ST. LOUIS -- A seleção masculina dos Estados Unidos marcou quatro gols na noite de terça-feira. O segundo e o quarto gols serão os mais comentados.

Eles saíram dos adolescentes Julian Hall e Mathis Albert, dando ainda mais motivos para o entusiasmo e o otimismo que definiram esta concentração.

A dupla ajudou a USMNT a derrotar o Chile por 4 a 2 em um amistoso de muitas alternâncias, garantindo uma segunda vitória consecutiva sobre um adversário sul-americano. Todos os olhares estavam voltados para as jovens estrelas deste grupo. Mais uma vez, elas corresponderam.

Hall marcou o segundo gol dos Estados Unidos, uma cabeçada fantástica após cruzamento de Gio Reyna que igualou o placar em 2 a 2 no segundo tempo. Isso aconteceu depois de o atacante criar, mas não conseguir concluir, várias chances. O gol foi merecido, então, para um jogador cuja cabeça nunca baixou e cuja energia nunca diminuiu.

O gol de Albert foi a cereja do bolo. Com apenas alguns instantes restantes, a joia de 17 anos do Borussia Dortmund marcou com força seu primeiro gol pela USMNT. Seu chute bateu na parte de baixo do travessão e entrou, provocando uma última comemoração em uma noite que já havia oferecido bastante. Com isso, Albert se tornou o artilheiro mais jovem da história da USMNT na era moderna.

Embora a resiliência de Hall e o grande gol de Albert fiquem com as manchetes, Sebastian Berhalter foi o claro melhor em campo. O meio-campista do Middlesbrough marcou um gol e deu uma assistência contra o Peru no primeiro jogo da USMNT nesta Data Fifa. Na terça-feira, ele fez isso de novo. Berhalter marcou o gol de abertura e depois serviu Chris Richards para o gol da vitória poucos instantes depois de Mauricio Pochettino promover uma série de substituições.

Mais uma vez, Pochettino escalou muitos garotos nesta partida. Hall esteve entre os titulares, assim como as outras estrelas em ascensão Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield e Brooklyn Raines. Todos tiveram momentos sobre os quais construir. Todos também tiveram momentos dos quais aprender.

Esse é o tema desta concentração, afinal, e mais uma vez a USMNT acertou. As jovens estrelas atuaram bem, os veteranos chamaram a responsabilidade e, no fim, os Estados Unidos encontraram uma forma de vencer.

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