Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Mallorca: Kylian Mbappé frustrado enquanto a defesa dos Blancos adormece na derrota desastrosa antes do grande confronto contra o Bayern de Munique

Mallorca x Real Madrid

O Real Madrid não foi suficientemente eficaz no ataque e ficou vulnerável na defesa, sofrendo uma surpreendente derrota por 2 a 1 contra o Mallorca no sábado, o que representa um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título da La Liga. Kylian Mbappé teve inúmeras chances, mas a defesa do Mallorca se manteve firme. A zaga do Madrid, por outro lado, não conseguiu fazer o mesmo, o que acabou sendo o fator decisivo naquele dia — e pode ser determinante também na disputa pelo título.

O Real Madrid foi o time mais agressivo durante a maior parte do tempo, mas teve pouco a mostrar. Mbappé foi uma constante na esquerda e, com Vinícius Jr. no banco, assumiu o papel de protagonista durante a maior parte do primeiro tempo, forçando algumas boas defesas logo no início da partida. 

Mas o Mallorca foi oportunista e aproveitou sua única chance de verdade no primeiro tempo. Eduardo Camavinga não conseguiu acompanhar seu marcador dentro da área, e uma boa troca de passes pela lateral, seguida de um cruzamento perfeito, deu tempo para Manu Morlanes, completamente livre, controlar e finalizar pouco antes do intervalo. 

O Real Madrid pressionou e mereceu o empate no final, quando Trent Alexander-Arnold cobrou um escanteio e Eder Militão subiu para empatar o placar. Os Blancos pressionaram em busca da vitória, mas foram punidos quando o experiente atacante Vedat Muriqi mandou a bola para o fundo da rede nos acréscimos, deixando-os quatro pontos atrás do líder Barcelona antes do confronto dos Blaugrana com o Atlético de Madrid no final do dia.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Son Moix...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (5/10):

    Na verdade, não teve como fazer nada em relação a nenhum dos gols. Ficou apenas como espectador. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Melhor desempenho defensivo, mas sua qualidade ofensiva deixou a desejar de forma surpreendente. Parecia ter salvado a situação com um belo escanteio que resultou no gol de empate.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Um pouco impreciso nos passes, mas manteve a organização defensiva. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Levou um cartão amarelo bobo, e foi por isso que não durou mais de uma hora. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Poderia ter sido mais atento no segundo gol do Mallorca. Fora isso, teve uma atuação bastante confiável. 

  • Arda Guler Real MadridGetty

    Meio-campo

    Manuel Angel (6/10):

    Completou todos os seus passes, exceto três, e deu o seu melhor. Uma hora útil antes da entrada dos grandes nomes. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Venceu seus desarmes e deu um pouco de controle no meio-campo. Ele se tornou um dos favoritos de Arbeloa. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Não conseguiu marcar o adversário no primeiro gol do Mallorca — uma falha significativa em uma atuação que, fora isso, foi impressionante.  

    Arda Guler (7/10):

    Criou mais chances do que qualquer outro jogador nos 72 minutos em que esteve em campo. No entanto, ter ele e Mbappé na mesma ala representa um enorme risco defensivo. 

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Brahim Diaz (5/10):

    Seu maior impacto foi atrair o marcador para a direita, garantindo que Mbappé tivesse um pouco mais de espaço pela esquerda. 

    Kylian Mbappé (7/10):

    Correu pela lateral, enfrentou os zagueiros e chutou várias vezes a gol. Deve estar perplexo por não ter marcado dois ou três gols. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Reservas e técnico

    Jude Bellingham (6/10):

    Uma atuação um tanto profissional no meio-campo. Não foi o seu nível habitual, mas mesmo assim foi valiosa.

    Vinicius Jr (5/10):

    Mal tocou na bola em 30 minutos ineficazes. 

    Eder Militão (6/10):

    Marcou um gol maravilhoso para empatar. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Será que foi hoje que a disputa pelo título chegou ao fim? Arbeloa poupou as pernas antes de um grande confronto da Liga dos Campeões e acabou pagando por isso. O Real Madrid não foi preciso o suficiente e foi devidamente punido. Um dia difícil para o espanhol. 

