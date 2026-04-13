O FC Bayern de Munique e outros clubes interessados podem ter uma grande vantagem na disputa por Anthony Gordon, do Newcastle United. Pois, conforme relata Fabrizio Romano, é bastante provável que os Magpies vendam pelo menos um ou até dois jogadores de destaque no meio do ano.
Traduzido por
Notícia bombástica sobre a transferência da estrela inglesa: será que o Bayern de Munique está em uma posição muito mais vantajosa do que se imaginava?
"Trata-se do Fair Play Financeiro e dos enormes custos com o elenco. Portanto, eles precisam levar isso em consideração", relata o especialista em transferências em seu canal no YouTube. Além de Gordon, os meio-campistas Sandro Tonali e Bruno Guimarães também despertaram grande interesse em outros clubes; no entanto, no caso de uma eventual saída, parece haver muitos indícios a favor da saída de Gordon.
Assim, os Magpies obviamente não venderiam todos esses jogadores, “mas, no caso de Anthony Gordon, existe essa possibilidade, caso surja uma grande oferta. Já há clubes interessados, as primeiras conversas estão ocorrendo – inclusive da Premier League”, afirma Romano.
- Getty Images Sport
O FC Bayern estaria já em negociações "muito concretas" com Anthony Gordon
A Sky foi bem mais clara anteriormente — pelo menos no que diz respeito ao interesse do FC Bayern por Gordon. Segundo a emissora, as negociações com o jogador da seleção inglesa já teriam se tornado “muito concretas”, embora ainda não tenha havido qualquer contato com o Newcastle. O jogador de 25 anos seria, no entanto, o “candidato ideal” para a vaga na ala esquerda, atrás do atualmente insubstituível Luis Díaz.
A Sky menciona 60 milhões de euros como possível valor de transferência para Gordon, mas isso provavelmente causaria apenas um sorriso irônico nos Magpies, apesar da pressão aparentemente predominante devido ao Fair Play Financeiro. Pois, segundo informações, Gordon também é cobiçado pelos clubes ingleses de ponta com grande poder financeiro. No final de fevereiro, o The Sun noticiou que, além do Liverpool, o Arsenal também estaria de olho no atacante. Os Gunners estariam, portanto, dispostos a desembolsar até 92 milhões de euros por Gordon.
O Bayern de Munique dificilmente desembolsaria tal quantia por um concorrente de uma estrela de primeira linha como Luis Díaz e, caso esses valores sejam verdadeiros, provavelmente se retiraria rapidamente da disputa pela contratação. Pois, na Säbener Straße, transferências tão caras não se encaixariam de forma alguma na estratégia de elenco já planejada para o futuro a médio prazo.
- Getty
O FC Bayern pretende dar oportunidades aos seus próprios jovens jogadores em funções de reserva
Afinal, aos exemplos brilhantes de Josip Stanisic, Lennart Karl e Aleksandar Pavlovic devem seguir-se outros jovens jogadores que, vindos das categorias de base diretamente ou por meio de empréstimos, chegarão mais cedo ou mais tarde ao time principal, onde inicialmente desempenharão funções de reserva e, no futuro, tornar-se-ão titulares novos e econômicos.
Com Noel Aseko, mais um jogador da base poderá se estabelecer no verão. O jogador da seleção juvenil alemã está tendo uma temporada de empréstimo excelente no Hannover 96, na 2ª Divisão, e, após seu retorno ao clube campeão alemão por meio da opção de recompra, poderá ocupar a vaga de Leon Goretzka no elenco.
Haveria também uma hipótese semelhante e econômica com Arijon Ibrahimovic, que também pode assumir o papel de reserva de Diaz, mas, ao contrário de Gordon, não custaria nenhuma taxa de transferência. Assim como Aseko, Ibrahimovic também está tendo uma boa temporada por empréstimo no Heidenheim, time que já está praticamente rebaixado da Bundesliga, onde é titular, tem bastante tempo de jogo e ainda tem contrato com o FCB até 2027. Em termos de qualidade, porém, a diferença em relação a uma estrela consagrada da Premier League como Gordon é, naturalmente, significativa.
Gordon soma atualmente 17 gols e cinco assistências em 46 partidas oficiais pelos Magpies. Ele próprio não estaria avesso a uma transferência para Munique, mas é questionável se ele se adaptaria a um papel de reserva. Afinal, em uma perspectiva futura, ele também poderia substituir o capitão da seleção nacional, Harry Kane, no centro do ataque, caso este se lesione.
O perfil de Gordon como um jogador de pé direito veloz, habilidoso no drible e perigoso na finalização, que atua pela esquerda, é, em princípio, interessante para o Bayern. O inglês pode jogar praticamente em todas as posições no ataque, sendo utilizado no Newcastle nesta temporada principalmente como ponta esquerda ou centroavante. Lá, surgirá novamente uma lacuna atrás de Kane no verão, devido à saída do jogador emprestado Nicolas Jackson.