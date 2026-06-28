As notas dos jogadores da Argentina contra a Jordânia: Messi sai do banco e fecha campanha invicta na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Thiago Almada (6,5/10)
Entrou no segundo tempo e deu mais dinamismo ao setor ofensivo. Buscou participar das jogadas e ajudou a equipe a manter a intensidade nos minutos finais.
Lionel Messi (8/10)
Entrou na etapa final e, mesmo com pouco tempo em campo, deixou sua marca com um golaço de falta. Mostrou mais uma vez sua qualidade técnica ao decidir em uma bola parada.
Alexis Mac Allister (6,5/10)
Entrou no segundo tempo e ajudou a dar mais controle ao meio-campo. Participou da circulação da bola e contribuiu para manter a intensidade da equipe nos minutos finais.
Valentín Barco (6,5/10)
Entrou bem pela lateral e deu mais profundidade ao ataque argentino. Participou das ações ofensivas e cumpriu seu papel sem comprometer defensivamente.
Flaco López (S/N)
Pouco acionado, mas com um chute que levou perigo nos minutos finais. Não teve tempo suficiente para influenciar o jogo de forma significativa.
Lionel Scaloni (7/10)
Montou uma equipe organizada e que controlou boa parte da partida. A Argentina mostrou equilíbrio entre os setores e administrou o resultado sem passar grandes sustos, embora ainda tenha espaço para evoluir ofensivamente.