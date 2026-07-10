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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Notícia bombástica sobre a Atalanta: Ederson não vai para o Manchester United! O brasileiro não foi aprovado nos exames médicos

Atalanta
Mercado da bola
Manchester United
Ederson

Negócio fracassado: os Red Devils mudam seus planos

Reviravolta sensacional: Ederson no Manchester United, negócio cancelado! Segundo Fabrizio Romano, a transferência deve ser considerada definitivamente encerrada, depois que o Manchester United informou à Atalanta sobre a mudança de estratégia.


O clube de Bergamo está convencido de que Ederson está 100% em forma física e está pronto para receber o meio-campista de volta ao elenco, já que os Red Devils alteraram seus planos de transferências.


Ederson, portanto, não se transferirá para o Manchester United, conclui Romano em seu tweet. E Matteo Moretto acrescenta: “O meio-campista brasileiro não foi aprovado nos exames médicos; o clube inglês já informou a Atalanta”.



  • A negociação entre a Atalanta e o Manchester United por Ederson foi uma das primeiras a ser fechada nesta janela de transferências, pelo valor de 45 milhões de euros (e 5 milhões por temporada para o jogador até 2031). Esperava-se apenas o fim da participação de Ederson na Copa do Mundo com o Brasil (eliminado pela Noruega nas oitavas de final) para a oficialização, mas, em vez disso, agora, uma reviravolta.

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