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Gio Reyna, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notas sobre a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Gio Reyna e Matt Freese disputam vagas, enquanto permanecem dúvidas sobre o time titular

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Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo
G. Reyna
M. Freese
J. Scally

O GOAL analisa os principais destaques e conclusões na última edição do boletim da Seleção Masculina dos EUA.

IRVINE, Califórnia — Após o alvoroço da sessão de treino aberta ao público na segunda-feira, a terça-feira marcou um retorno à normalidade para a Seleção Masculina dos Estados Unidos, em mais de um sentido. O treino foi rotineiro, mas também representou uma estreia, o que é uma boa notícia para a preparação para a Copa do Mundo.

Essa preparação continuou em Irvine, o novo lar longe de casa da Seleção Masculina dos EUA. Os jogadores já se sentem à vontade no novo ambiente, enquanto equilibram a pressão da estreia de sexta-feira contra o Paraguai com a necessidade de encontrar alguma forma de normalidade nestes dias que antecedem o jogo.

Vários jogadores se reuniram com repórteres para dar continuidade à semana de preparação para a Copa do Mundo. Estas são as principais notícias, os pontos de discussão e os pequenos momentos de diversão do segundo dia em Irvine...

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Richards e Adams estão de volta em plena forma

    Houve boas notícias na sessão de treino da seleção americana desta terça-feira. Pela primeira vez desde o início da concentração em Atlanta, há duas semanas, todos os 26 convocados participaram de uma sessão de treino.

    Isso inclui Chris Richards, é claro. O zagueiro do Crystal Palace chegou atrasado devido à final da Liga Europa Conferência. Ele também chegou lesionado. Sua lesão no tornozelo tem sido um dos assuntos mais comentados deste pré-campo de treinamento para a Copa do Mundo, mas Richards já participou de treinos completos por dois dias consecutivos.

    O jogador que retornou na terça-feira, então, foi Tyler Adams. O meio-campista fez trabalho individual durante a sessão de segunda-feira devido ao “gerenciamento de carga”, mas participou integralmente deste último dia de treino.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Roldan: Não podemos ficar de braços cruzados na Copa do Mundo

    Cristian Roldan é um dos jogadores mais experientes da seleção americana. Ele também é um dos principais líderes da equipe. É por isso que tantos jogadores, jovens e veteranos, estão contando com ele nesta semana que antecede a Copa do Mundo.

    Então, diante desses jogos importantes, que tipo de conselho ele tem a dar? O que ele considera crucial para o sucesso da seleção americana? Sua resposta é simples: começar com tudo. É uma lição que a equipe terá aprendido contra a Alemanha, ele espera.

    “É extremamente importante”, disse ele. “Seria bom marcar logo no início, mas acho que, se tivermos um começo forte, pressionando em todo o campo, e mantivermos o ritmo até os 15 minutos, vamos nos colocar em uma boa posição. Se conseguirmos começar assim, temos uma chance muito boa de passar da fase de grupos. O primeiro jogo, os primeiros 15 minutos, são realmente importantes em um torneio, e precisamos estar prontos. Não podemos ficar adormecidos como na partida contra a Alemanha, porque é aí que as coisas podem mudar, e o seu torneio pode mudar.”

    Isso é só para começar, no entanto. A partir daí, Roldan diz que também é importante saber quando desacelerar, tirar um pouco do ritmo do jogo e lidar com momentos difíceis que, mais uma vez, podem mudar um torneio.

    "Acho que isso vem com a experiência e também com a perspicácia", disse ele. "Há momentos na partida contra a Alemanha em que provavelmente poderíamos cometer uma falta e desacelerar um pouco o ritmo do jogo, ou chutar a bola para fora, ou lançá-la para o campo adversário, para que possamos nos reorganizar. Quando o goleiro recebe a bola, se estamos sofrendo e defendendo em bloco baixo há muito tempo, será que conseguimos nos manter firmes por mais um pouco? Essas são as coisas nas quais precisamos trabalhar, acho, como grupo. Muitas equipes fazem isso muito bem, e é algo que podemos imitar.”

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Nenhuma pista sobre o time titular

    Matt Freese revelou na segunda-feira que não sabe quem será o goleiro titular da seleção americana. Matt Turner disse o mesmo na terça-feira. Ambos estão se preparando como se fossem os titulares e continuarão assim até serem informados de que não o serão.

    “Eu apenas confio na minha experiência”, disse Turner. “Obviamente, estou sempre pronto também, caso meu número seja chamado. Estou apenas treinando todos os dias e me preparando para cada jogo como se fosse jogar, independentemente do que o técnico decidir no final.”

    A situação é, claro, tensa. Apenas um goleiro pode ser titular, o que significa que dois, e um dos Matts mencionados e, muito provavelmente, Chris Brady, serão reservas. Como, como seres humanos, os jogadores lidam com isso?

    “Acho que há um respeito mútuo saudável entre nós, é claro”, disse Turner. “Acho que, seja qual for a decisão final do técnico, devemos uns aos outros respeitar essa decisão e apoiar uns aos outros até o fim.”

    Esse sentimento não é exclusivo do grupo de goleiros. Gio Reyna também foi questionado sobre a situação dos jogadores que disputam uma vaga de titular na equipe de Mauricio Pochettino para este jogo de estreia.

    “Nós apenas tentamos manter os hábitos certos todos os dias em termos de treino e de competitividade entre nós”, disse ele. “É um ambiente realmente saudável. É claro que todo mundo quer jogar, mas todos entendem como essa equipe funciona e como esse jogo funciona. Seja o que for, tenho certeza de que todos estamos dispostos a aceitar qualquer decisão que ele tomar.”

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    O jogo entre Knicks e Spurs é o assunto do momento no vestiário

    A seleção dos EUA está no sul da Califórnia há alguns dias. Eles estão praticamente isolados do mundo exterior. Isso fazia parte do encanto de treinar em Irvine, longe o suficiente do barulho de Los Angeles.

    Entre os treinos e as reuniões, os jogadores da seleção masculina de futebol dos EUA tiveram algum tempo livre. Muitos assistiram à final da NBA entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs. Foi uma experiência estranha, disse o torcedor do Knicks Joe Scally, devido ao horário antecipado do início da partida na Costa Oeste. A torcida está dividida, disse ele. Há alguns torcedores do Knicks na equipe, assim como vários “haters”.

    Scally estava entre os jogadores da USMNT que passaram algum tempo na praia na segunda-feira, o que proporcionou aos jogadores um momento valioso para recarregar as energias como grupo.

    “Acho que eu e mais uns oito caras fomos ao mar ontem, o que foi divertido”, disse Scally. “É um grupo especial.”

    Para Turner, o isolamento tem sido bom. Os jogadores tiveram algum tempo para passar com a família longe, enquanto os holofotes continuam a brilhar cada vez mais nos dias que antecedem o jogo.

    “É um ambiente agradável onde podemos ficar longe das pessoas”, disse Turner. “Você sente um pouco da natureza também e simplesmente aproveita a companhia uns dos outros e meio que foge de tudo isso. Criamos nossa própria bolha, porque no Catar isso era fácil, mas aqui está todo mundo. Nossas famílias estão aqui, tudo, então é bom termos nosso pequeno oásis longe de tudo isso.”

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