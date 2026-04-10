Conforme anunciado pelo clube alemão recordista de títulos na tarde desta sexta-feira, Lennart Karl sofreu uma ruptura fibrilar na parte posterior da coxa direita. Esse foi o resultado de um exame realizado pela equipe médica.
Traduzido por
Notícia chocante! O FC Bayern de Munique terá que abrir mão de seu craque do ataque na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
O clube de Munique não informou em detalhes por quanto tempo o jogador de 18 anos ficará afastado. Karl ficará fora “por enquanto” e, portanto, certamente perderá pelo menos o próximo jogo fora de casa, no sábado à noite, contra o FC St. Pauli. “Espero voltar logo. Desejo o máximo de sucesso à equipe”, escreveu ele no Instagram.
Seu assessor, Michael Ballack, disse à DAZN: “Lennart ficará fora por cerca de três semanas. É uma lesão muscular típica. É sempre difícil dizer com exatidão, porque é algo muito individual. Depende também de como aconteceu e de como está sendo a recuperação. Não dá para saber com certeza, mas dá para fazer uma estimativa aproximada.”
Karl também não estará disponível para a importante partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra os Blancos. Na próxima quarta-feira, o Bayern recebe o Real na Allianz Arena.
- AFP
Karl ficou apenas no banco na partida de ida contra o Real Madrid
A partida de ida, disputada na última terça-feira no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, terminou com uma vitória por 2 a 1. Karl ficou no banco durante os 90 minutos de jogo, já que o técnico Vincent Kompany optou por colocar Jamal Musiala em sua posição no meio-campo ofensivo.
Na Bundesliga, Karl disputou 24 partidas nesta temporada, marcando cinco gols e dando cinco assistências. Na Liga dos Campeões, ele marcou sete gols e deu duas assistências em sete partidas. Em março, ele foi convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a seleção principal da Alemanha, disputando suas duas primeiras partidas internacionais contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1).