Notícia bombástica: “Raphinha tem sérios problemas familiares e financeiros. Ele reza para ir para o Al-Hilal”

Segundo o ex-“astro fugaz” do Inter, cujo nome completo é Marcos André Batista Santos, o atacante estaria enfrentando problemas misteriosos de natureza financeira e familiar que poderiam levá-lo a mudar de ares.





Em participação no podcast “Red Cast”, ele disse: “Ele está passando por sérios problemas familiares e também financeiros. E está torcendo para ver se consegue ir para o Al-Hilal. Ele também está enfrentando essa dificuldade; imaginem se estivessem no lugar dele. Ele tem um grave problema familiar, problemas financeiros dentro da família, uma situação mal administrada, e também está na esperança de ir para o Al-Hilal ou renovar com o Barcelona. Isso é o que me chegou, por meio de pessoas que vivem no ambiente do Barcelona. Quem me contou isso é uma pessoa séria e também tem familiares que trabalham no futebol na Espanha. Acho que tudo isso está influenciando muito também seu desempenho em campo. Ele está com a cabeça em outro lugar”.





Logo veio a desmentida. Segundo o que foi divulgado pelo Sport, Igor Padilha, pessoa muito próxima ao jogador, teria dito: “Você vai ter que explicar essas mentiras”.