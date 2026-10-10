Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Villarreal: Yan Diomande, o herói improvável, enquanto Vinicius Junior é expulso em vitória tensa

Thibaut Courtois - 7/10

O belga foi pouco exigido durante longos períodos, mas se manteve atento quando foi acionado, fazendo quatro defesas para preservar seu jogo sem sofrer gols. Seu comando da área durante a pressão aérea final do Villarreal foi essencial para um Madrid com um homem a menos.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Exibiu sua habitual variedade de passes, mas foi substituído no início do segundo tempo à medida que a dinâmica tática mudava. Contribuiu para a construção das jogadas, mas encontrou dificuldades para explorar os lados do campo diante da formação compacta do Villarreal.

Antonio Rudiger - 7/10

Presença física durante toda a partida, Rudiger comandou a linha defensiva com autoridade, com uma atuação firme que o fez registrar vários cortes importantes para neutralizar a ameaça de Ayoze Perez até o apito final.

Ibrahima Konate - 7/10

Formou uma parceria sólida com Rudiger e foi particularmente eficaz nos duelos individuais, oferecendo a velocidade de recuperação necessária para parar os contra-ataques do Villarreal durante toda a partida.

Alvaro Carreras - 5/10

Teve dificuldades para dar a amplitude ofensiva necessária e foi sacado no intervalo. Seu posicionamento defensivo foi testado por Akhomach, o que levou a uma mudança tática precoce de Mourinho.



