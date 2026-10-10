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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Tottenham Hotspur contra o Manchester United: Dominic Solanke salva um ponto após o caos do cartão vermelho de Rodrigo Bentancur

Manchester United
Tottenham
Premier League
Manchester United x Tottenham

O Tottenham Hotspur demonstrou notável resiliência para garantir um empate por 1 a 1 contra o Manchester United, apesar de ter disputado os minutos finais com dez jogadores. O gol de empate de Dominic Solanke nos acréscimos anulou o gol de abertura de Bryan Mbeumo em uma batalha tática em Old Trafford.

O Tottenham Hotspur apresentou uma atuação defensiva aguerrida e bem estruturada em Old Trafford para arrancar um empate por 1 a 1 em uma partida que testou sua disciplina tática ao limite. Depois de um primeiro tempo sem gols, marcado por gatilhos de pressão alta e blocos médios compactos, o jogo ganhou vida nos 20 minutos finais. Bryan Mbeumo abriu o placar para os mandantes aos 73 minutos, e a situação do Spurs ficou ainda mais complicada quando o reserva Rodrigo Bentancur foi expulso apenas quatro minutos depois do gol.

Apesar da desvantagem numérica, a equipe de Roberto De Zerbi se recusou a abandonar seus princípios de verticalidade. Pressionando em busca do empate no fim, encontrou o gol no segundo minuto dos acréscimos, quando Dominic Solanke aproveitou um cruzamento de Sandro Tonali para silenciar o Stretford End. O resultado faz com que o Spurs siga em busca de sua primeira vitória na temporada, mas oferece um impulso psicológico vital diante das circunstâncias adversas do quarto final da partida.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    A. Kinsky - 7/10

    O jovem goleiro fez três defesas vitais para manter o Tottenham no jogo quando o Manchester United ameaçou deslanchar. Embora pouco pudesse fazer no chute certeiro de Mbeumo aos 73 minutos, seu posicionamento e sua capacidade de defender finalizações foram fundamentais para manter o placar sob controle antes do empate no fim.

    A. Gray - 6/10

    Archie Gray atuou com uma maturidade tática além da idade na lateral direita, administrando bem seus duelos contra o perigoso lado do United. No entanto, um cartão amarelo tardio aos 90+9 minutos por uma falta cínica ilustrou a pressão crescente sob a qual o Spurs estava nas etapas finais.

    M. Senesi - 6/10

    Uma atuação de muita luta do zagueiro, que liderou bem a linha contra as rotações do United. Ele foi substituído aos 89 minutos, quando De Zerbi buscou colocar mais ímpeto ofensivo para a reta final, depois de registrar vários cortes importantes durante o tempo em que esteve em campo.

    D. Udogie - 6/10

    Udogie ofereceu sua habitual presença atlética pela esquerda, embora tenha ficado em grande parte ocupado com funções defensivas enquanto o United tentava explorar os corredores. Ele foi substituído por Micky van de Ven aos 74 minutos, imediatamente depois de o Spurs ficar atrás no placar.

    J. van Hecke - 6/10

    O defensor foi firme pelo alto, vencendo vários duelos cruciais. Ele permaneceu em campo e adaptou sua função por razões táticas após o cartão vermelho, enquanto o Spurs reorganizava sua estrutura para lidar com a desvantagem numérica.

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    Meio-campo

    L. Bergvall - 5/10

    Uma atuação relativamente discreta do jovem sueco, que teve dificuldades para ditar o ritmo contra um meio-campo compacto do United. Ele foi substituído aos 66 minutos, quando a comissão técnica buscou uma presença mais combativa no meio-campo.

    Savio - 6/10

    Mostrou lampejos de sua capacidade de condução de bola e qualidade técnica, mas faltou produto final para realmente incomodar a linha defensiva do United. Permaneceu em campo até o fim, oferecendo uma opção durante as fases de transição no fim do jogo.

    S. Tonali - 8/10

    O italiano foi o coração criativo da equipe, mantendo um alto índice de passes certos sob pressão. Sua contribuição mais significativa veio aos 90+2 minutos, ao dar a assistência crucial para o dramático gol de empate de Solanke.

    M. Kudus - 5/10

    Não conseguiu exercer sua influência habitual no jogo, vendo-se cercado pelo duplo volante do United. Foi substituído aos 66 minutos após uma atuação frustrante, na qual teve dificuldades para encontrar espaço entre as linhas.

    C. Gallagher - 6/10

    O enérgico meio-campista recebeu um cartão amarelo logo aos 4 minutos, o que conteve um pouco seu habitual estilo agressivo de pressão. Trabalhou incansavelmente para fechar as linhas de passe antes de ser substituído aos 74 minutos.

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    ataque

    D. Solanke - 9/10

    A atuação do capitão foi uma aula de como jogar como centroavante de referência. Apesar da pouca bola recebida durante grande parte da partida, ele se manteve concentrado e desferiu o golpe decisivo aos 90+2 minutos, completando para o gol o cruzamento de Tonali para salvar um ponto para sua equipe.

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    Reservas e técnico

    R. Bentancur - 2/10

    Uma participação desastrosa. Entrando em campo aos 66 minutos, ele recebeu cartão vermelho direto aos 78, deixando seus companheiros em uma posição delicada nos dez minutos finais da partida.

    M. van de Ven - 6/10

    Acionado aos 74 minutos, sua velocidade de recuperação foi essencial para impedir que o United ampliasse a vantagem no contra-ataque após o cartão vermelho.

    J. Maddison - 6/10

    Colocado em campo aos 74 minutos para dar mais criatividade, ele ajudou o Spurs a manter melhor a posse de bola mesmo com dez jogadores, contribuindo para a construção do gol de empate.

    O. Marmoush - 6/10

    Deu novo fôlego e intensidade nas arrancadas após entrar aos 66 minutos, esticando a defesa do United na reta final.

    M. Fernandes - N/A

    Uma substituição tática muito tardia, aos 89 minutos, para ajudar a fechar o time.

    R. De Zerbi - 7/10

    O técnico mostrou grande flexibilidade tática. Embora a substituição de Bentancur tenha saído pela culatra por causa do cartão vermelho, sua decisão de manter Solanke em campo e buscar o empate apesar da desvantagem numérica foi recompensada com um ponto merecido.

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