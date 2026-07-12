As notas dos jogadores da Argentina contra a Suíça: Julián Álvarez decide na prorrogação e Albiceleste supera atuação ruim para avançar à semifinal

Nicolás González (7/10)
Entrou muito bem e deu novo fôlego ao ataque argentino. Aproveitou os espaços após a expulsão suíça e foi uma opção constante pelos lados do campo.
Gonzalo Montiel (6,5/10)
Entrou para reforçar o setor defensivo e cumpriu sua função, ajudando a equipe a controlar melhor as investidas adversárias na reta final.
Lautaro Martínez (6,5/10)
Entrou para dar mais presença de área à Argentina e brigou bastante com os zagueiros suíços. Quando o jogo caminhava para os minutos finais da prorrogação, apareceu no lugar certo para marcar o terceiro gol argentino, selando a vitória por 3 a 1 e garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.
Thiago Almada (6,5/10)
Entrou apenas na prorrogação e teve pouco tempo para influenciar ofensivamente. Ainda recebeu cartão amarelo pouco depois de entrar.
Nicolás Otamendi (S/N)
Entrou no segundo tempo da prorrogação e não foi exigido defensivamente.
Flaco López (6,5/10)
Entrou no segundo tempo da prorrogação e contribuiu com uma assistência para o gol que garantiu o time na semifinal.
Lionel Scaloni (7/10)
Viu sua equipe começar muito bem com o gol cedo, mas perder o controle da partida diante de uma Suíça superior durante boa parte do tempo regulamentar. Após o empate e a expulsão do adversário, conseguiu reorganizar a Argentina com as substituições, que melhoraram o rendimento da equipe na prorrogação e foram importantes para encaminhar a classificação.