Segundo a Sky, Bara Sapoko Ndiaye sofreu uma lesão capsular durante o treino na última sexta-feira. O tempo de recuperação deve ser de três a quatro semanas.
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Notícia amarga para o FC Bayern de Munique: reforço contratado na janela de transferências de inverno ficará fora por várias semanas
O jogador de 18 anos havia chegado a Munique em janeiro, por empréstimo do clube parceiro Gambinos Stars Africa, no âmbito da cooperação “Red & Gold” do clube alemão recordista de títulos, para ter seu primeiro contato com o futebol profissional nos treinos sob o comando do técnico Vincent Kompany e, possivelmente, conquistar seus primeiros minutos em partidas oficiais.
A pausa forçada é agora um duro revés para Sapoko Ndiaye, que também pode influenciar seu futuro no Bayern. O adolescente possui apenas um contrato provisório até o verão de 2026.
- Imago Images / Lackovic
FC Bayern: Sapoko Ndiaye impressionou Kompany em um jogo-amigo
O meio-campista senegalês é considerado um talento promissor; já no verão passado, ele teve a oportunidade de treinar a título experimental com os times profissionais do Grasshoppers e do FC Bayern. Em um amistoso disputado em agosto, ele atuou pelo time de Zurique – e impressionou Kompany.
No entanto, devido ao regulamento da FIFA, Sapoko Ndiaye não pode jogar pela equipe reserva na Regionalliga. O regulamento proíbe, com poucas exceções, a participação de cidadãos de fora da UE nas categorias de base, às quais pertence a quarta divisão do futebol alemão.
Em uma coletiva de imprensa em meados de fevereiro, o próprio Kompany se pronunciou sobre Sapoko Ndiaye. “Estamos entusiasmados com sua personalidade. Ele mostrou que faz parte dos talentos que queremos ter nas categorias de base do Bayern. As coisas estão indo bem para ele”, disse o técnico do Bayern, destacando ainda sua velocidade.
FC Bayern: Wisdom Mike ficará afastado por vários meses
O diretor esportivo Max Eberl acrescentou, referindo-se ao trabalho da “Red & Gold Academy”, que também inclui a colaboração com outros clubes, como o Los Angeles FC: “Bara é agora o primeiro a realmente chegar ao topo. (...) Após seis meses, decidiremos qual será o próximo e melhor passo. Será que ele conseguirá até mesmo no Bayern de Munique? Ficaríamos imensamente felizes com isso.”
Resta saber se a lesão colocará em risco uma futura colaboração. Enquanto isso, outro jovem promissor, Mike Wisdom, lesionou-se recentemente. O jogador de 17 anos sofreu uma grave lesão muscular no quadril esquerdo e já foi operado. Ele ficará fora do Bayern por meses.
O FC Bayern mantém laços com esses clubes
Los Angeles FC EUA sobre o Red&Gold Football Gambinos Stars Gâmbia via Red&Gold Football Racing Club de Montevidéu Uruguai sobre o Red&Gold Football Jeju SK FC Coreia do Sul via Red&Gold Football SD Aucas Equador via Red&Gold Football SpVgg Unterhaching Alemanha cooperação direta SSV Ulm Alemanha cooperação direta Grasshoppers Zurique Suíça através do LAFC Wacker Innsbruck Áustria sobre o LAFC