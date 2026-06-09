Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Gio Reyna e Matt Freese disputam vagas, enquanto permanecem dúvidas sobre o time titular

Cristian Roldan é um dos jogadores mais experientes da seleção americana. Ele também é um dos principais líderes da equipe. É por isso que tantos jogadores, jovens e veteranos, estão contando com ele nesta semana que antecede a Copa do Mundo.

Então, diante desses jogos importantes, que tipo de conselho ele tem a dar? O que ele considera crucial para o sucesso da seleção americana? Sua resposta é simples: começar com tudo. É uma lição que a equipe terá aprendido contra a Alemanha, ele espera.

“É extremamente importante”, disse ele. “Seria bom marcar logo no início, mas acho que, se tivermos um começo forte, pressionando em todo o campo, e mantivermos o ritmo até os 15 minutos, vamos nos colocar em uma boa posição. Se conseguirmos começar assim, temos uma chance muito boa de passar da fase de grupos. O primeiro jogo, os primeiros 15 minutos, são realmente importantes em um torneio, e precisamos estar prontos. Não podemos ficar adormecidos como na partida contra a Alemanha, porque é aí que as coisas podem mudar, e o seu torneio pode mudar.”

Isso é só para começar, no entanto. A partir daí, Roldan diz que também é importante saber quando desacelerar, tirar um pouco do ritmo do jogo e lidar com momentos difíceis que, mais uma vez, podem mudar um torneio.

"Acho que isso vem com a experiência e também com a perspicácia", disse ele. "Há momentos na partida contra a Alemanha em que provavelmente poderíamos cometer uma falta e desacelerar um pouco o ritmo do jogo, ou chutar a bola para fora, ou lançá-la para o campo adversário, para que possamos nos reorganizar. Quando o goleiro recebe a bola, se estamos sofrendo e defendendo em bloco baixo há muito tempo, será que conseguimos nos manter firmes por mais um pouco? Essas são as coisas nas quais precisamos trabalhar, acho, como grupo. Muitas equipes fazem isso muito bem, e é algo que podemos imitar.”