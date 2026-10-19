O time de Roberto De Zerbi dominou a posse de bola, mas precisou se esforçar muito no Tottenham Hotspur Stadium. Depois de abrir o placar cedo com um golaço de Maddison, o Tottenham foi surpreendido pelo empate do Coventry no segundo tempo. No entanto, os donos da casa mostraram uma resiliência recém-adquirida para retomar a vantagem e garantir os três pontos já nos minutos finais dos acréscimos. A vitória suada alivia a pressão deste início de temporada e faz o clube do norte de Londres subir na tabela. Confira as notas dos jogadores do Tottenham:
Notas dos jogadores do Tottenham contra o Coventry: Maddison e Marmoush brilham, e De Zerbi conquista sua primeira vitória na Premier League
- Getty Images Sport
Goleiro e defesa
Antonin Kinsky - 6,5/10
Teve muito pouco trabalho, já que o Coventry conseguiu apenas uma finalização no gol. Pouco pôde fazer diante da conclusão de Jack Rudoni à queima-roupa, mas foi preciso na distribuição de bola e ajudou o Tottenham a construir as jogadas desde a defesa.
Jan Paul van Hecke - 7,5/10
Atuação versátil e segura. Começou nominalmente pela direita, mas teve papel central na saída de bola fluida do Tottenham. Fez intervenções defensivas importantes, incluindo um bloqueio corajoso para impedir Brandon Thomas-Asante de marcar.
Tosin Adarabioyo - 7/10
Sólido e tranquilo no centro da defesa. Lidou bem com a força física do Coventry até ser obrigado a sair por lesão aos 71 minutos.
Micky van de Ven - 7,5/10
Com a braçadeira de capitão, Van de Ven liderou pelo exemplo. Usou bem sua velocidade de recuperação para conter os contra-ataques do Coventry e ajudou a manter a linha defensiva firme.
Andrew Robertson - 7,5/10
Uma ameaça constante pelo lado esquerdo. Deu a assistência decisiva para Marmoush recolocar o Tottenham em vantagem, mas infelizmente precisou sair mancando, lesionado, aos 69 minutos.
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Meio-campo
Archie Gray - 7/10
Atuação incansável de Gray. Ele começou no meio-campo, onde fez a bola circular bem, e passou sem dificuldades para a lateral direita no segundo tempo após as lesões na defesa.
Sandro Tonali - 7,5/10
O motor da equipe. Tonali percorreu o campo inteiro, interrompeu os ataques do Coventry e manteve a circulação da bola para sustentar a pressão do Tottenham.
James Maddison - 8,5/10
O destaque da partida. Ele encerrou um jejum de 610 dias sem marcar na Premier League com um chute espetacular com efeito. Ditou o ritmo e criou várias oportunidades antes de sair sob aplausos de pé.
- AFP
Ataque
Mohammed Kudus: 8/10
Incisivo pela ponta direita. Passou pelo marcador com habilidade para deixar Maddison em condições de abrir o placar e deu trabalho constante à defesa do Coventry até ser substituído nos minutos finais.
Omar Marmoush: 8/10
Foi decisivo para a vitória. Marcou seu primeiro gol pelo Tottenham com uma finalização forte e precisa para fazer 2 a 1. Recuou para participar da construção das jogadas e liderou a pressão com eficiência.
Dominic Solanke: 7/10
Mostrou disposição e fez movimentações inteligentes para abrir espaços na defesa do Coventry. O trabalho em prol da equipe rendeu uma assistência nos minutos finais, quando serviu Davies para o terceiro gol.
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Reservas e técnico
Ben Davies (69') - 7,5/10
Substituiu Robertson, que estava lesionado, e teve um impacto enorme. Garantiu a vitória com um raro chute rasteiro de fora da área, aos 96 minutos.
Conor Gallagher (69') - 6,5/10
Entrou no lugar de Maddison para dar mais força ao meio-campo e ajudar o Tottenham a retomar o controle na reta final.
Mateus Fernandes (71') - 6,5/10
Substituiu Adarabioyo, que estava lesionado. Foi preciso com a bola nos pés e ainda exigiu uma defesa do goleiro em uma finalização nos minutos finais.
Dejan Kulusevski (87') - sem nota
Um momento de grande emoção. Foi recebido com uma enorme ovação da torcida ao voltar a campo após 526 dias afastado por lesão.
Mathys Tel (87') - sem nota
Substituiu Marmoush nos minutos finais e quase marcou com um chute colocado que passou por pouco ao lado do gol.
Roberto De Zerbi - 7,5/10
Finalmente viu sua proposta tática render uma vitória na Premier League. Sua formação fluida confundiu o Coventry no início, e ele lidou com serenidade com as substituições forçadas por lesão. A entrada de Davies se mostrou uma decisão de mestre.
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