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Palhinha Danso De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Notas dos jogadores do Tottenham contra o Everton: O Spurs se mantém na primeira divisão! João Palhinha leva os jogadores de Roberto De Zerbi à salvação, enquanto Kevin Danso se destaca na vitória decisiva para evitar o rebaixamento da Premier League

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Tottenham
J. Palhinha
Premier League
Especiais e Opinião
Tottenham x Everton

O Tottenham garantiu a permanência na Premier League ao vencer o Everton por 1 a 0 em uma partida tensa no domingo, no norte de Londres. João Palhinha foi o herói ao marcar o único gol da partida pouco antes do intervalo; o Spurs conseguiu então segurar o resultado e condenar o West Ham ao rebaixamento para a Championship, apesar da vitória deste último sobre o Leeds United, do outro lado da capital.

O Tottenham começou com tudo, e tanto Conor Gallagher quanto Kevin Danso chutaram para fora nos primeiros 10 minutos, após jogadas ensaiadas que chegaram aos seus pés, enquanto Palhinha mandou a bola por cima do travessão.

A equipe de Roberto De Zerbi continuou a dominar o primeiro tempo e conseguiu abrir o placar dois minutos antes do intervalo, quando Palhinha conseguiu empurrar a bola para dentro após seu cabeceio inicial ter batido na trave.

As chances foram escassas a partir daí, com o Everton dominando a posse de bola sem testar Antonin Kinsky até os acréscimos, quando ele fez uma defesa brilhante em chute de Tyrique George. As notícias vindas do London Stadium criaram um clima tenso, mas o Spurs conseguiu segurar o resultado e garantir sua permanência na primeira divisão para a próxima temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky (6/10):

    Teve muito pouco trabalho, mas o que fez, fez com competência. Boa defesa impediu o gol de George nos acréscimos.

    Pedro Porro (6/10):

    Subiu e desceu pela lateral direita e fez alguns cruzamentos perigosos em jogadas ensaiadas.

    Kevin Danso (8/10):

    Dominou Barry, mantendo o atacante do Everton sob controle. Causou problemas em jogadas ensaiadas, embora sua finalização tenha deixado a desejar.

    Micky van de Ven (7/10):

    Fez algumas intervenções importantes, sendo a mais notável o corte no cruzamento de George no final da partida, quando Kinsky já estava batido.

    Destiny Udogie (6/10):

    Mostrou muita confiança ao exibir alguns toques e dribles em seu próprio território. Atuação sólida na lateral esquerda.

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    João Palhinha (7/10):

    Fez um excelente trabalho defensivo, mesmo que tenha parecido um pouco aquém da qualidade exigida na posse de bola. Tudo isso empalidece em comparação com sua maior contribuição, já que seu chute rasteiro acabou cruzando a linha pouco antes do intervalo.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Uma presença tranquilizadora no meio-campo. Manteve as coisas simples e usou a bola com inteligência.

    Conor Gallagher (7/10):

    O primeiro toque continua sendo um problema, mas trabalhou incansavelmente no meio-campo. Chutou para fora no início da partida, quando talvez pudesse ter feito melhor.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    Ataque

    Djed Spence (7/10):

    Jogou mais avançado do que o habitual, mas usou bem sua velocidade para se posicionar nas costas da defesa. Um cruzamento perigoso quase encontrou Richarlison no primeiro tempo.

    Richarlison (7/10):

    Não teve nenhuma chance clara de gol, mas se esforçou muito pela equipe e segurou a bola com eficácia contra seu ex-time.

    Mathys Tel (6/10):

    Fez com que O'Brien recebesse um cartão amarelo logo no início e parecia uma ameaça, mas teve dificuldades para criar jogadas de destaque no terço final do campo antes de ser substituído por Sarr.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Sua contribuição mais notável foi receber um cartão amarelo por simulação.

    Randal Kolo Muani (5/10):

    Ficou um pouco isolado após substituir Richarlison no ataque.

    James Maddison (N/A):

    Se destacou nos últimos 10 minutos.

    Archie Gray (N/A):

    Substituiu Bentancur no final da partida.

    Radu Dragusin (N/A):

    Entrou no último minuto do tempo regulamentar para reforçar a defesa.

    Roberto De Zerbi (7/10):

    Longe de ser uma atuação perfeita, mas sua equipe começou com tudo e conseguiu o resultado que sua atuação merecia.