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FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Tottenham contra o Coventry: Maddison e Marmoush brilham, e De Zerbi conquista sua primeira vitória na Premier League

Player ratings
J. Maddison
O. Marmoush
R. De Zerbi
Tottenham
Tottenham x Coventry
Coventry
Premier League

James Maddison, Omar Marmoush e Ben Davies marcaram, e o Tottenham Hotspur finalmente conquistou sua primeira vitória na Premier League nesta temporada ao bater o Coventry City por 3 a 1 em um jogo dramático.

O time de Roberto De Zerbi dominou a posse de bola, mas precisou se esforçar muito no Tottenham Hotspur Stadium. Depois de abrir o placar cedo com um golaço de Maddison, o Tottenham foi surpreendido pelo empate do Coventry no segundo tempo. No entanto, os donos da casa mostraram uma resiliência recém-adquirida para retomar a vantagem e garantir os três pontos já nos minutos finais dos acréscimos. A vitória suada alivia a pressão deste início de temporada e faz o clube do norte de Londres subir na tabela. Confira as notas dos jogadores do Tottenham:

  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Antonin Kinsky - 6,5/10

    Teve muito pouco trabalho, já que o Coventry conseguiu apenas uma finalização no gol. Pouco pôde fazer diante da conclusão de Jack Rudoni à queima-roupa, mas foi preciso na distribuição de bola e ajudou o Tottenham a construir as jogadas desde a defesa.

    Jan Paul van Hecke - 7,5/10

    Atuação versátil e segura. Começou nominalmente pela direita, mas teve papel central na saída de bola fluida do Tottenham. Fez intervenções defensivas importantes, incluindo um bloqueio corajoso para impedir Brandon Thomas-Asante de marcar.

    Tosin Adarabioyo - 7/10

    Sólido e tranquilo no centro da defesa. Lidou bem com a força física do Coventry até ser obrigado a sair por lesão aos 71 minutos.

    Micky van de Ven - 7,5/10

    Com a braçadeira de capitão, Van de Ven liderou pelo exemplo. Usou bem sua velocidade de recuperação para conter os contra-ataques do Coventry e ajudou a manter a linha defensiva firme.

    Andrew Robertson - 7,5/10

    Uma ameaça constante pelo lado esquerdo. Deu a assistência decisiva para Marmoush recolocar o Tottenham em vantagem, mas infelizmente precisou sair mancando, lesionado, aos 69 minutos.

  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Archie Gray - 7/10

    Atuação incansável de Gray. Ele começou no meio-campo, onde fez a bola circular bem, e passou sem dificuldades para a lateral direita no segundo tempo após as lesões na defesa.

    Sandro Tonali - 7,5/10

    O motor da equipe. Tonali percorreu o campo inteiro, interrompeu os ataques do Coventry e manteve a circulação da bola para sustentar a pressão do Tottenham.

    James Maddison - 8,5/10

    O destaque da partida. Ele encerrou um jejum de 610 dias sem marcar na Premier League com um chute espetacular com efeito. Ditou o ritmo e criou várias oportunidades antes de sair sob aplausos de pé.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP

    Ataque

    Mohammed Kudus: 8/10

    Incisivo pela ponta direita. Passou pelo marcador com habilidade para deixar Maddison em condições de abrir o placar e deu trabalho constante à defesa do Coventry até ser substituído nos minutos finais.

    Omar Marmoush: 8/10

    Foi decisivo para a vitória. Marcou seu primeiro gol pelo Tottenham com uma finalização forte e precisa para fazer 2 a 1. Recuou para participar da construção das jogadas e liderou a pressão com eficiência.

    Dominic Solanke: 7/10

    Mostrou disposição e fez movimentações inteligentes para abrir espaços na defesa do Coventry. O trabalho em prol da equipe rendeu uma assistência nos minutos finais, quando serviu Davies para o terceiro gol.

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  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ben Davies (69') - 7,5/10

    Substituiu Robertson, que estava lesionado, e teve um impacto enorme. Garantiu a vitória com um raro chute rasteiro de fora da área, aos 96 minutos.

    Conor Gallagher (69') - 6,5/10

    Entrou no lugar de Maddison para dar mais força ao meio-campo e ajudar o Tottenham a retomar o controle na reta final.

    Mateus Fernandes (71') - 6,5/10

    Substituiu Adarabioyo, que estava lesionado. Foi preciso com a bola nos pés e ainda exigiu uma defesa do goleiro em uma finalização nos minutos finais.

    Dejan Kulusevski (87') - sem nota

    Um momento de grande emoção. Foi recebido com uma enorme ovação da torcida ao voltar a campo após 526 dias afastado por lesão.

    Mathys Tel (87') - sem nota

    Substituiu Marmoush nos minutos finais e quase marcou com um chute colocado que passou por pouco ao lado do gol.

    Roberto De Zerbi - 7,5/10

    Finalmente viu sua proposta tática render uma vitória na Premier League. Sua formação fluida confundiu o Coventry no início, e ele lidou com serenidade com as substituições forçadas por lesão. A entrada de Davies se mostrou uma decisão de mestre.

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