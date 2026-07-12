As notas dos jogadores da Argentina contra a Suíça: Julián Álvarez decide na prorrogação e Albiceleste supera atuação ruim para avançar à semifinal

Emiliano Martínez (7/10)

Foi decisivo quando a Argentina mais sofreu na partida. Fez boas defesas durante a pressão suíça, especialmente no segundo tempo, e transmitiu segurança em um momento em que a equipe estava acuada.

Nahuel Molina (6,5/10)

Teve dificuldades para conter as investidas da Suíça durante boa parte do jogo e apareceu pouco no apoio ao ataque. Acabou substituído no fim do segundo tempo, após uma atuação de bastante desgaste.

Cristian Romero (6,5/10)

Alternou bons desarmes com alguns momentos de instabilidade diante da intensidade suíça. Melhorou na reta final, mas precisou ser substituído por desgaste.

Lisandro Martínez (6,5/10)

Fez uma partida correta, com boa saída de bola e cortes importantes. Sofreu com a pressão adversária em alguns momentos, mas conseguiu manter a concentração até o fim.

Nicolás Tagliafico (6,5/10)

Buscou apoiar pelo lado esquerdo, mas também sofreu com a pressão suíça, principalmente antes da expulsão do adversário. Deixou o campo nos minutos finais do tempo regulamentar, depois de uma atuação de muita entrega defensiva.