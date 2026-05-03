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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

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Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Espanyol: Vinícius Jr. mantém os Blancos vivos - por enquanto! Os dois gols brilhantes do brasileiro adiam a inevitável comemoração do título da La Liga pelo Barcelona

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Vinicius Junior
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Vinicius Jr. marcou dois gols, Jude Bellingham deu uma bela assistência e o Real Madrid conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Espanyol na noite de domingo. O Madrid conseguiu o resultado sem Kylian Mbappé, e Álvaro Arbeloa deve estar satisfeito com o desempenho — mas ciente de que essa vitória apenas adia a inevitável caminhada do Barcelona rumo ao título do campeonato.

O início da partida foi bastante disputado. O Espanyol não vencia um jogo em 2026 e jogou como se pretendesse acabar com essa sequência. A equipe criou duas oportunidades, mas nenhuma delas se concretizou. O Real Madrid, porém, respondeu. Vini Jr., perigoso durante toda a noite, acertou a trave após uma bela jogada de Trent Alexander-Arnold. Fora isso, foi um primeiro tempo bastante monótono, com poucas chances de gol.

Os Blancos voltaram com um pouco mais de convicção após o intervalo, no entanto. Vinicius teve seu momento aos 10 minutos, e isso já estava para acontecer. O brasileiro cortou para o pé direito, deixou dois defensores para trás e mandou a bola no canto interno do poste mais próximo, abrindo o placar em 1 a 0. O segundo foi ainda melhor. Bellingham deu um passe de calcanhar para o brasileiro, que simplesmente mandou a bola no ângulo superior.

O Madrid teve outras chances. Gonzalo García, que causou grande impacto ao sair do banco, chutou para fora. Vinícius esteve perto de marcar uma ou duas vezes. Bellingham teve um chute bem defendido. O placar deveria ter sido de quatro ou cinco. Mas o Madrid se contentou com dois. Há alívio na vitória, com certeza, mas agora eles podem perder o título no El Clásico no próximo domingo se não conseguirem vencer. É difícil imaginar um destino pior.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio RCDE...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (6/10):

    Teve que fazer algumas defesas, mas, fora isso, foi uma noite tranquila para o goleiro reserva.

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Criou algumas chances, manteve o ritmo do jogo, mas teve bastante sorte de não ter sido expulso por uma série de faltas violentas.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Um pouco frenético. Errou algumas cabeçadas, mas se recuperou bem.

    Dean Huijsen (6/10):

    Sofreu algumas jogadas no início, mas depois se adaptou bem ao jogo. Precisará estar em grande forma na próxima semana contra o Barça.

    Ferland Mendy (N/A):

    Jogou apenas 14 minutos antes de ser forçado a sair de campo devido a mais uma lesão. É difícil para ele.

    • Publicidade
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Federico Valverde (7/10):

    Cobriu muito terreno e atuou em cerca de seis posições diferentes. Esforço fantástico durante os 90 minutos.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Manteve a organização na base do meio-campo. Terminou com mais contribuições defensivas do que qualquer outro jogador em campo.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Foram 50 minutos difíceis. Foi bastante dominado e superado fisicamente.

    Jude Bellingham (8/10):

    Brilhou em uma função livre. Avançou, recuou, criou muitas oportunidades. Deu uma assistência sublime.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Brahim Diaz (6/10):

    Um mero coadjuvante, na verdade. Teve alguns bons momentos aqui e ali, mas não causou grande impacto no ataque.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcou dois gols brilhantes, causou problemas durante toda a noite e foi substituído com sabedoria antes de receber o segundo cartão amarelo.

  • Gonzalo Garcia Real Madrid 2026Getty

    Reservas e técnico

    Fran Garcia (7/10):

    Sempre avançando pela esquerda. Desempenhou bem seu trabalho defensivo e contribuiu no ataque. Impressionante nos dois lados do campo.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Tentou fazer demais em 40 minutos. Testou o goleiro uma vez, mas, fora isso, passou a maior parte da noite exagerando um pouco.

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Deu a assistência para o primeiro gol de Vini. O Real Madrid jogou muito melhor quando ele estava em campo.

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    César Palacios (N/A):

    Entrou no final da partida, assim como Camavinga.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Boa atuação, mas muito tarde. De qualquer forma, é quase certo que ele não vai conseguir o cargo.

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