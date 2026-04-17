O contrato do polonês, que completará 38 anos em agosto, expira no final da temporada. Até o momento, não há sinais claros de que os catalães pretendam renovar com seu artilheiro. Em vez disso, o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto menciona, no podcast do jornal esportivo espanhol Marca, um nome associado ao Barça: Alexander Sörloth, do Atlético de Madrid.
Notícia divulgada: O FC Barcelona parece ter dois novos candidatos para substituir Robert Lewandowski no ataque
O Barça já teria perguntado diretamente ao jogador norueguês se ele consideraria uma transferência. O jogador de 30 anos é uma peça importante nos Colchoneros, mas muitas vezes entra apenas como reserva. Em 47 partidas oficiais nesta temporada, ele já marcou 17 gols. O valor de mercado do ex-jogador do Leipzig é de 20 milhões de euros.
Parece que Vedat Muriqi também está sendo cogitado pelo Barça
O jornal esportivo espanhol *Sport* traz à tona mais um nome para o Barcelona: Vedat Muriqi, do Real Mallorca. O jogador kosovar, de 31 anos, já possui bastante experiência e, segundo relatos, estaria disponível por um valor inferior aos 40 milhões de euros de cláusula de rescisão estipulados em seu contrato.
Com 21 gols em 30 jogos da liga, ele ocupa o segundo lugar na artilharia da LaLiga, atrás apenas de Kylian Mbappé, do Real Madrid.
Já no passado recente, antes de Lewandowski, o Barça tentou, por um tempo, contar com um atacante experiente e forte no jogo aéreo: assim, na temporada 2021/22, os catalães contrataram Luuk de Jong por empréstimo do FC Sevilla.
Com Lewandowski, o Barça, sob o comando do técnico Hansi Flick, caminha para a defesa do título na LaLiga. A vantagem sobre o segundo colocado e arquirrival Real Madrid é agora de nove pontos.
A temporada 2025/26 de Robert Lewandowski no FC Barcelona:
Jogos 40 Minutos em campo 2028 Gols 17 Assistências 3