As notas dos jogadores do Brasil contra o Marrocos: Gol salvador de Vinícius Jr., defesa abaixo e a estreia preocupante da seleção na Copa do Mundo 2026

Neste sábado (13), Brasil e Marrocos estrearam com empate em 1 a 1 na Copa do Mundo 2026. Em um jogo com dominância maior dos africanos, a seleção brasileira não conseguiu desempenhar um bom futebol, ficando apenas no empate e decepcionando sua torcida.

O gol da equipe marroquina saiu logo aos 21 minutos do primeiro tempo, em um erro defensivo do Brasil, onde Ismael Saibari saiu livre, entre Marquinhos e Gabriel Magalhães, e "cavou" em cima de Alisson para abrir o placar. Após o gol, o time de Mohamed Ouahbi seguiu dominando o jogo e criou outras chances para ampliar o placar.

Porém, sem eficiência nos ataques, em uma jogada individual de Vinícius Júnior, o Brasil buscou o empate. Aos 32 minutos, a partida já estava empatada e com a seleção brasileira crescendo no jogo e aproveitando o momento.

No entanto, no segundo tempo não tivemos mais muita emoção e nem gols, com a partida terminando empatada em 1 a 1.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Brasil na partida contra Marrocos...