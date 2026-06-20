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Brazil player ratings GOAL
Pedro Augusto Dias

As notas dos jogadores do Brasil contra o Haiti: Matheus Cunha decide, e seleção depende só de si para avançar na Copa do Mundo 2026

Player ratings
Especiais e Opinião
Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
Copa do Mundo

Matheus Cunha marcou duas vezes na vitória por 3 a 0, enquanto Vinícius Júnior contribuiu com um gol e uma assistência em uma atuação consistente da seleção

Matheus Cunha foi o principal destaque da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

O atacante marcou duas vezes, enquanto Vinícius Júnior completou o placar e também contribuiu com uma assistência na partida.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou a quatro pontos e segue na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

A atuação brasileira teve momentos de controle e superioridade ofensiva, especialmente no primeiro tempo, quando a seleção transformou o domínio em gols e encaminhou a vitória.

Abaixo, a GOAL destaca as notas do confronto.

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    Goleiro & Defensores

    Alisson (7/10)

    Transmitiu segurança quando foi exigido e apareceu bem nas poucas oportunidades criadas pelo Haiti. Fez intervenções importantes para manter o controle da partida e teve atuação tranquila na maior parte do tempo.

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    Danilo (6,5/10)

    Cumpriu seu papel defensivamente e ofereceu opção de apoio pelo lado direito. Participou da circulação da bola, mas sem grande protagonismo nas ações ofensivas.

    Marquinhos (7/10)

    Liderou o sistema defensivo com segurança e mostrou boa leitura das jogadas. Venceu a maioria dos duelos e ajudou a evitar que o adversário criasse chances perigosas.

    Gabriel Magalhães (7/10)

    Atuação consistente no setor defensivo. Forte nas disputas físicas e seguro nas bolas aéreas, contribuiu para a solidez da defesa brasileira.

    Douglas Santos (6,5/10)

    Participou das ações pelo corredor esquerdo e apoiou o ataque em alguns momentos. Defensivamente, teve desempenho regular e sem maiores dificuldades.

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    Meio-campistas

    Casemiro (7/10)

    Fez o trabalho de proteção à defesa e ajudou na recuperação da posse de bola. Atuação importante para o equilíbrio da equipe.

    Bruno Guimarães (7,5/10)

    Participou ativamente da construção das jogadas e apareceu com frequência no campo de ataque, ajudando a acelerar a circulação da bola. Teve boa presença entre os setores, contribuiu em algumas das principais ações ofensivas da equipe e manteve regularidade ao longo da partida.

    Lucas Paquetá (7,5/10)

    Um dos jogadores mais criativos da equipe. Movimentou-se bastante, participou da construção ofensiva e encontrou espaços entre as linhas para acelerar as ações do Brasil. Apresentou boa conexão com Vinícius Júnior no ataque.

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atacantes

    Raphinha (6/10)

    Tentou participar das ações ofensivas, teve um gol anulado e mostrou movimentação pelo lado direito do campo, mas não conseguiu ter grande impacto antes de deixar a partida ainda no primeiro tempo.

    Vinícius Júnior (8/10)

    Teve participação decisiva na vitória brasileira. Além de balançar as redes, contribuiu com uma assistência e foi constantemente uma ameaça para a defesa adversária com sua velocidade e capacidade de desequilíbrio no um contra um. Participou dos principais lances ofensivos da equipe e foi um dos destaques da partida.

    Matheus Cunha (9/10)

    O grande destaque da partida. Autor de dois gols, comandou o setor ofensivo com muita movimentação e eficiência nas finalizações. Decisivo, foi o principal responsável pela vantagem construída pelo Brasil. Parece ter recuperado sua vaga no ataque.

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    Substitutos & Treinador

    Rayan (6/10)

    Entrou ainda no primeiro tempo após a saída de Raphinha. Buscou participação pelas pontas e ajudou a manter a intensidade ofensiva da equipe.

    Endrick (6,5/10)

    Entrou com bastante disposição e procurou participar das ações ofensivas desde os primeiros minutos em campo. Mostrou boa movimentação na área e chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento. Apesar de não ter deixado sua marca no placar, incomodou a defesa adversária e buscou espaços no ataque.

    Gabriel Martinelli (6/10)

    Entrou para dar mais velocidade ao setor ofensivo e levou perigo em suas investidas pelo lado do campo. Chegou a acertar a trave em uma boa finalização, embora o lance tenha sido posteriormente invalidado por impedimento.

    Danilo Santos (s/n)

    Acionado na reta final para ajudar a administrar a vantagem. Teve pouco tempo em campo.

    Éderson (s/n)

    Pouco acionado, não teve tempo suficiente para influenciar o jogo de forma significativa.

    Carlo Ancelotti (6,5/10)

    O Brasil controlou a partida durante a maior parte do tempo e conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar. A equipe mostrou organização e criou oportunidades suficientes para vencer com tranquilidade, embora ainda tenha apresentado momentos de pouca intensidade e margem para evolução ao longo da competição.

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