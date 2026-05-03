Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Espanyol: Vinícius Jr. mantém os Blancos vivos - por enquanto! Os dois gols brilhantes do brasileiro adiam a inevitável comemoração do título da La Liga pelo Barcelona

O início da partida foi bastante disputado. O Espanyol não vencia um jogo em 2026 e jogou como se pretendesse acabar com essa sequência. A equipe criou duas oportunidades, mas nenhuma delas se concretizou. O Real Madrid, porém, respondeu. Vini Jr., perigoso durante toda a noite, acertou a trave após uma bela jogada de Trent Alexander-Arnold. Fora isso, foi um primeiro tempo bastante monótono, com poucas chances de gol.

Os Blancos voltaram com um pouco mais de convicção após o intervalo, no entanto. Vinicius teve seu momento aos 10 minutos, e isso já estava para acontecer. O brasileiro cortou para o pé direito, deixou dois defensores para trás e mandou a bola no canto interno do poste mais próximo, abrindo o placar em 1 a 0. O segundo foi ainda melhor. Bellingham deu um passe de calcanhar para o brasileiro, que simplesmente mandou a bola no ângulo superior.

O Madrid teve outras chances. Gonzalo García, que causou grande impacto ao sair do banco, chutou para fora. Vinícius esteve perto de marcar uma ou duas vezes. Bellingham teve um chute bem defendido. O placar deveria ter sido de quatro ou cinco. Mas o Madrid se contentou com dois. Há alívio na vitória, com certeza, mas agora eles podem perder o título no El Clásico no próximo domingo se não conseguirem vencer. É difícil imaginar um destino pior.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio RCDE...