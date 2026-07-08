Notícia bombástica sobre transferência: o Arsenal deve contratar jogador do Leeds United que não joga há mais de UM ANO

Apesar de seu extenso currículo, Meslier chega ao norte de Londres após passar um período significativo afastado dos gramados. O goleiro não joga uma partida oficial desde março de 2025, quando sua última atuação pelo Leeds terminou em empate por 2 a 2 contra o Swansea City. Uma queda de rendimento durante a temporada 2024-25 do Campeonato Inglês fez com que ele perdesse a vaga sob o comando de Daniel Farke, levando a uma ausência de um ano dos gramados.

No entanto, a comissão técnica do Arsenal, incluindo o especialista em goleiros Inaki Cana, acredita que o jogador de 26 anos se encaixa no perfil moderno exigido pelo sistema da equipe. Sua habilidade com a bola foi amplamente destacada durante seus primeiros anos no Leeds, onde desempenhou um papel fundamental na promoção do time e na subsequente permanência na Premier League sob o comando de Marcelo Bielsa.



