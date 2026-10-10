O Tottenham Hotspur apresentou uma atuação defensiva aguerrida e bem estruturada em Old Trafford para arrancar um empate por 1 a 1 em uma partida que testou sua disciplina tática ao limite. Depois de um primeiro tempo sem gols, marcado por gatilhos de pressão alta e blocos médios compactos, o jogo ganhou vida nos 20 minutos finais. Bryan Mbeumo abriu o placar para os mandantes aos 73 minutos, e a situação do Spurs ficou ainda mais complicada quando o reserva Rodrigo Bentancur foi expulso apenas quatro minutos depois do gol.
Apesar da desvantagem numérica, a equipe de Roberto De Zerbi se recusou a abandonar seus princípios de verticalidade. Pressionando em busca do empate no fim, encontrou o gol no segundo minuto dos acréscimos, quando Dominic Solanke aproveitou um cruzamento de Sandro Tonali para silenciar o Stretford End. O resultado faz com que o Spurs siga em busca de sua primeira vitória na temporada, mas oferece um impulso psicológico vital diante das circunstâncias adversas do quarto final da partida.