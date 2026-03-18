Notícia amarga para o FC Bayern de Munique: reforço contratado na janela de transferências de inverno ficará fora por várias semanas

O meio-campista senegalês é considerado um talento promissor; já no verão passado, ele teve a oportunidade de treinar a título experimental com os times profissionais do Grasshoppers e do FC Bayern. Em um amistoso disputado em agosto, ele atuou pelo time de Zurique – e impressionou Kompany.

No entanto, devido ao regulamento da FIFA, Sapoko Ndiaye não pode jogar pela equipe reserva na Regionalliga. O regulamento proíbe, com poucas exceções, a participação de cidadãos de fora da UE nas categorias de base, às quais pertence a quarta divisão do futebol alemão.

Em uma coletiva de imprensa em meados de fevereiro, o próprio Kompany se pronunciou sobre Sapoko Ndiaye. “Estamos entusiasmados com sua personalidade. Ele mostrou que faz parte dos talentos que queremos ter nas categorias de base do Bayern. As coisas estão indo bem para ele”, disse o técnico do Bayern, destacando ainda sua velocidade.