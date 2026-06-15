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Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: todos os olhos voltados para a Austrália, Matt Turner vive seu momento de glória e Tyler Adams mantém o ritmo acelerado, apesar do risco de receber um cartão amarelo

Análises
Estados Unidos da América
H. Wright
M. Turner
T. Adams
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Austrália
Austrália
Copa do Mundo

O GOAL analisa os principais destaques e conclusões na mais recente edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

IRVINE, Califórnia — A emoção da vitória da Seleção Masculina dos EUA sobre o Paraguai na estreia na Copa do Mundo ainda não se dissipou, mas, no campo de treinamento dos EUA, já se virou totalmente a página. Isso aconteceu neste fim de semana, e o processo foi facilitado pelo fato de os jogadores terem tido um dia de folga para recarregar as energias e se concentrar novamente antes da segunda semana da Copa do Mundo.

O foco está na Austrália para essa segunda semana, e a partida de sexta-feira ganhou ainda mais importância. Após a vitória da Austrália por 2 a 0 sobre a Turquia na estreia na Copa do Mundo, a disputa está acirrada entre as duas melhores equipes do grupo após as partidas iniciais.

Na segunda-feira, Tyler Adams e Haji Wright se reuniram com a imprensa para dar início à mais recente semana de preparação para a Copa do Mundo. Estas são as principais notícias, os pontos de discussão e os pequenos momentos de diversão do dia em Irvine...

  • Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport

    O primeiro arremesso de Turner

    No domingo, os jogadores da seleção masculina de futebol dos EUA tiveram um raro dia de folga. O sábado foi dedicado a uma sessão de recuperação após a grande vitória de sexta-feira, mas e o domingo? Esse dia serviu para que os jogadores pudessem dar uma pausa, respirar fundo e se preparar para uma semana exaustiva que antecede o jogo contra a Austrália.

    Cada um aproveitou esse tempo de maneira diferente. Matt Turner, por exemplo, teve a oportunidade de lançar a primeira bola antes do jogo de segunda-feira entre o Los Angeles Angels e o Tampa Bay Rays. Turner tem bastante experiência como ex-jogador de beisebol e ficou satisfeito com seu desempenho geral naquele primeiro arremesso.

    “O destaque do dia foi o fato de eu ter feito o que me propus a fazer, que era lançar um strike perfeito”, disse ele. “Acabei acertando um pouco a luva, a luva do receptor. Logan O’Hoppe disse: ‘Uau, cara, foi um primeiro arremesso incrível’. Recebi alguns elogios legais. Obviamente, conhecer o Mike Trout, um superastro, um dos melhores de todos os tempos, um cara de Jersey, foi muito legal. Tudo foi ótimo.”

    Uma coisa que chamou a atenção de Turner, porém, foram as conversas com Trout e outros jogadores. Mesmo no meio de sua própria temporada, os jogadores do Angels estavam focados na Copa do Mundo e, em particular, no desempenho da seleção americana contra o Paraguai.

    “Ele disse: ‘Boa sorte, todo mundo está assistindo, estamos torcendo por vocês e torcendo para que dêem certo’”, disse Turner sobre sua conversa com Trout. “Depois de falar com o técnico deles, tentei convencer os caras a virem ao jogo no próximo fim de semana. Acho que eles tinham um dia de folga no dia 25, então espero que possam vir ao nosso jogo contra a Turquia.”

    Ele continuou: “Tive a oportunidade de conhecer muitos dos jogadores e realmente sentir o entusiasmo que eles também têm pela Copa do Mundo. Na esteira daquele primeiro jogo, com a empolgação que ele gerou, há uma onda que pretendemos aproveitar e continuar levando adiante.”

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  • 2026 NBA Finals - Game FiveGetty Images Sport

    Momentos em família

    Enquanto Turner aproveitou um dia no estádio com a esposa e os filhos, a maioria dos jogadores passou o tempo com a família no hotel da equipe. Foi um certo alívio depois de terem dedicado tanto tempo nas últimas semanas à preparação para o jogo contra o Paraguai.

    “No meu dia de folga, não quero passar tempo com nenhum deles”, brincou Adams sobre seus companheiros de equipe, “então passei tempo com minha família e consegui me desconectar um pouco. Não vejo meus irmãos, minha mãe e meu pai com frequência, então isso foi superimportante: poder simplesmente ficar com eles e deixar o jogo de lado por um dia. Ter um dia completamente de folga em um torneio é raro, então acho que o fato de terem nos dado esse dia de folga mostra o trabalho que dedicamos nas últimas semanas para merecê-lo. Não levamos isso na brincadeira.”

    O dia de folga deu a Adams uma oportunidade especial, no entanto. Ele pôde assistir ao seu New York Knicks conquistar o título da NBA na noite de sábado ao lado de seus entes queridos.

    “Não desmaiei, mas, cara, eu estava empolgado”, disse ele, referindo-se à sua famosa reação à vitória do Knicks no Jogo 4, quando ele pulou por cima do sofá de tanta emoção. “Meu irmão estava chorando. Isso só mostra o que significa estar em Nova York neste momento. Foi muito especial.”

    Para Wright, o fim de semana foi mais tranquilo. Wright nasceu em Los Angeles e teve muitos familiares por perto para o grande jogo da equipe na vizinha Inglewood. Devido ao intervalo prolongado entre as partidas em comparação com Copas do Mundo anteriores, ele pôde passar mais tempo com a família do que em 2022.

    “Há prós e contras”, disse Wright sobre o novo calendário. “O intervalo entre as partidas permite que todos os jogadores se recuperem. Acho difícil jogar uma partida a cada três ou quatro dias, mas agora, com o intervalo entre elas, acho que veremos a melhor versão de cada jogador em cada partida. Na verdade, prefiro assim. Isso permite que os jogadores se recuperem.

    “Eu, pessoalmente? Apenas passei tempo com minha família, recarreguei as baterias e meio que desliguei.”

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    As lições que Wright tirou da última vez

    A seleção masculina de futebol dos EUA derrotou a Austrália por 2 a 1 no outono passado. O protagonista daquela partida? Wright, que marcou dois gols na vitória.

    Então, agora, tantos meses depois, há algo que Wright e seus companheiros possam tirar daquela partida? Alguma dica ou truque para compartilhar? Na verdade, não, diz ele. Jogo diferente, time diferente, apostas diferentes.

    "Vimos um plano de jogo bem definido da Austrália", disse ele. "Acho que eles são difíceis de serem vencidos. São perigosos nos contra-ataques. Têm bons jogadores na frente e conseguiram ser eficazes e causar danos à Turquia. Acho que a Turquia entrou em campo um pouco confiante demais, e acho que não cometeremos o mesmo erro. Acho que sabemos que todas as seleções do torneio são boas e merecem estar aqui, então estamos prontos para isso.”

    Uma coisa com que os EUA podem contar, porém, é a força física. O jogo no outono foi acirrado, com Christian Pulisic caindo lesionado após uma falta violenta. Wright diz que espera um nível de disputa semelhante desta vez, especialmente com ambas as equipes sabendo o que um resultado significaria para sua trajetória na Copa do Mundo.

    "Foi definitivamente competitivo", disse ele. "Lembro-me de entrarmos naquele jogo, eles estavam fazendo desarmes duros, e então tivemos que igualar a intensidade. Quando estávamos indo para o intervalo, o técnico não estava muito feliz por estarmos deixando eles nos acertarem sem revidarmos. Entrando neste jogo, poderemos nos preparar um pouco mais para a forma como eles vão jogar."

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sem arremessos fáceis

    Nos últimos meses, os jogadores e torcedores australianos têm se agarrado a um comentário feito em dezembro. Quando o sorteio foi realizado, o analista da CBS e ex-meio-campista do New York Red Bulls, Mike Grella, classificou os Socceroos como um “passe fácil” para a seleção dos EUA.

    Grella tem sido alvo da mídia australiana desde então, mas tem reiterado sua avaliação com frequência.

    “Não há chance alguma de eles competirem com os EUA”, disse ele. “A única maneira de jogarem é na defesa e tentarem manter o placar em 0 a 0. Existem níveis de qualidade. Os EUA têm jogadores que atuam semana após semana na Europa, e a Austrália não. É simples assim.”

    Tyler Adams jogou ao lado de Grella no Red Bulls e, especialmente após a partida contra a Turquia, ele não concorda com a avaliação do ex-companheiro de equipe.

    “Não acho que nenhum comentário ajude alguém”, disse Adams. “E não, não vai ser moleza. Se alguma coisa, vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos disputar. Vimos uma equipe que enfrentou a Turquia e competiu em um nível muito, muito alto. Eles são combativos, são inteligentes. Taticamente, foram incrivelmente sólidos. Então, acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Definitivamente, não vai ser moleza.”


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams sobre como lidar com os cartões amarelos

    Se houve um ponto negativo importante na vitória de sexta-feira, foi o fato de Adams ter recebido um cartão amarelo. Isso significa que ele perderia a última partida da fase de grupos contra a Turquia caso recebesse outro cartão no jogo contra a Austrália. Mais importante ainda, ele perderia a estreia nas oitavas de final se os EUA avançassem e ele recebesse um cartão contra a Turquia.

    “Eu convivo com cartões amarelos”, brincou ele. “Acho que, para mim, é algo que você tem que controlar, é claro, mas especialmente no segundo jogo, você não pode tirar o pé do acelerador. Acho que você tem que ser realmente agressivo.

    "Acho que na terceira partida, obviamente, o peso é um pouco maior, porque se você receber outro cartão, fica de fora da fase eliminatória, mas na segunda partida, é preciso manter o pé no acelerador."

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