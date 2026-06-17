Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Tim Weah considera Christian Pulisic “um dos cinco melhores alas do mundo”, enquanto Brenden Aaronson se deleita com a exibição de Lionel Messi

Como todo mundo, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA têm ficado grudados nas telas nos últimos dias. É claro que eles assistiram a muitas gravações dos jogos da Austrália, principalmente da estreia na fase de grupos contra a Turquia. Em seus momentos de “folga”, os jogadores não se afastaram completamente do futebol. Pelo contrário, eles também têm acompanhado a Copa do Mundo.

Aaronson e Robinson, por exemplo, estavam concentrados na vitória da Argentina sobre a Argélia na terça-feira. Eles assistiram àquela partida como competidores, é claro, mas foi difícil não deixar o torcedor que há neles vir à tona durante aqueles momentos mágicos de Lionel Messi.

“Assistir ao jogo entre Turquia e Austrália foi ótimo, porque pudemos todos sentar juntos, analisar o jogo e ver o que podemos fazer para influenciá-lo”, disse Aaronson. “Acho isso muito legal. E então, só de assistir, tipo, ao jogo da Argentina ontem, é um pouco sobre quem você vai enfrentar mais adiante no torneio, mas também o fã que há em todos nós aparece ao ver o Messi marcar um hat-trick. Essa é a parte mais legal disso tudo.”

Robinson acrescentou: “Para os torcedores que estão assistindo, obviamente, Messi é provavelmente o maior jogador de futebol que já existiu, e ele continua em atividade, ainda mostrando qualidade; então, como torcedor, tenho certeza de que foi incrível vê-lo jogar. Essa é a magia do torneio. Você quer ver os melhores do mundo fazendo o que sabem fazer nesse palco.”

Dito isso, esse entusiasmo vai ficar de lado à medida que o torneio for avançando. Durante a fase de grupos, é fácil assistir de forma descontraída, mas quanto mais o torneio avança, mais esses grandes confrontos se tornam uma realidade.

“Se jogarmos contra a Argentina e chegar a hora, estaremos todos prontos para a partida”, disse Aaronson, “mas, sim, é simplesmente divertido assistir a todos esses jogos.”