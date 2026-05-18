Tabakovic teve uma temporada excepcional. Embora o Gladbach tenha lutado contra o rebaixamento em alguns momentos, ele marcou 15 gols e deu três assistências em 35 partidas oficiais. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Tabakovic contribuiu com quatro gols, sendo que um deles foi o importante empate em 1 a 1 na vitória sobre a Itália na final dos playoffs.

Além disso, um período de afastamento tão longo também atrapalharia os planos de Tabakovic. O artilheiro estava apenas emprestado ao Gladbach; seu clube de origem é o TSG Hoffenheim. No Kraichgau, ele ainda tem contrato até 2027.

Ainda não se sabe se ele tem futuro no time que disputará a Liga Europa. “Foi uma decisão muito boa fazer o empréstimo de um ano. Tivemos uma boa conversa em julho. Haris queria mais tempo de jogo e teve um desempenho excelente em Mönchengladbach”, disse o diretor esportivo do Hoffenheim, Andreas Schicker, após a goleada sofrida contra o Gladbach, e acrescentou: “Ele vai voltar agora. Depois da Copa do Mundo, veremos. Teremos mais jogos na próxima temporada. E Haris é um jogador que traz qualidades que talvez não tenhamos assim no elenco. Por outro lado, no verão ele estará no último ano de contrato. Por isso, precisamos ponderar tudo.”

Devido ao seu excelente desempenho, Tabakovic teria recebido propostas de outros clubes da Bundesliga. Em primeiro lugar, o VfL Wolfsburg, caso consiga se impor na repescagem contra o SC Paderborn e mantenha a categoria, foi recentemente apontado como um dos interessados.