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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Villarreal: Yan Diomande, o herói improvável, enquanto Vinicius Junior é expulso em vitória tensa

Real Madrid
Villarreal
La Liga
Real Madrid x Villarreal

O Real Madrid garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Villarreal graças a um gol de Yan Diomande no segundo tempo. Apesar de um cartão vermelho no fim para Vinicius Junior, a equipe de Jose Mourinho segurou o resultado e ficou com os três pontos no Bernabéu.

O Real Madrid superou uma noite tumultuada no Estádio Bernabéu para garantir uma vitória vital por 1 a 0 sobre um resiliente Villarreal. O primeiro tempo foi um empate tático, com os dois lados tendo dificuldades para romper as linhas defensivas, o que resultou em 0 a 0 no intervalo. O Madrid teve 47% da posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar seu domínio territorial em chances claras contra um bem treinado bloqueio do Villarreal.

O placar só foi aberto aos 62 minutos, quando Diomande aproveitou uma falha de concentração dos visitantes para balançar as redes. No entanto, o jogo tomou um rumo dramático aos 72 minutos, quando Vinicius recebeu cartão vermelho direto, obrigando os donos da casa a defender sua vantagem mínima com dez homens. Uma sequência de cartões amarelos no fim para Aurelien Tchouameni e Kylian Mbappe marcou um final frenético, mas os comandados de Mourinho demonstraram grande solidez defensiva para confirmar o resultado.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois - 7/10

    O belga foi pouco exigido durante longos períodos, mas se manteve atento quando foi acionado, fazendo quatro defesas para preservar seu jogo sem sofrer gols. Seu comando da área durante a pressão aérea final do Villarreal foi essencial para um Madrid com um homem a menos.

    Trent Alexander-Arnold - 6/10

    Exibiu sua habitual variedade de passes, mas foi substituído no início do segundo tempo à medida que a dinâmica tática mudava. Contribuiu para a construção das jogadas, mas encontrou dificuldades para explorar os lados do campo diante da formação compacta do Villarreal.

    Antonio Rudiger - 7/10

    Presença física durante toda a partida, Rudiger comandou a linha defensiva com autoridade, com uma atuação firme que o fez registrar vários cortes importantes para neutralizar a ameaça de Ayoze Perez até o apito final.

    Ibrahima Konate - 7/10

    Formou uma parceria sólida com Rudiger e foi particularmente eficaz nos duelos individuais, oferecendo a velocidade de recuperação necessária para parar os contra-ataques do Villarreal durante toda a partida.

    Alvaro Carreras - 5/10

    Teve dificuldades para dar a amplitude ofensiva necessária e foi sacado no intervalo. Seu posicionamento defensivo foi testado por Akhomach, o que levou a uma mudança tática precoce de Mourinho.


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    Meio-campo

    Jude Bellingham - 7/10

    Atuou nos espaços entre as linhas, embora muitas vezes tenha sido sufocado pelo duplo pivô do Villarreal. Mostrou grande entrega durante toda a partida, em uma atuação incansável ao longo dos 90 minutos.

    Federico Valverde - 8/10

    O capitão personificou a intensidade da equipe, cobrindo muito campo e oferecendo a energia que faltou ao Real Madrid no primeiro tempo. Teve papel vital na transição que levou ao gol de abertura.

    Aurelien Tchouameni - 6/10

    Protegeu bem o meio-campo na maior parte do tempo, mas passou a atrair pressão no fim depois de receber um cartão amarelo aos 87 minutos. Sua proteção à linha de quatro defensores foi crucial quando a equipe ficou com dez homens.

    Arda Guler - 6/10

    Mostrou lampejos de brilhantismo técnico e intenção criativa. Trabalhou duro para conectar o meio-campo a Mbappe, mas acabou substituído por Camavinga aos 78 minutos para dar mais força defensiva ao time.

    Yan Diomande - 9/10

    O nome do jogo. Além do gol decisivo aos 62 minutos, sua contribuição geral foi excelente, combinando movimentação inteligente no terço final com distribuição serena e pressão incessante na frente. Foi substituído aos 86 minutos sob aplausos de pé.

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    Ataque

    Kylian Mbappe - 5/10

    Uma noite frustrante para o francês, que teve dificuldades para encontrar espaço às costas de uma defesa recuada. Ele recebeu cartão amarelo nos acréscimos por uma falta cínica, o que refletiu a tensão geral dos minutos finais.

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    Reservas e técnico

    Marc Cucurella - 6/10

    Entrou no intervalo no lugar de Carreras e ofereceu mais estabilidade defensiva e combatividade pelo lado esquerdo.

    Vinicius Junior - 3/10

    Foi acionado aos 52 minutos para dar mais intensidade, mas sua noite terminou em desastre. Um cartão vermelho aos 74 minutos deixou seus companheiros sob pressão no quarto final da partida.

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entrou aos 78 minutos para dar estabilidade ao meio-campo após o cartão vermelho. Sua calma sob pressão ajudou o Madrid a manter a posse de bola.

    Denzel Dumfries - N/A

    Entrou aos 86 minutos no lugar de Diomande para ajudar a confirmar a vitória.

    Jose Mourinho - 7/10

    Seus ajustes táticos, especialmente a entrada de Cucurella no intervalo, ajudaram a dar mais segurança ao time. Embora o cartão vermelho de Vinicius tenha sido algo fora de seu controle, a forma como ele organizou a equipe com dez jogadores para proteger a vantagem foi vintage Mourinho.

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