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Pedro Augusto Dias

As notas dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Messi faz hat-trick e comanda estreia tranquila na Copa do Mundo 2026

Especiais e Opinião
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Argentina x Argélia
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Copa do Mundo

Em sua sexta participação em Mundiais, craque argentino alcança os 16 gols em Copas, iguala o recorde de Miroslav Klose e assume a artilharia da edição de 2026

Lionel Messi começou a Copa do Mundo de 2026 deixando sua marca mais uma vez.

Autor dos três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 liderou a atual campeã mundial na estreia pelo Grupo J e confirmou o favoritismo da seleção sul-americana.

A atuação histórica também rendeu novos recordes ao argentino. Em sua sexta participação em Mundiais, Messi chegou aos 16 gols em Copas do Mundo, igualando a marca do alemão Miroslav Klose, e assumiu a artilharia isolada da edição de 2026 logo na primeira rodada.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Goleiros & Defensores

    Emiliano Martínez (6/10):

    Pouco exigido durante a partida. Quando precisou trabalhar, apareceu com segurança e não teve culpa em nenhuma jogada de perigo.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Atuação discreta pela lateral. Cumpriu seu papel defensivamente, mas apareceu pouco no apoio ao ataque.

    Cristian Romero (7/10):

    Seguro durante praticamente todo o jogo. Venceu a maioria dos duelos e liderou uma defesa que passou poucos sustos.

    Lisandro Martínez (7/10):

    Boa atuação defensiva, com antecipações importantes e qualidade na saída de bola. Foi um dos destaques do setor.

    Facundo Medina (6/10):

    Regular. Sem grandes erros ou participações decisivas, ajudou a manter o controle defensivo da equipe.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campistas

    Enzo Fernández (7/10):

    Comandou a circulação da bola no meio-campo e participou bem da construção das jogadas. Manteve o ritmo da equipe durante boa parte da partida.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Um dos melhores em campo. Muito participativo, deu intensidade ao meio-campo, ajudou na marcação e apareceu com qualidade na criação das jogadas, com assistência à Lionel Messi.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Atuação correta, contribuindo na posse de bola e na organização da equipe, mas sem grande protagonismo.

    Thiago Almada (6/10):

    Buscou movimentação e alternativas no ataque, mas teve dificuldade para transformar suas ações em oportunidades claras.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atacantes

    Lionel Messi (10/10):

    O grande nome da partida. Autor dos três gols da vitória argentina, decidiu o jogo praticamente sozinho e foi o principal responsável pelos três pontos na estreia. Mesmo em uma atuação coletiva sem grande brilho, apareceu nos momentos decisivos e mostrou mais uma vez por que continua sendo a principal referência técnica da equipe. Um hat-trick para comandar uma vitória tranquila da Argentina.

    Lautaro Martínez (6/10):

    Participativo na pressão e na movimentação ofensiva, mas sem conseguir grande destaque nas finalizações.

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    Substitutos & Treinador

    Nahuel Molina (5/10):

    Entrou sem conseguir acrescentar muito à equipe. Participação discreta nos minutos em que esteve em campo.

    Nicolás González (6/10):

    Entrou para dar mais intensidade ao setor ofensivo. Participativo pelos lados do campo, encontrou Messi em uma boa jogada, tendo impacto positivo nos minutos em que esteve em campo.

    Julián Álvarez (6/10):

    Mostrou boa movimentação, participou das combinações ofensivas e pareceu bastante conectado com Messi nos minutos em que esteve em campo, ajudando a equipe a manter presença no campo de ataque.

    Nico Paz (s/n):

    Pouco acionado, não teve tempo suficiente para influenciar o jogo de forma significativa.

    Nicolás Otamendi (s/n):

    Acionado na reta final para ajudar a administrar a vantagem. Teve pouco tempo em campo e praticamente não foi exigido defensivamente.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Montou uma equipe equilibrada e que teve controle da partida durante a maior parte do tempo. A Argentina não precisou correr riscos para conquistar a vitória, administrando bem as ações mesmo sem apresentar um futebol brilhante. As mudanças mantiveram o nível da equipe, mas o time ainda mostrou margem para evoluir ofensivamente ao depender bastante das jogadas de Messi para decidir o confronto.

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