Notícia bombástica sobre Max Verstappen após turbulência na equipe? A estrela da Fórmula 1 não teria mais “futuro” na Red Bull

Na quinta-feira passada, a equipe anunciou que Lambiase, engenheiro de corrida de longa data de Verstappen, deixaria a Red Bull, o mais tardar após o término de seu contrato em 2028, para se juntar à concorrente McLaren. Lá, o italo-britânico de 45 anos assumirá o cargo de diretor de corrida.

Como a Red Bull perdeu em Lambiase mais um velho conhecido e companheiro de longa data — o chefe de aerodinâmica Adrian Newey (que se transferiu para a Aston Martin) e do consultor de automobilismo Dr. Helmut Marko (que se aposentou da Fórmula 1), perde em Lambiase mais um confidente e companheiro de longa data – ambos trabalhavam juntos desde 2016 e conquistaram, entre outros, quatro campeonatos mundiais –, uma saída em breve não é mais impensável.

No entanto, o holandês poderia fazer uso de várias cláusulas em seu contrato, que na verdade ainda vigora até 2028, que lhe permitiriam deixar a Red Bull antes do previsto. Se Verstappen não estiver pelo menos em terceiro lugar na classificação do Campeonato Mundial até a pausa de verão, ele poderia deixar a equipe no final do ano graças a uma cláusula de rescisão, segundo o relatório.