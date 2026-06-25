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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

As notas dos jogadores do Brasil contra a Escócia: Vini Jr. marca duas vezes na vitória e conduz o Brasil à segunda fase da Copa do Mundo

Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 7 decide mais uma vez, Matheus Cunha deixa o dele e seleção de Ancelotti confirma liderança do Grupo C com atuação segura em Miami

O Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 com uma atuação convincente diante da Escócia. Em Miami, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu por 3 a 0, garantiu a liderança do Grupo C e chegou ao mata-mata embalada por mais uma grande exibição de Vinicius Júnior.

O primeiro gol saiu logo aos sete minutos. Rayan roubou pela direita e encontrou Vini Jr. livre para finalizar e abrir o placar. A seleção manteve o controle da partida e ampliou ainda no fim do primeiro tempo, novamente com Vinicius Júnior, aproveitando espaço na defesa escocesa para marcar seu segundo gol na noite.

Na etapa final, Matheus Cunha coroou mais uma boa atuação ofensiva ao fazer o terceiro, decretando a goleada brasileira e encerrando qualquer possibilidade de reação dos europeus. Com o resultado, o Brasil avança ao mata-mata com moral e confiança para a sequência do torneio.

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    Goleiro e Defensores

    Alisson (8/10):

    Uma atuação bem segura, com cinco defesas e evitando qualquer possibilidade de uma reação escocesa.


    Danilo (5/10):

    Em uma partida sem muita influência, não participou muito, mas quando foi exigido defensivamente não conseguiu se sair muito bem.


    Marquinhos (7/10):

    Não foi muito exigido, bem protegido pelos volantes, mas quando o ataque da Escócia chegou, não teve problemas para parar.


    Gabriel Magalhães (7/10):

    Mesmo caso de Marquinhos, sem ser exigido, mas quando precisou estava bem colocado.


    Douglas Santos (7/10):

    Mais uma boa atuação do lateral na Copa. Sem muita participação no ataque, mas com grande segurança defensivamente.

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    Meio-campistas

    Casemiro (7/10):

    Partida discreta, sem ser muito exigido, mas todas as vezes em que foi acionado correspondeu bem.


    Bruno Guimarães (8/10):

    Uma bela atuação do volante, concedendo duas assistências, com muita segurança na defesa e boa participação no ataque.


    Lucas Paquetá (6/10):

    Teve poucas participações no ataque, mas conseguiu ajudar em algumas jogadas no ataque, sem muito brilho.

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    Atacantes

    Vinícius Júnior (9/10):

    Atuação quase perfeita! Com mais dois gols nesta Copa, desperdiçou algumas oportunidades de ampliar ainda mais o placar, mas teve uma partida muito boa.


    Rayan (6/10):

    Ajudou na roubada de bola no primeiro gol, mas não teve muita influência no ataque, fazendo uma partida mais apagada.


    Matheus Cunha (8/10):

    Fez o terceiro gol do jogo e contribuiu com muitas participações no ataque, fazendo mais um bom jogo na Copa.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Substituições e Técnico

    Fabinho (6/10):

    Sem ser muito exigido, não teve muita participação, mas não comprometeu em nenhum momento.


    Gabriel Martinelli (5/10):

    Não entrou bem e não conseguiu desenvolver nenhuma jogada de ataque.


    Neymar (S/N):


    Alex Sandro (S/N):


    Endrick (S/N):


    Carlo Ancelotti (10/10):