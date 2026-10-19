Notas dos jogadores do Tottenham contra o Coventry: Maddison e Marmoush brilham, e De Zerbi conquista sua primeira vitória na Premier League

Antonin Kinsky - 6,5/10

Teve muito pouco trabalho, já que o Coventry conseguiu apenas uma finalização no gol. Pouco pôde fazer diante da conclusão de Jack Rudoni à queima-roupa, mas foi preciso na distribuição de bola e ajudou o Tottenham a construir as jogadas desde a defesa.

Jan Paul van Hecke - 7,5/10

Atuação versátil e segura. Começou nominalmente pela direita, mas teve papel central na saída de bola fluida do Tottenham. Fez intervenções defensivas importantes, incluindo um bloqueio corajoso para impedir Brandon Thomas-Asante de marcar.

Tosin Adarabioyo - 7/10

Sólido e tranquilo no centro da defesa. Lidou bem com a força física do Coventry até ser obrigado a sair por lesão aos 71 minutos.

Micky van de Ven - 7,5/10

Com a braçadeira de capitão, Van de Ven liderou pelo exemplo. Usou bem sua velocidade de recuperação para conter os contra-ataques do Coventry e ajudou a manter a linha defensiva firme.

Andrew Robertson - 7,5/10

Uma ameaça constante pelo lado esquerdo. Deu a assistência decisiva para Marmoush recolocar o Tottenham em vantagem, mas infelizmente precisou sair mancando, lesionado, aos 69 minutos.