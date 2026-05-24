Notas dos jogadores do Tottenham contra o Everton: O Spurs se mantém na primeira divisão! João Palhinha leva os jogadores de Roberto De Zerbi à salvação, enquanto Kevin Danso se destaca na vitória decisiva para evitar o rebaixamento da Premier League

O Tottenham começou com tudo, e tanto Conor Gallagher quanto Kevin Danso chutaram para fora nos primeiros 10 minutos, após jogadas ensaiadas que chegaram aos seus pés, enquanto Palhinha mandou a bola por cima do travessão.

A equipe de Roberto De Zerbi continuou a dominar o primeiro tempo e conseguiu abrir o placar dois minutos antes do intervalo, quando Palhinha conseguiu empurrar a bola para dentro após seu cabeceio inicial ter batido na trave.

As chances foram escassas a partir daí, com o Everton dominando a posse de bola sem testar Antonin Kinsky até os acréscimos, quando ele fez uma defesa brilhante em chute de Tyrique George. As notícias vindas do London Stadium criaram um clima tenso, mas o Spurs conseguiu segurar o resultado e garantir sua permanência na primeira divisão para a próxima temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Spurs no Tottenham Hotspur Stadium...