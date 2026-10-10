Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Villarreal: Yan Diomande, o herói improvável, enquanto Vinicius Junior é expulso em vitória tensa

O Real Madrid superou uma noite tumultuada no Estádio Bernabéu para garantir uma vitória vital por 1 a 0 sobre um resiliente Villarreal. O primeiro tempo foi um empate tático, com os dois lados tendo dificuldades para romper as linhas defensivas, o que resultou em 0 a 0 no intervalo. O Madrid teve 47% da posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar seu domínio territorial em chances claras contra um bem treinado bloqueio do Villarreal.
O placar só foi aberto aos 62 minutos, quando Diomande aproveitou uma falha de concentração dos visitantes para balançar as redes. No entanto, o jogo tomou um rumo dramático aos 72 minutos, quando Vinicius recebeu cartão vermelho direto, obrigando os donos da casa a defender sua vantagem mínima com dez homens. Uma sequência de cartões amarelos no fim para Aurelien Tchouameni e Kylian Mbappe marcou um final frenético, mas os comandados de Mourinho demonstraram grande solidez defensiva para confirmar o resultado.