As notas dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Messi faz hat-trick e comanda estreia tranquila na Copa do Mundo 2026

Nahuel Molina (5/10):
Entrou sem conseguir acrescentar muito à equipe. Participação discreta nos minutos em que esteve em campo.
Nicolás González (6/10):
Entrou para dar mais intensidade ao setor ofensivo. Participativo pelos lados do campo, encontrou Messi em uma boa jogada, tendo impacto positivo nos minutos em que esteve em campo.
Julián Álvarez (6/10):
Mostrou boa movimentação, participou das combinações ofensivas e pareceu bastante conectado com Messi nos minutos em que esteve em campo, ajudando a equipe a manter presença no campo de ataque.
Nico Paz (s/n):
Pouco acionado, não teve tempo suficiente para influenciar o jogo de forma significativa.
Nicolás Otamendi (s/n):
Acionado na reta final para ajudar a administrar a vantagem. Teve pouco tempo em campo e praticamente não foi exigido defensivamente.
Lionel Scaloni (7/10):
Montou uma equipe equilibrada e que teve controle da partida durante a maior parte do tempo. A Argentina não precisou correr riscos para conquistar a vitória, administrando bem as ações mesmo sem apresentar um futebol brilhante. As mudanças mantiveram o nível da equipe, mas o time ainda mostrou margem para evoluir ofensivamente ao depender bastante das jogadas de Messi para decidir o confronto.