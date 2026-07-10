Reviravolta sensacional: Ederson no Manchester United, negócio cancelado! Segundo Fabrizio Romano, a transferência deve ser considerada definitivamente encerrada, depois que o Manchester United informou à Atalanta sobre a mudança de estratégia.
O clube de Bergamo está convencido de que Ederson está 100% em forma física e está pronto para receber o meio-campista de volta ao elenco, já que os Red Devils alteraram seus planos de transferências.
Ederson, portanto, não se transferirá para o Manchester United, conclui Romano em seu tweet. E Matteo Moretto acrescenta: “O meio-campista brasileiro não foi aprovado nos exames médicos; o clube inglês já informou a Atalanta”.