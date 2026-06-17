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United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Tim Weah acredita que Christian Pulisic é “um dos cinco melhores alas do mundo” e reflete sobre o brilhantismo de Lionel Messi

Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo
C. Pulisic
T. Weah
A. Robinson
B. Aaronson

O GOAL analisa os principais temas e destaques na mais recente edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

IRVINE, Califórnia — Na quarta-feira, antes do confronto da seleção contra a Austrália pela Copa do Mundo, a condição física de Christian Pulisic continuou sendo o assunto mais comentado da semana. O astro americano continua lidando com uma contusão, tema que seus companheiros de equipe vêm discutindo há dias. No entanto, a seleção dos EUA também reservou um momento para apreciar mais uma jogada brilhante de Lionel Messi na Copa do Mundo.

Brenden Aaronson e Antonee Robinson conversaram com a imprensa na quarta-feira, enquanto os americanos continuavam seus preparativos para a Copa do Mundo. Aqui estão os principais assuntos, pontos de discussão e momentos mais descontraídos do último dia em Irvine...




  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todos os olhos voltados para Pulisic

    Na quarta-feira, assim como em todos os outros dias desta semana, os jogadores da seleção masculina de futebol dos EUA foram questionados sobre Pulisic. A mensagem foi basicamente a mesma: ele está se esforçando bastante e, se for possível, estará pronto. Ainda assim, há um certo mistério em torno de sua lesão atual na perna, que o obrigou a treinar individualmente nos últimos dias.

    Pulisic disse aos repórteres após a partida contra o Paraguai que não estava preocupado. Seus companheiros de equipe também não estão, mas estão preparados para qualquer eventualidade.

    “Não tenho certeza do termo exato para a lesão dele”, disse Robinson. Ele vem levando um dia de cada vez e ainda não treinou integralmente com o grupo. Ainda temos alguns dias para ver como ele está e, felizmente, temos muitos jogadores no banco que estão ansiosos e prontos para entrar em campo e ajudar a equipe com muita qualidade.

    “É um torneio longo. Se ele não estiver de volta para essa partida, vamos garantir que ele esteja de volta para o restante da competição, porque vamos precisar dele. Vamos precisar de todos.”

    Na terça-feira, Tim Weah ilustrou ainda mais esse ponto, explicando por que Pulisic era tão importante.

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  • Germany v United States - International FriendlyGetty Images Sport

    Weah fala sobre o impacto de Pulisic

    Poucos companheiros de equipe estão mais qualificados para falar sobre Pulisic do que Weah, e o astro do Marselha não poupou elogios a um jogador que considera amigo há grande parte de sua vida.

    “Para mim, Christian é um dos cinco melhores alas do mundo”, disse Weah. “Ele é um dos meus jogadores favoritos de se assistir. Ter podido jogar ao lado dele por tanto tempo tem sido incrível. São justamente as pequenas coisas que ele faz. Ele é um jogador tão humilde. A gente acaba se deixando levar por todo esse barulho, mas Christian é incrível e mostrou isso contra o Paraguai.

    “A habilidade dele e o que ele consegue fazer com a bola são incríveis para nós. Isso ajuda a equipe e, para mim, ele é um dos melhores jogadores com quem já tive a oportunidade de jogar. Tenho muito orgulho dele e espero que ele esteja pronto para o próximo jogo.”

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Momentos em família

    Os filhos de Robinson estavam entre o grupo que corria por toda parte durante o treino na segunda-feira. Correndo entre os membros da imprensa e a família, os mais jovens da comitiva da Seleção Masculina dos EUA brincavam, aproveitando cada segundo juntos sob o belo clima da Califórnia enquanto seus pais treinavam.

    “Eles adoraram”, disse Robinson.

    O dia da família, portanto, foi um sucesso. Pais, esposas, filhos — todos estavam presentes para ter um vislumbre do trabalho envolvido em uma Copa do Mundo. E, para aqueles que estão se dedicando a esse trabalho, a presença deles foi um incentivo, mesmo que os mais novos não estivessem prestando muita atenção.

    “Acho que um fator determinante na carreira da maioria das pessoas é a família e o apoio que ela oferece”, disse Robinson. “Poder vê-los é o que faz tudo isso valer a pena: poder compartilhar esse momento monumental em nossas carreiras com nossa família. Vê-los também nos distrai um pouco da pressão que podemos enfrentar. Estamos apenas aproveitando nosso tempo quando temos a chance. Tem sido incrível.”

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Assistindo ao Messi na Copa do Mundo

    Como todo mundo, os jogadores da Seleção Masculina dos EUA têm ficado grudados nas telas nos últimos dias. É claro que eles assistiram a muitas gravações dos jogos da Austrália, principalmente da estreia na fase de grupos contra a Turquia. Em seus momentos de “folga”, os jogadores não se afastaram completamente do futebol. Pelo contrário, eles também têm acompanhado a Copa do Mundo.

    Aaronson e Robinson, por exemplo, estavam concentrados na vitória da Argentina sobre a Argélia na terça-feira. Eles assistiram àquela partida como competidores, é claro, mas foi difícil não deixar o torcedor que há dentro deles vir à tona durante aqueles momentos mágicos de Lionel Messi.

    “Assistir ao jogo entre Turquia e Austrália foi ótimo, porque pudemos todos sentar juntos, analisar o jogo e ver o que podemos fazer para influenciá-lo”, disse Aaronson. “Acho isso muito legal. E então, só de assistir, tipo, ao jogo da Argentina ontem, é um pouco sobre quem você vai enfrentar mais adiante no torneio, mas também o fã que há em todos nós aparece ao ver o Messi marcar um hat-trick. Essa é a parte mais legal disso tudo.”

    Robinson acrescentou: “Para os torcedores que estão assistindo, obviamente, Messi é provavelmente o maior jogador de futebol que já existiu, e ele continua em atividade, ainda mostrando qualidade; então, como torcedor, tenho certeza de que foi incrível vê-lo jogar. Essa é a magia do torneio. Você quer ver os melhores do mundo fazendo o que sabem fazer nesse palco.”

    Dito isso, esse entusiasmo vai ficar de lado à medida que o torneio for avançando. Durante a fase de grupos, é fácil assistir de forma descontraída, mas quanto mais o torneio avança, mais esses grandes confrontos se tornam uma realidade.

    “Se jogarmos contra a Argentina e isso acontecer, estaremos todos prontos para a partida”, disse Aaronson, “mas, sim, é simplesmente divertido assistir a todos esses jogos.”

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robinson sobre o primeiro gol da Inglaterra

    Ainda há mais jogos importantes a serem disputados na fase de grupos, incluindo um contra uma seleção que ocupa um lugar especial no coração de vários jogadores da seleção masculina dos EUA.

    Tanto Robinson quanto Folarin Balogun passaram a infância na Inglaterra. Na quarta-feira, os Três Leões estreiam na Copa do Mundo contra a Croácia, um adversário conhecido. Será que Robinson ficará emocionado ao assistir ao jogo? Na verdade, não, diz ele.

    “Não diria que vou torcer pela Inglaterra”, disse o lateral-esquerdo. “Para os rapazes que conheço e que estão jogando, vou torcer para que se saiam bem, mas não tenho realmente nenhuma preferência por qual time se saia bem no torneio, além de nós. Qualquer jogador que eu conheça individualmente, eu venho acompanhando, seja o Timo [Castagne] pela Bélgica, o Sander [Berge] pela Noruega ou o Issa [Diop] pelo Marrocos; eu só acompanho meus amigos.

    “Em cada jogo que assisto, só espero ver uma boa partida competitiva, como fã de futebol que sou. Se tivermos que enfrentar a Inglaterra, obviamente já jogamos contra eles da última vez, então seria uma boa revanche, um jogo realmente difícil, e espero que a gente vença esse também.”

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