridge foi interrompida.

  • Rosenior assina oficialmente com o Paris FC

    O recém-nomeado técnico assinou um contrato que, segundo se sabe, inclui uma opção de renovação por mais uma temporada. Ele assume o cargo de Antoine Kombouaré, que conseguiu estabilizar a equipe e a levou ao 11º lugar na primeira divisão francesa na última temporada. Essa mudança marca a segunda passagem do técnico pelo país, após sua passagem pelo Estrasburgo.



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    Novo gerente apresenta sua visão

    A diretoria do clube, apoiada pela família Arnault e pela Red Bull, ficou profundamente impressionada com o histórico do inglês e suas sólidas qualidades de liderança. O diretor esportivo Marco Neppe expressou sua firme confiança de que o estilo exigente e moderno do técnico levaria a equipe, com sucesso, a um nível competitivo mais elevado.

    Sobre a nomeação, Neppe afirmou: “Liam Rosenior reúne todas as qualidades que buscávamos. Ele é um técnico moderno e exigente, reconhecido por sua capacidade de desenvolver tanto os jogadores individualmente quanto a equipe como um todo.

    “Além de sua expertise tática, ficamos particularmente impressionados com suas qualidades de liderança e sua capacidade de unir um elenco em torno de uma visão clara. Estou convencido de que ele tem tudo o que é necessário para ter sucesso no Paris FC, e desejo a ele todo o sucesso neste novo capítulo de sua carreira.”

    Rosenior expressou sua alegria à mídia oficial do clube: “Estou muito feliz por ser o novo técnico do Paris FC. Mal posso esperar para começar a trabalhar com os jogadores. Quero que minha equipe aproveite o futebol, que se mostre e se expresse, e que jogue com intensidade e entusiasmo. É isso que eu defendo e espero poder trazer isso para este clube.”

  • Projeto ambicioso para a capital

    A reputação de Rosenior como técnico na França continua incrivelmente alta após sua passagem pelo RC Strasbourg, onde garantiu o sétimo lugar no campeonato e a classificação para a Liga de Conferências da UEFA com o elenco mais jovem da Europa. Sua valiosa experiência na Inglaterra com o Hull City e o Derby County, aliada a um histórico comprovado de formação de jovens talentos, pesou fortemente em sua contratação.

    Enquanto isso, seu antigo clube, o Chelsea, nomeou Xabi Alonso como seu sexto técnico permanente em quatro anos sob a gestão da BlueCo.

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    Aproxima-se um teste doméstico iminente

    Rosenior comandará seu primeiro treino na quinta-feira, antes de liderar sua equipe na estreia da Ligue 1 2026-27, fora de casa, contra o Troyes, no sábado, 22 de agosto. Com um apoio financeiro significativo, o principal objetivo do técnico será levar o time muito além da posição no meio da tabela alcançada na última temporada. Ele precisa estabelecer rapidamente uma consistência tática em todo o elenco antes que a janela de transferências de verão se feche e as partidas oficiais tenham início.

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