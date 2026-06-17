As notas dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Messi faz hat-trick e comanda estreia tranquila na Copa do Mundo 2026

Lionel Messi começou a Copa do Mundo de 2026 deixando sua marca mais uma vez.

Autor dos três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 liderou a atual campeã mundial na estreia pelo Grupo J e confirmou o favoritismo da seleção sul-americana.

A atuação histórica também rendeu novos recordes ao argentino. Em sua sexta participação em Mundiais, Messi chegou aos 16 gols em Copas do Mundo, igualando a marca do alemão Miroslav Klose, e assumiu a artilharia isolada da edição de 2026 logo na primeira rodada.



