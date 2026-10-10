A. Kinsky - 7/10

O jovem goleiro fez três defesas vitais para manter o Tottenham no jogo quando o Manchester United ameaçou deslanchar. Embora pouco pudesse fazer no chute certeiro de Mbeumo aos 73 minutos, seu posicionamento e sua capacidade de defender finalizações foram fundamentais para manter o placar sob controle antes do empate no fim.

A. Gray - 6/10

Archie Gray atuou com uma maturidade tática além da idade na lateral direita, administrando bem seus duelos contra o perigoso lado do United. No entanto, um cartão amarelo tardio aos 90+9 minutos por uma falta cínica ilustrou a pressão crescente sob a qual o Spurs estava nas etapas finais.

M. Senesi - 6/10

Uma atuação de muita luta do zagueiro, que liderou bem a linha contra as rotações do United. Ele foi substituído aos 89 minutos, quando De Zerbi buscou colocar mais ímpeto ofensivo para a reta final, depois de registrar vários cortes importantes durante o tempo em que esteve em campo.

D. Udogie - 6/10

Udogie ofereceu sua habitual presença atlética pela esquerda, embora tenha ficado em grande parte ocupado com funções defensivas enquanto o United tentava explorar os corredores. Ele foi substituído por Micky van de Ven aos 74 minutos, imediatamente depois de o Spurs ficar atrás no placar.

J. van Hecke - 6/10

O defensor foi firme pelo alto, vencendo vários duelos cruciais. Ele permaneceu em campo e adaptou sua função por razões táticas após o cartão vermelho, enquanto o Spurs reorganizava sua estrutura para lidar com a desvantagem numérica.