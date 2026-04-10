Segundo informações do portal F1-Insider, está ficando cada vez mais claro que o holandês não tem mais “futuro” na equipe britânico-austríaca.
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Notícia bombástica sobre Max Verstappen após turbulência na equipe? A estrela da Fórmula 1 não teria mais “futuro” na Red Bull
Na quinta-feira passada, a equipe anunciou que Lambiase, engenheiro de corrida de longa data de Verstappen, deixaria a Red Bull, o mais tardar após o término de seu contrato em 2028, para se juntar à concorrente McLaren. Lá, o italo-britânico de 45 anos assumirá o cargo de diretor de corrida.
Como a Red Bull perdeu em Lambiase mais um velho conhecido e companheiro de longa data — o chefe de aerodinâmica Adrian Newey (que se transferiu para a Aston Martin) e do consultor de automobilismo Dr. Helmut Marko (que se aposentou da Fórmula 1), perde em Lambiase mais um confidente e companheiro de longa data – ambos trabalhavam juntos desde 2016 e conquistaram, entre outros, quatro campeonatos mundiais –, uma saída em breve não é mais impensável.
No entanto, o holandês poderia fazer uso de várias cláusulas em seu contrato, que na verdade ainda vigora até 2028, que lhe permitiriam deixar a Red Bull antes do previsto. Se Verstappen não estiver pelo menos em terceiro lugar na classificação do Campeonato Mundial até a pausa de verão, ele poderia deixar a equipe no final do ano graças a uma cláusula de rescisão, segundo o relatório.
- Getty Images Sport
Max Verstappen vai para a Mercedes ou vai deixar a Fórmula 1?
Esse cenário não é improvável; afinal, a Red Bull não se mostrou particularmente competitiva nas três primeiras corridas da temporada atual. Atrás da Mercedes, da Ferrari e da McLaren, a equipe tem sido, até agora, claramente apenas a quarta força no grid. O melhor resultado de Verstappen até o momento foi um sexto lugar na corrida de abertura em Melbourne, na Austrália; por isso, ele ocupa apenas a nona posição geral no campeonato.
De qualquer forma, há meses circulam rumores de que o piloto de 28 anos gostaria de deixar a Red Bull e quer assinar com outra equipe ou abandonar completamente a Fórmula 1. A Mercedes tem sido frequentemente citada como possível novo empregador, onde, segundo especulações, a posição de George Russell não estaria totalmente garantida.
Max Verstappen: suas estatísticas de carreira
Título mundial
Participações em corridas
Vitórias
Pole positions
Pódios
Voltas mais rápidas
Pontos no Campeonato Mundial
4
236
71
48
127
37
3456,5