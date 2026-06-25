As notas dos jogadores do Brasil contra a Escócia: Vini Jr. marca duas vezes na vitória e conduz o Brasil à segunda fase da Copa do Mundo

O Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 com uma atuação convincente diante da Escócia. Em Miami, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu por 3 a 0, garantiu a liderança do Grupo C e chegou ao mata-mata embalada por mais uma grande exibição de Vinicius Júnior.
O primeiro gol saiu logo aos sete minutos. Rayan roubou pela direita e encontrou Vini Jr. livre para finalizar e abrir o placar. A seleção manteve o controle da partida e ampliou ainda no fim do primeiro tempo, novamente com Vinicius Júnior, aproveitando espaço na defesa escocesa para marcar seu segundo gol na noite.
Na etapa final, Matheus Cunha coroou mais uma boa atuação ofensiva ao fazer o terceiro, decretando a goleada brasileira e encerrando qualquer possibilidade de reação dos europeus. Com o resultado, o Brasil avança ao mata-mata com moral e confiança para a sequência do torneio.