ORLANDO -- As ovações antes do jogo já contavam uma história. As mais altas foram para os heróis da casa Alex Freeman e Justin Ellis. Tão alto quanto, porém, foi o barulho gerado para Cavan Sullivan. Todos os olhos, como sempre, estavam voltados para a estrela em ascensão de 16 anos.

Embora Sullivan fosse o estreante de maior nome, ele esteve longe de ser o único, e foram alguns de seus companheiros adolescentes que, no fim, roubaram a cena.

No sábado, Sullivan se tornou o segundo jogador mais jovem (16 anos e 362 dias) a ser titular pela seleção masculina dos Estados Unidos no que acabou sendo uma vitória por 4 a 1 sobre o Peru. Freddy Adu segue como dono do recorde, tendo feito sua estreia aos 16 anos e 234 dias em 2006. Sullivan não criou um gol nem deu uma assistência, mas houve momentos suficientes em seus 62 minutos para mostrar que ele pertence a esse nível. Sullivan jogou com confiança, aproveitando várias chances para partir para cima da defesa do Peru. Ele também atuou com um pouco de exuberância juvenil, o que quase falou mais alto quando recebeu cartão amarelo por acertar em cheio o goleiro do Peru, Pedro Gallese.

Embora Sullivan não tenha tido seu grande momento, alguns outros adolescentes tiveram. Ellis, jogando diante de sua torcida, marcou apenas quatro minutos após sua estreia, incendiando o estádio assim que a fumaça dos fogos antes do jogo se dissipou. O ponta Mathis Albert, de 17 anos, poucos segundos depois de entrar, sofreu um pênalti que Malik Tillman acabou convertendo. E ainda houve Julian Hall, de 18 anos, que arrancou em direção ao gol do Peru para completar um cruzamento fantástico de Sebastian Berhalter e marcar o terceiro da seleção dos Estados Unidos. Depois veio o quarto, do próprio Berhalter, que acertou de longe o melhor gol do dia, fechando a atuação com chave de ouro.

Não foi um dia perfeito. Os Estados Unidos cederam um gol bobo no primeiro tempo, e houve algumas chances do Peru que vão deixar o técnico Mauricio Pochettino frustrado. Ainda assim, houve muito mais coisas boas do que ruins, o que é praticamente o melhor cenário possível em um jogo que teve 11 estreias e oito adolescentes. Esta é uma partida que dará à seleção dos Estados Unidos muita coisa sobre a qual construir, e haverá ainda mais tempo para isso, com mais três jogos restantes nesta janela.

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