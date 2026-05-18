Segundo o renomado portal de notícias Klix.ba, do seu país natal, o atacante do Borussia Mönchengladbach sofreu uma fratura no tornozelo na última rodada da Bundesliga, contra o TSG Hoffenheim.
Traduzido por
Notícia alarmante pouco antes da Copa do Mundo: estrela da Bundesliga parece ter sofrido lesão grave
Assim, o jogador de 31 anos corre o risco de precisar passar por uma cirurgia, o que aumentaria o tempo de recuperação de três para seis meses. Se o diagnóstico se confirmar, seu sonho de disputar uma Copa do Mundo estaria, de qualquer forma, destruído.
Tabakovic torceu o pé esquerdo aos 72 minutos. “Tivemos que substituí-lo devido à lesão. Ainda esperamos que não seja nada grave e que isso não comprometa sua participação na Copa do Mundo”, disse o técnico Eugen Polanski após a partida.
- Getty Images Sport
Tabakovic teve uma temporada excepcional — futuro em aberto
Tabakovic teve uma temporada excepcional. Embora o Gladbach tenha lutado contra o rebaixamento em alguns momentos, ele marcou 15 gols e deu três assistências em 35 partidas oficiais. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Tabakovic contribuiu com quatro gols, sendo que um deles foi o importante empate em 1 a 1 na vitória sobre a Itália na final dos playoffs.
Além disso, um período de afastamento tão longo também atrapalharia os planos de Tabakovic. O artilheiro estava apenas emprestado ao Gladbach; seu clube de origem é o TSG Hoffenheim. No Kraichgau, ele ainda tem contrato até 2027.
Ainda não se sabe se ele tem futuro no time que disputará a Liga Europa. “Foi uma decisão muito boa fazer o empréstimo de um ano. Tivemos uma boa conversa em julho. Haris queria mais tempo de jogo e teve um desempenho excelente em Mönchengladbach”, disse o diretor esportivo do Hoffenheim, Andreas Schicker, após a goleada sofrida contra o Gladbach, e acrescentou: “Ele vai voltar agora. Depois da Copa do Mundo, veremos. Teremos mais jogos na próxima temporada. E Haris é um jogador que traz qualidades que talvez não tenhamos assim no elenco. Por outro lado, no verão ele estará no último ano de contrato. Por isso, precisamos ponderar tudo.”
Devido ao seu excelente desempenho, Tabakovic teria recebido propostas de outros clubes da Bundesliga. Em primeiro lugar, o VfL Wolfsburg, caso consiga se impor na repescagem contra o SC Paderborn e mantenha a categoria, foi recentemente apontado como um dos interessados.