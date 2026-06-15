Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: todos os olhos voltados para a Austrália, Matt Turner vive seu momento de glória e Tyler Adams mantém o ritmo acelerado, apesar do risco de receber um cartão amarelo

No domingo, os jogadores da seleção masculina de futebol dos EUA tiveram um raro dia de folga. O sábado foi dedicado a uma sessão de recuperação após a grande vitória de sexta-feira, mas e o domingo? Esse dia serviu para que os jogadores pudessem dar uma pausa, respirar fundo e se preparar para uma semana exaustiva que antecede o jogo contra a Austrália.

Cada um aproveitou esse tempo de maneira diferente. Matt Turner, por exemplo, teve a oportunidade de lançar a primeira bola antes do jogo de segunda-feira entre o Los Angeles Angels e o Tampa Bay Rays. Turner tem bastante experiência como ex-jogador de beisebol e ficou satisfeito com seu desempenho geral naquele primeiro arremesso.

“O destaque do dia foi o fato de eu ter feito o que me propus a fazer, que era lançar um strike perfeito”, disse ele. “Acabei acertando um pouco a luva, a luva do receptor. Logan O’Hoppe disse: ‘Uau, cara, foi um primeiro arremesso incrível’. Recebi alguns elogios legais. Obviamente, conhecer o Mike Trout, um superastro, um dos melhores de todos os tempos, um cara de Jersey, foi muito legal. Tudo foi ótimo.”

Uma coisa que chamou a atenção de Turner, porém, foram as conversas com Trout e outros jogadores. Mesmo no meio de sua própria temporada, os jogadores do Angels estavam focados na Copa do Mundo e, em particular, no desempenho da seleção americana contra o Paraguai.

“Ele disse: ‘Boa sorte, todo mundo está assistindo, estamos torcendo por vocês e torcendo para que dêem certo’”, disse Turner sobre sua conversa com Trout. “Depois de falar com o técnico deles, tentei convencer os caras a virem ao jogo no próximo fim de semana. Acho que eles tinham um dia de folga no dia 25, então espero que possam vir ao nosso jogo contra a Turquia.”

Ele continuou: “Tive a oportunidade de conhecer muitos dos jogadores e realmente sentir o entusiasmo que eles também têm pela Copa do Mundo. Na esteira daquele primeiro jogo, com a empolgação que ele gerou, há uma onda que pretendemos aproveitar e continuar levando adiante.”