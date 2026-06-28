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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

As notas dos jogadores da Argentina contra a Jordânia: Messi sai do banco e fecha campanha invicta na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

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Especiais e Opinião
Jordânia x Argentina
Jordânia
Argentina
Copa do Mundo

Messi entra no segundo tempo, marca um golaço de falta, enquanto Lo Celso e Lautaro Martínez também balançam as redes na vitória por 3 a 1

A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com mais uma vitória. A equipe de Lionel Scaloni venceu a Jordânia por 3 a 1, garantiu a liderança do Grupo J de forma invicta e confirmou o favoritismo antes do início do mata-mata.

Mesmo começando no banco de reservas, Lionel Messi voltou a ser decisivo ao marcar um golaço de falta na etapa final. Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez completaram o triunfo argentino, enquanto Musa Al-Taamari descontou para os jordanianos.

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  • senesi(C)Getty Images

    Goleiro & Defensores

    Emiliano Martínez (6,5/10)

    Fez uma atuação segura e passou confiança quando foi exigido. Não teve culpa no gol sofrido e ainda apareceu nas intervenções que precisou fazer ao longo da partida.

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    Exequiel Palacios (7/10)

    Teve boa atuação improvisada pelo lado direito, contribuindo tanto na marcação quanto na construção das jogadas. Participou bem da circulação da bola e ajudou a equipe a controlar o ritmo da partida.

    Nicolás Otamendi (7/10)

    Liderou o sistema defensivo com experiência e segurança. Venceu a maior parte dos duelos e organizou bem a linha de defesa durante os 90 minutos.

    Marcos Senesi (7,5/10)

    Muito seguro defensivamente, fez boas antecipações e mostrou qualidade na saída de bola. Foi um dos jogadores mais consistentes da defesa argentina.

    Nicolás Tagliafico (6,5/10)

    Cumpriu bem sua função pela lateral esquerda, equilibrando o apoio ao ataque com a marcação. Teve atuação regular e praticamente não comprometeu.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-Campistas

    Giuliano Simeone (6/10)

    Buscou intensidade pelo lado do campo e participou da pressão na saída de bola adversária. Apesar da dedicação, teve dificuldade para criar lances de maior perigo.

    Nico Paz (6,5/10)

    Participou da construção das jogadas e procurou acelerar o jogo quando teve espaço. Mostrou boa movimentação, mas sem grande protagonismo ofensivo.

    Leandro Paredes (6,5/10)

    Deu equilíbrio ao meio-campo com boa distribuição de bola e posicionamento defensivo. Controlou o ritmo da equipe durante boa parte da partida.

    Giovani Lo Celso (8/10)

    Foi um dos principais nomes da Argentina na criação das jogadas. Muito participativo, distribuiu bem o jogo, encontrou espaços entre as linhas e teve papel importante na construção ofensiva da equipe, além de marcar um golaçõ de falta.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atacantes

    Julián Álvarez (6/10)

    Teve muita movimentação no setor ofensivo e ajudou na pressão sobre a defesa adversária. Apesar do esforço, participou pouco das principais oportunidades da equipe.

    Lautaro Martínez (7/10)

    Trabalhou bastante na referência do ataque, incomodou a defesa adversária com sua movimentação e marcou um gol de cobrança de pênalti. Faltou apenas maior presença nas finalizações para ganhar mais destaque.

  • Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Substitutos & Treinador

    Thiago Almada (6,5/10)

    Entrou no segundo tempo e deu mais dinamismo ao setor ofensivo. Buscou participar das jogadas e ajudou a equipe a manter a intensidade nos minutos finais.

    Lionel Messi (8/10)

    Entrou na etapa final e, mesmo com pouco tempo em campo, deixou sua marca com um golaço de falta. Mostrou mais uma vez sua qualidade técnica ao decidir em uma bola parada.

    Alexis Mac Allister (6,5/10)

    Entrou no segundo tempo e ajudou a dar mais controle ao meio-campo. Participou da circulação da bola e contribuiu para manter a intensidade da equipe nos minutos finais.

    Valentín Barco (6,5/10)

    Entrou bem pela lateral e deu mais profundidade ao ataque argentino. Participou das ações ofensivas e cumpriu seu papel sem comprometer defensivamente.

    Flaco López (S/N)

    Pouco acionado, mas com um chute que levou perigo nos minutos finais. Não teve tempo suficiente para influenciar o jogo de forma significativa.

    Lionel Scaloni (7/10)

    Montou uma equipe organizada e que controlou boa parte da partida. A Argentina mostrou equilíbrio entre os setores e administrou o resultado sem passar grandes sustos, embora ainda tenha espaço para evoluir ofensivamente.

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