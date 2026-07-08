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Notícia bombástica sobre transferência: o Arsenal deve contratar jogador do Leeds United que não joga há mais de UM ANO
Arteta identifica uma oportunidade de mercado
De acordo com o The Athletic, o Arsenal agiu de forma decisiva para garantir a contratação de Meslier, identificando o francês como uma aquisição de baixo risco e alto retorno para o elenco. Após deixar o Leeds United ao término de seu contrato, o ex-jogador da seleção juvenil da França traz uma vasta experiência, tendo disputado 215 partidas ao longo de sete temporadas em West Yorkshire. Meslier será um reserva experiente para os atuais titulares David Raya e Kepa Arrizabalaga.
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Um longo caminho de volta para o francês
Apesar de seu extenso currículo, Meslier chega ao norte de Londres após passar um período significativo afastado dos gramados. O goleiro não joga uma partida oficial desde março de 2025, quando sua última atuação pelo Leeds terminou em empate por 2 a 2 contra o Swansea City. Uma queda de rendimento durante a temporada 2024-25 do Campeonato Inglês fez com que ele perdesse a vaga sob o comando de Daniel Farke, levando a uma ausência de um ano dos gramados.
No entanto, a comissão técnica do Arsenal, incluindo o especialista em goleiros Inaki Cana, acredita que o jogador de 26 anos se encaixa no perfil moderno exigido pelo sistema da equipe. Sua habilidade com a bola foi amplamente destacada durante seus primeiros anos no Leeds, onde desempenhou um papel fundamental na promoção do time e na subsequente permanência na Premier League sob o comando de Marcelo Bielsa.
O projeto de Setford tem prioridade
Espera-se que a chegada de Meslier dê início a uma transferência com foco no desenvolvimento do promissor jogador da seleção sub-21 da Inglaterra, Tommy Setford. O jogador de 20 anos chamou a atenção durante os poucos minutos que atuou na equipe principal, principalmente por não ter sofrido gols nas duas partidas que disputou pelo clube contra o Preston North End e o Wigan Athletic.
O Arsenal reconhece que Setford precisa jogar regularmente na equipe principal para continuar sua evolução. Ao trazer Meslier para atuar como uma terceira opção confiável ou como reserva em competições de copa, o clube pode autorizar com segurança a transferência de Setford por empréstimo, garantindo que ele ganhe a experiência necessária para, eventualmente, disputar uma vaga permanente no elenco dos Gunners.
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Montando um elenco para garantir um domínio duradouro
Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla para reforçar o elenco do Emirates Stadium. Além da reformulação na posição de goleiro, o clube também está avaliando vários alvos para a defesa como planos de contingência para possíveis saídas.
Com o Arsenal buscando manter o título da Premier League enquanto disputa a Liga dos Campeões, a diretoria está focada em montar um elenco capaz de manter o domínio por muito tempo. A chegada de Meslier, dependendo da aprovação nos exames médicos, garante que o elenco de goleiros permaneça robusto o suficiente para lidar com as exigências de uma campanha em várias frentes, sem impedir o desenvolvimento dos talentos mais jovens do clube.
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