As notas dos jogadores do Brasil contra o Haiti: Matheus Cunha decide, e seleção depende só de si para avançar na Copa do Mundo 2026

Matheus Cunha foi o principal destaque da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
O atacante marcou duas vezes, enquanto Vinícius Júnior completou o placar e também contribuiu com uma assistência na partida.
Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou a quatro pontos e segue na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.
A atuação brasileira teve momentos de controle e superioridade ofensiva, especialmente no primeiro tempo, quando a seleção transformou o domínio em gols e encaminhou a vitória.
Abaixo, a GOAL destaca as notas do confronto.