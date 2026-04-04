O Real Madrid foi o time mais agressivo durante a maior parte do tempo, mas teve pouco a mostrar. Mbappé foi uma constante na esquerda e, com Vinícius Jr. no banco, assumiu o papel de protagonista durante a maior parte do primeiro tempo, forçando algumas boas defesas logo no início da partida.
Mas o Mallorca foi oportunista e aproveitou sua única chance de verdade no primeiro tempo. Eduardo Camavinga não conseguiu acompanhar seu marcador dentro da área, e uma boa troca de passes pela lateral, seguida de um cruzamento perfeito, deu tempo para Manu Morlanes, completamente livre, controlar e finalizar pouco antes do intervalo.
O Real Madrid pressionou e mereceu o empate no final, quando Trent Alexander-Arnold cobrou um escanteio e Eder Militão subiu para empatar o placar. Os Blancos pressionaram em busca da vitória, mas foram punidos quando o experiente atacante Vedat Muriqi mandou a bola para o fundo da rede nos acréscimos, deixando-os quatro pontos atrás do líder Barcelona antes do confronto dos Blaugrana com o Atlético de Madrid no final do dia.
O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Son Moix...