Notícia chocante! O FC Bayern de Munique terá que abrir mão de seu craque do ataque na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

O clube de Munique não informou em detalhes por quanto tempo o jogador de 18 anos ficará afastado. Karl ficará fora “por enquanto” e, portanto, certamente perderá pelo menos o próximo jogo fora de casa, no sábado à noite, contra o FC St. Pauli. “Espero voltar logo. Desejo o máximo de sucesso à equipe”, escreveu ele no Instagram.

Seu assessor, Michael Ballack, disse à DAZN: “Lennart ficará fora por cerca de três semanas. É uma lesão muscular típica. É sempre difícil dizer com exatidão, porque é algo muito individual. Depende também de como aconteceu e de como está sendo a recuperação. Não dá para saber com certeza, mas dá para fazer uma estimativa aproximada.”

Karl também não estará disponível para a importante partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra os Blancos. Na próxima quarta-feira, o Bayern recebe o Real na Allianz Arena.