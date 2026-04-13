Afinal, aos exemplos brilhantes de Josip Stanisic, Lennart Karl e Aleksandar Pavlovic devem seguir-se outros jovens jogadores que, vindos das categorias de base diretamente ou por meio de empréstimos, chegarão mais cedo ou mais tarde ao time principal, onde inicialmente desempenharão funções de reserva e, no futuro, tornar-se-ão titulares novos e econômicos.

Com Noel Aseko, mais um jogador da base poderá se estabelecer no verão. O jogador da seleção juvenil alemã está tendo uma temporada de empréstimo excelente no Hannover 96, na 2ª Divisão, e, após seu retorno ao clube campeão alemão por meio da opção de recompra, poderá ocupar a vaga de Leon Goretzka no elenco.

Haveria também uma hipótese semelhante e econômica com Arijon Ibrahimovic, que também pode assumir o papel de reserva de Diaz, mas, ao contrário de Gordon, não custaria nenhuma taxa de transferência. Assim como Aseko, Ibrahimovic também está tendo uma boa temporada por empréstimo no Heidenheim, time que já está praticamente rebaixado da Bundesliga, onde é titular, tem bastante tempo de jogo e ainda tem contrato com o FCB até 2027. Em termos de qualidade, porém, a diferença em relação a uma estrela consagrada da Premier League como Gordon é, naturalmente, significativa.

Gordon soma atualmente 17 gols e cinco assistências em 46 partidas oficiais pelos Magpies. Ele próprio não estaria avesso a uma transferência para Munique, mas é questionável se ele se adaptaria a um papel de reserva. Afinal, em uma perspectiva futura, ele também poderia substituir o capitão da seleção nacional, Harry Kane, no centro do ataque, caso este se lesione.

O perfil de Gordon como um jogador de pé direito veloz, habilidoso no drible e perigoso na finalização, que atua pela esquerda, é, em princípio, interessante para o Bayern. O inglês pode jogar praticamente em todas as posições no ataque, sendo utilizado no Newcastle nesta temporada principalmente como ponta esquerda ou centroavante. Lá, surgirá novamente uma lacuna atrás de Kane no verão, devido à saída do jogador emprestado Nicolas Jackson.