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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

As notas dos jogadores da Argentina contra a Suíça: Julián Álvarez decide na prorrogação e Albiceleste supera atuação ruim para avançar à semifinal

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Especiais e Opinião
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo

A GOAL atribui notas a todos os jogadores da Argentina que participaram da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, decidida na prorrogação, resultado que garantiu a vaga da equipe de Lionel Scaloni na semifinal da Copa do Mundo de 2026

A Argentina está entre os quatro melhores da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida dramática, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Suíça por 3 a 1, neste sábado (11), após a prorrogação, e garantiu vaga na semifinal do torneio.

Alexis Mac Allister abriu o placar com assistência de Lionel Messi, Dan Ndoye empatou para os suíços no segundo tempo, mas Julián Álvarez marcou um golaço no tempo extra e Lautaro Martínez fechou a classificação nos minutos finais.

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    Goleiro & Defesa

    Emiliano Martínez (7/10)

    Foi decisivo quando a Argentina mais sofreu na partida. Fez boas defesas durante a pressão suíça, especialmente no segundo tempo, e transmitiu segurança em um momento em que a equipe estava acuada.

    Nahuel Molina (6,5/10)

    Teve dificuldades para conter as investidas da Suíça durante boa parte do jogo e apareceu pouco no apoio ao ataque. Acabou substituído no fim do segundo tempo, após uma atuação de bastante desgaste.

    Cristian Romero (6,5/10)

    Alternou bons desarmes com alguns momentos de instabilidade diante da intensidade suíça. Melhorou na reta final, mas precisou ser substituído por desgaste.

    Lisandro Martínez (6,5/10)

    Fez uma partida correta, com boa saída de bola e cortes importantes. Sofreu com a pressão adversária em alguns momentos, mas conseguiu manter a concentração até o fim.

    Nicolás Tagliafico (6,5/10)

    Buscou apoiar pelo lado esquerdo, mas também sofreu com a pressão suíça, principalmente antes da expulsão do adversário. Deixou o campo nos minutos finais do tempo regulamentar, depois de uma atuação de muita entrega defensiva.

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    Meio-campo

    Leandro Paredes (7/10)

    Foi importante na proteção da defesa e na distribuição de jogo. Equilibrou o meio-campo quando a Argentina passou a sofrer pressão e teve papel fundamental para recuperar o controle após a expulsão suíça. Além disso, esteve envolvido diretamente no lance que resultou a expulsão do suíço.

    Rodrigo De Paul (6,5/10)

    Muito combativo, brigou por cada bola, mas encontrou dificuldades para impor o ritmo da Argentina enquanto a Suíça dominava as ações.

    Enzo Fernández (6,5/10)

    Participou da construção das jogadas, embora sem o brilho habitual. Foi substituído na prorrogação.

    Alexis Mac Allister (7,5/10)

    Autor do gol argentino logo nos primeiros minutos, aproveitando assistência de Lionel Messi. Foi o meio-campista mais perigoso da equipe, aparecendo bem entre as linhas e sendo uma das principais válvulas ofensivas.

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    Atacantes

    Julián Álvarez (7,5/10)

    Foi incansável na pressão sobre a saída de bola suíça e não parou de se movimentar durante toda a partida. Coroou sua atuação com um belo gol na prorrogação, o que garantiu a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo.

    Lionel Messi (8/10)

    Mais uma vez, o principal jogador da Argentina. Deu a assistência para o gol de Mac Allister logo no início e foi quem mais criou oportunidades durante a partida. Mesmo bem marcado, encontrou espaços para desequilibrar e comandou as principais ações ofensivas da equipe.

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    Substitutos & Treinador

    Nicolás González (7/10)

    Entrou muito bem e deu novo fôlego ao ataque argentino. Aproveitou os espaços após a expulsão suíça e foi uma opção constante pelos lados do campo.

    Gonzalo Montiel (6,5/10)

    Entrou para reforçar o setor defensivo e cumpriu sua função, ajudando a equipe a controlar melhor as investidas adversárias na reta final.

    Lautaro Martínez (6,5/10)

    Entrou para dar mais presença de área à Argentina e brigou bastante com os zagueiros suíços. Quando o jogo caminhava para os minutos finais da prorrogação, apareceu no lugar certo para marcar o terceiro gol argentino, selando a vitória por 3 a 1 e garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

    Thiago Almada (6,5/10)

    Entrou apenas na prorrogação e teve pouco tempo para influenciar ofensivamente. Ainda recebeu cartão amarelo pouco depois de entrar.

    Nicolás Otamendi (S/N)

    Entrou no segundo tempo da prorrogação e não foi exigido defensivamente.

    Flaco López (6,5/10)

    Entrou no segundo tempo da prorrogação e contribuiu com uma assistência para o gol que garantiu o time na semifinal.

    Lionel Scaloni (7/10)

    Viu sua equipe começar muito bem com o gol cedo, mas perder o controle da partida diante de uma Suíça superior durante boa parte do tempo regulamentar. Após o empate e a expulsão do adversário, conseguiu reorganizar a Argentina com as substituições, que melhoraram o rendimento da equipe na prorrogação e foram importantes para encaminhar a classificação.