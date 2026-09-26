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Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
Traduzido por

Notas dos jogadores dos EUA vs. Peru: a revolução dos jovens está em curso, com Julian Hall e Justin Ellis brilhando na estreia histórica de Cavan Sullivan

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Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Peru
Estados Unidos da América
Peru
Amistosos

Em um jogo que contou com 11 estreias, vários dos novatos mais jovens deixaram sua marca em suas primeiras aparições pelos EUA.

ORLANDO -- As ovações antes do jogo já contavam uma história. As mais altas foram para os heróis da casa Alex Freeman e Justin Ellis. Tão alto quanto, porém, foi o barulho gerado para Cavan Sullivan. Todos os olhos, como sempre, estavam voltados para a estrela em ascensão de 16 anos.

Embora Sullivan fosse o estreante de maior nome, ele esteve longe de ser o único, e foram alguns de seus companheiros adolescentes que, no fim, roubaram a cena.

No sábado, Sullivan se tornou o segundo jogador mais jovem (16 anos e 362 dias) a ser titular pela seleção masculina dos Estados Unidos no que acabou sendo uma vitória por 4 a 1 sobre o Peru. Freddy Adu segue como dono do recorde, tendo feito sua estreia aos 16 anos e 234 dias em 2006. Sullivan não criou um gol nem deu uma assistência, mas houve momentos suficientes em seus 62 minutos para mostrar que ele pertence a esse nível. Sullivan jogou com confiança, aproveitando várias chances para partir para cima da defesa do Peru. Ele também atuou com um pouco de exuberância juvenil, o que quase falou mais alto quando recebeu cartão amarelo por acertar em cheio o goleiro do Peru, Pedro Gallese.

Embora Sullivan não tenha tido seu grande momento, alguns outros adolescentes tiveram. Ellis, jogando diante de sua torcida, marcou apenas quatro minutos após sua estreia, incendiando o estádio assim que a fumaça dos fogos antes do jogo se dissipou. O ponta Mathis Albert, de 17 anos, poucos segundos depois de entrar, sofreu um pênalti que Malik Tillman acabou convertendo. E ainda houve Julian Hall, de 18 anos, que arrancou em direção ao gol do Peru para completar um cruzamento fantástico de Sebastian Berhalter e marcar o terceiro da seleção dos Estados Unidos. Depois veio o quarto, do próprio Berhalter, que acertou de longe o melhor gol do dia, fechando a atuação com chave de ouro.

Não foi um dia perfeito. Os Estados Unidos cederam um gol bobo no primeiro tempo, e houve algumas chances do Peru que vão deixar o técnico Mauricio Pochettino frustrado. Ainda assim, houve muito mais coisas boas do que ruins, o que é praticamente o melhor cenário possível em um jogo que teve 11 estreias e oito adolescentes. Esta é uma partida que dará à seleção dos Estados Unidos muita coisa sobre a qual construir, e haverá ainda mais tempo para isso, com mais três jogos restantes nesta janela.

GOAL avalia os jogadores da seleção dos Estados Unidos no Inter&Co Stadium...

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Matt Freese (5/10):

    Poderia talvez ter feito melhor no gol, mas também foi uma cabeçada relativamente livre. Ainda assim, evitou um segundo cabeceio do Peru antes de ser substituído no intervalo.

    Peyton Miller (4/10):

    Teve alguns momentos difíceis no início, e o Peru tratou de explorá-lo a partir daí. Mostrou um bom lampejo no ataque, mas foi explorado com facilidade demais do outro lado do campo.

    George Campbell (5/10):

    Perdeu a bola no lance do gol, embora os EUA também tenham tido tempo de se recuperar daquele erro. Mesmo assim, não foi uma atuação tão segura quanto a estrela do West Brom gostaria.

    Auston Trusty (6/10):

    Foi o melhor dos dois defensores. Ainda assim, não foi tão dominante quanto precisava ser, considerando a inexperiência dos dois lados.

    Alex Freeman (8/10):
    Foi muito bem na Copa do Mundo e parece ter dado mais um passo importante à frente. Caiu por dentro e pediu a bola, sem deixar de oferecer a ameaça pela linha que sempre esteve ali. Uma atuação realmente forte de um jogador que segue acrescentando ao seu jogo. E, lembre-se, ele está mais próximo em idade dos estreantes do que dos veteranos.

    • Publicidade
  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (7/10):

    O típico Adams, que estava em praticamente todos os lugares. Ele até teve uma boa chance de gol, também, que foi bloqueada no último segundo. Não foi uma atuação vistosa, e poderia ter se beneficiado de um pouco mais de ousadia com a bola, mas, no geral, foi seguro.

    Yunus Musah (6/10):

    Atuou em uma função híbrida pela direita que exigia bastante trabalho defensivo. Cumpriu isso razoavelmente bem e ainda encontrou alguns momentos para girar com a bola ao seu estilo característico.

    Malik Tillman (7/10):

    Esteve sempre ativo dentro e ao redor da área, criando algumas meias-chances como resultado. Bateu seu pênalti com frieza para colocar os EUA em vantagem e, no fim, dar a vitória à equipe.

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    Ataque

    Cavan Sullivan (6/10):

    Não foi uma atuação ruim do garoto. Mostrou o suficiente com a bola para gerar empolgação, mesmo que tenha faltado um pouco mais de produto final. Um começo animador, mas apenas um começo; vale lembrar disso.

    Gio Reyna (7/10):

    Bateu muito bem a falta e também acertou alguns dribles limpos. Acabou, porém, entrando um pouco no jogo físico, o que lhe rendeu um cartão amarelo.

    Justin Ellis (8/10):

    Que momento para o garoto. Pôde comemorar seu primeiro gol em seu estádio, diante de torcedores acostumados a gritar seu nome. Também teve outros bons lampejos, embora nenhum tenha sido tão bom quanto sua primeira contribuição.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Diego Kochen (6/10):

    Entrou no intervalo, mas praticamente não precisou fazer nada, o que, considerando tudo, está ótimo.

    Mathis Albert (7/10):

    Impacto imediato do jogador de 17 anos, que sofreu um pênalti segundos depois de entrar. Uma segunda revisão mostrou que pode ter sido fora da área, mas Albert vai levar isso como um destaque em sua estreia pela USMNT.

    Antonee Robinson (6/10):

    Com os EUA majoritariamente no ataque, Robinson não precisou defender nem de perto tanto quanto Miller, o jogador que substituiu.

    Sebastian Berhalter (10/10):

    A boa fase realmente acompanha. Uma assistência fantástica e um golaço da mais nova estrela do Middlesbrough, que continua encontrando maneiras de fazer a bola parar no fundo da rede.

    Zavier Gozo (6/10):

    Teve alguns toques na bola e criou um pouco perto da área. Estava claramente muito disposto, o que não é algo ruim.

    Julian Hall (9/10):

    Mais um impacto imediato. Uma finalização corajosa da estrela do Red Bulls, que mostrou por que tem potencial para entrar na disputa como camisa 9.

    Brooklyn Raines (6/10):

    Entrou relativamente tarde, mas mostrou capricho com a bola nos pés.

    Frankie Westfield (N/A):

    Teve alguns toques na bola, mas não precisou fazer nada digno de nota.

    Adri Mehmeti (N/A):

    Um momento especial, já que substituiu no fim Adams, outro produto da base do Red Bull.

    Neil Pierre (N/A):

    Entrou em campo ao lado de Mehmeti quando restavam apenas alguns minutos.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Ele ficará encantado com isso. Onze estreias, vários gols e alguns momentos de aprendizado. O que mais um técnico poderia pedir?

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