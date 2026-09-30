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Ryan Tolmich
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Notas dos jogadores dos EUA x Chile: Mathis Albert faz história e Julian Hall decide de novo, enquanto Sebastian Berhalter inspira vitória por 4 a 2

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Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Chile
Chile
Amistosos
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert se tornou a mais jovem artilheira da USMNT na era moderna, enquanto Hall marcou novamente e Berhalter comandou a virada por 4 a 2 sobre o Chile.

ST. LOUIS -- A seleção masculina dos Estados Unidos marcou quatro gols na noite de terça-feira. O segundo e o quarto gols serão os mais comentados.

Eles saíram dos adolescentes Julian Hall e Mathis Albert, dando ainda mais motivos para o entusiasmo e o otimismo que definiram esta concentração.

A dupla ajudou a USMNT a derrotar o Chile por 4 a 2 em um amistoso de muitas alternâncias, garantindo uma segunda vitória consecutiva sobre um adversário sul-americano. Todos os olhares estavam voltados para as jovens estrelas deste grupo. Mais uma vez, elas corresponderam.

Hall marcou o segundo gol dos Estados Unidos, uma cabeçada fantástica após cruzamento de Gio Reyna que igualou o placar em 2 a 2 no segundo tempo. Isso aconteceu depois de o atacante criar, mas não conseguir concluir, várias chances. O gol foi merecido, então, para um jogador cuja cabeça nunca baixou e cuja energia nunca diminuiu.

O gol de Albert foi a cereja do bolo. Com apenas alguns instantes restantes, a joia de 17 anos do Borussia Dortmund marcou com força seu primeiro gol pela USMNT. Seu chute bateu na parte de baixo do travessão e entrou, provocando uma última comemoração em uma noite que já havia oferecido bastante. Com isso, Albert se tornou o artilheiro mais jovem da história da USMNT na era moderna.

Embora a resiliência de Hall e o grande gol de Albert fiquem com as manchetes, Sebastian Berhalter foi o claro melhor em campo. O meio-campista do Middlesbrough marcou um gol e deu uma assistência contra o Peru no primeiro jogo da USMNT nesta Data Fifa. Na terça-feira, ele fez isso de novo. Berhalter marcou o gol de abertura e depois serviu Chris Richards para o gol da vitória poucos instantes depois de Mauricio Pochettino promover uma série de substituições.

Mais uma vez, Pochettino escalou muitos garotos nesta partida. Hall esteve entre os titulares, assim como as outras estrelas em ascensão Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield e Brooklyn Raines. Todos tiveram momentos sobre os quais construir. Todos também tiveram momentos dos quais aprender.

Esse é o tema desta concentração, afinal, e mais uma vez a USMNT acertou. As jovens estrelas atuaram bem, os veteranos chamaram a responsabilidade e, no fim, os Estados Unidos encontraram uma forma de vencer.

GOAL dá notas aos jogadores da USMNT no Energizer Park...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Chris Brady (5/10):

    Fez algumas defesas muito boas, mas também foi bastante inseguro. Se salvou em uma jogada em que precisou sair rápido do gol e depois socou mal a bola no gol do Chile. Não foi horrível, mas, quando você está no gol, esses momentos de nervosismo pesam mais.

    Antonee Robinson (6/10):

    Nada muito extravagante, embora tenha tido uma chance de ouro defendida. Ainda assim, é um elogio para ele o fato de ter usado a braçadeira no dia.

    Miles Robinson (5/10):

    Precisava transmitir calma, mas fez tudo menos isso. Não cometeu erros decisivos, mas houve alguns momentos assustadores que não ajudaram em nada quem estava ao seu redor.

    Neil Pierre (6/10):

    Realmente entrou no jogo, principalmente com a bola. Teve muitos toques, o que é algo bom para um jogador como Pierre, que precisa desses toques para evoluir.

    Frankie Westfield (5/10):

    Começou mal e depois melhorou por um tempo. Precisava ter ido melhor no segundo gol do Chile, porém.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Adri Mehmeti (5/10):

    Não começou bem, mas se encontrou no jogo. Um pouco displicente com a bola nesses primeiros momentos, porém, o que lhe dá algo com que aprender.

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Quantos jogadores por aí estão em melhor fase? Não podem ser muitos, já que Berhalter marcou de novo com uma finalização oportuna no segundo pau e ainda deu uma assistência em cobrança de escanteio. Fora isso, mais do mesmo também em termos de esforço e energia. Que jogador.

    Brooklyn Raines (5/10):

    Começou devagar, mas realmente se encontrou no jogo, e foi por isso que permaneceu em campo. Salvou um gol com uma arrancada extenuante no fim em um contra-ataque do Chile, o que foi ainda mais impressionante considerando que ele era um dos únicos dois titulares que ainda estavam em campo.

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    Ataque

    Gio Reyna (8/10):

    Comandou totalmente o jogo. Criou várias chances, incluindo o gol de Hall e uma chance quase convertida no contra-ataque. Sofreu um amarelo, combinou bem, venceu seus duelos, uma atuação completa de Reyna.

    Sergino Dest (7/10):

    Grande bola de Dest no gol de abertura da USMNT, e ele continua atuando em uma função mais avançada pela USMNT. Movimentou-se bastante neste jogo, alternando de lado no primeiro tempo, mas foi perigoso dos dois lados.

    Julian Hall (8/10):

    Mereceu o gol, em grande parte por causa de todas as chances que o antecederam. Você não perde totalmente pontos pelo volume; muitas vezes recebe crédito por isso, e Hall merece crédito aqui. Foi perigoso durante toda a partida e finalmente foi recompensado com seu segundo gol em outros tantos jogos. Mérito também pela sua finta, que valeu quase como uma assistência.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Brian Schwake (6/10):

    Teve um momento difícil logo de cara, já que o Chile marcou poucos minutos depois de ele entrar. A finalização, porém, foi soberba, então não havia muito o que ele pudesse fazer.

    Alex Freeman (6/10):

    Teve alguns toques na bola, mas não conseguiu se soltar de verdade em nenhum momento.

    Tyler Adams (6/10):

    Fez uma baita entrada pouco depois de entrar em campo. Realisticamente, não estamos aprendendo nada de novo sobre ele nesta convocação.

    Chris Richards (8/10):

    Impacto imediato. Richards costuma aparecer para marcar alguns gols em jogadas de bola parada, e fez mais um na terça-feira para sacramentar a vitória.

    Auston Trusty (8/10):

    Afastou algumas bolas aéreas enquanto o Chile pressionava em busca do empate. Depois, usou a cabeça na assistência para a finalização tardia de Albert.

    Malik Tillman (7/10):

    Entrou e imediatamente deu mais tempero ao jogo. Atuou por cerca de meia hora, mas liderou a partida em dribles.

    Damion Downs (6/10):

    Teve uma grande chance e deu azar ao ver a bola ser espalmada.

    Mathis Albert (9/10):

    É fácil ver o que ele oferece. Driblou alguns defensores só para ver seu chute ser bloqueado. Foi recompensado com um gol no fim.

    Cavan Sullivan (8/10):

    Participação fantástica. Teve duas sequências incríveis que poderiam, e possivelmente deveriam, ter terminado em gols. Foi muito mais perigoso do que em sua estreia.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Mais um jogo em que ele terá conseguido tudo o que queria. Uma boa partida dos garotos e alguns grandes momentos dos veteranos. Ideal.

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