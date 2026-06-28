As notas dos jogadores da Argentina contra a Jordânia: Messi sai do banco e fecha campanha invicta na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Emiliano Martínez (6,5/10)

Fez uma atuação segura e passou confiança quando foi exigido. Não teve culpa no gol sofrido e ainda apareceu nas intervenções que precisou fazer ao longo da partida.

Exequiel Palacios (7/10)

Teve boa atuação improvisada pelo lado direito, contribuindo tanto na marcação quanto na construção das jogadas. Participou bem da circulação da bola e ajudou a equipe a controlar o ritmo da partida.

Nicolás Otamendi (7/10)

Liderou o sistema defensivo com experiência e segurança. Venceu a maior parte dos duelos e organizou bem a linha de defesa durante os 90 minutos.

Marcos Senesi (7,5/10)

Muito seguro defensivamente, fez boas antecipações e mostrou qualidade na saída de bola. Foi um dos jogadores mais consistentes da defesa argentina.

Nicolás Tagliafico (6,5/10)

Cumpriu bem sua função pela lateral esquerda, equilibrando o apoio ao ataque com a marcação. Teve atuação regular e praticamente não comprometeu.