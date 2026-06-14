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Gabriel Marin

As notas dos jogadores do Brasil contra o Marrocos: Gol salvador de Vinícius Jr., defesa abaixo e a estreia preocupante da seleção na Copa do Mundo 2026

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo

Em uma estreia longe de ser ideal, os comandados de Carlo Ancelotti apenas empataram com Marrocos, com gol de Vinícius Jr.

Neste sábado (13), Brasil e Marrocos estrearam com empate em 1 a 1 na Copa do Mundo 2026. Em um jogo com dominância maior dos africanos, a seleção brasileira não conseguiu desempenhar um bom futebol, ficando apenas no empate e decepcionando sua torcida.

O gol da equipe marroquina saiu logo aos 21 minutos do primeiro tempo, em um erro defensivo do Brasil, onde Ismael Saibari saiu livre, entre Marquinhos e Gabriel Magalhães, e "cavou" em cima de Alisson para abrir o placar. Após o gol, o time de Mohamed Ouahbi seguiu dominando o jogo e criou outras chances para ampliar o placar.

Porém, sem eficiência nos ataques, em uma jogada individual de Vinícius Júnior, o Brasil buscou o empate. Aos 32 minutos, a partida já estava empatada e com a seleção brasileira crescendo no jogo e aproveitando o momento.

No entanto, no segundo tempo não tivemos mais muita emoção e nem gols, com a partida terminando empatada em 1 a 1.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Brasil na partida contra Marrocos...

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    Goleiro e Defensores

    Alisson (6/10):

    Atuação sem muito brilho, algumas defesas importantes mas sem passar confiança.


    Ibañez (5/10):

    Sem muita participação ofensiva, mas pecando na marcação, Ibañez não fez uma boa partida e saiu, ainda no intervalo, graças ao cartão amarelo.


    Marquinhos (6/10):

    Atuação abaixo, com uma pequena falha no gol de Marrocos, deixando espaço na marcação e sem passar confiança.


    Gabriel Magalhães (7/10):

    Com atuação um pouco mais consistente do que a maioria da defesa, mas também sem ser muito convincente, conseguiu ajudar a parar a maioria dos ataques do adversário.


    Douglas Santos (6/10):

    Sem comprometer, mas também sem ajudar muito, foi uma atuação regular.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campistas

    Casemiro (5/10):

    Com marcação firme, algumas roubadas de bola e algumas faltas, também não teve tanta participação no jogo e saiu no intervalo graças ao cartão amarelo.


    Bruno Guimarães (7/10):

    Com uma boa participação durante a maioria do jogo, tanto na defesa quanto no ataque, Bruno foi um dos melhores jogadores do Brasil em campo. Além disso, foi o responsável pela assistência à Vinícius Jr. no único gol do Brasil.


    Lucas Paquetá (6/10):

    Muitas tentativas no ataque, algumas ajudas nas situações defensivas, Paquetá saiu na metade do segundo tempo. Foi um dos que mais tentou algo diferente no ataque, mas sem muito brilho e ficou devendo na criação.

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    Atacantes

    Vinícius Júnior (8/10):

    Atuação regular, sendo o melhor jogador ofensivo do time. "Achou" um gol no pior momento da equipe e conseguiu equilibrar o jogo.


    Raphinha (6/10):

    Conseguiu ter uma boa contribuição defensiva e muito esforço, mas ofensivamente não conseguiu ajudar da maneira esperada.


    Igor Thiago (4/10):

    Com praticamente nenhuma participação no ataque, Igor ainda errou uma cabeçada quando o jogo estava em desvantagem para o Brasil. Saiu na metade do segundo tempo com o time precisando de mais movimentação no ataque.

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    Substituições e Técnico

    Danilo (6/10):

    Entregou maior solidez defensiva à equipe, desarmando alguns ataques de Marrocos e passando mais segurança.


    Fabinho (7/10):

    Mudou a dinâmica do meio campo, dando mais mobilidade e velocidade ao time, ajudando a mudar o panorâma do jogo.


    Luiz Henrique (6/10):

    Entrou dando muita velocidade ao lado direito do ataque, mas ficou devendo nas principais jogadas ofensivas.


    Matheus Cunha (5/10):

    Sem nenhuma participação ofensiva importante, não conseguiu dar a dinâmica esperada no ataque e acabou o jogo sem finalizações ao gol.


    Danilo Santos (6/10):

    Sem muito tempo em campo, não conseguiu ajudar ofensivamente e também não contribuiu defensivamente.


    Carlo Ancelotti (5/10):

    A ideia inicial não funcionou, com o time tomando gol cedo. Após as mexidas o time evoluiu e conseguiu um desempenho melhor, mas sem muita diferença para virar o jogo.

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