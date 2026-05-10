Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Barcelona: Vinícius Júnior, sem brilho, não consegue inspirar a reação, e os Blancos, desanimados, perdem de forma agonizante o título da La Liga no El Clásico

Player ratings
Real Madrid
Vinicius Junior
Barcelona
La Liga
Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid

Vinícius Júnior esteve ausente e o Real Madrid apresentou uma atuação animada, mas ineficaz, contra o Barcelona, perdendo por 2 a 0 e vendo seus rivais levantarem o troféu do campeonato. Os Blancos foram dominados durante toda a partida e não conseguiram se recuperar do gol sofrido logo no início, em um jogo que resumiu, de certa forma, a enorme diferença de qualidade entre as duas equipes.

O Real Madrid teve dificuldades para se firmar no início da partida. Embora tenha tido alguns momentos com a posse de bola, o Barça dominou a maior parte do jogo. E o time da casa mereceu o primeiro gol. Antonio Rudiger cometeu falta em Ferran Torres na entrada da área, e Marcus Rashford cobrou a falta resultante, mandando a bola no ângulo superior. A situação piorou pouco depois, quando Dani Olmo passou para Torres, que chutou forte para fazer 2 a 0 aos 20 minutos.

Fora isso, o jogo foi marcado por fases. O Real Madrid teve várias oportunidades aqui e ali e foi perigoso nos contra-ataques, mas os resultados concretos foram, reconhecidamente, limitados. Na verdade, eles passaram longos períodos tentando alcançar o que não podiam, com a dupla de meio-campistas baixinhos, Pedri e Gavi, dominando o meio de campo. O Blaugrana, por sua vez, manteve Vinícius notavelmente discreto.

E foi mais ou menos isso. Bellingham foi quem chegou mais perto no segundo tempo, quando mandou a bola para o fundo da rede – mas viu a bandeira ser levantada por impedimento. Joan Garcia não precisou fazer nenhuma defesa. Eles merecem algum crédito, sem dúvida, por mostrarem alguma garra após uma semana desastrosa. Mas, fora isso, foi uma exibição fraca contra um time que os superou completamente. Para fechar com chave de ouro, eles tiveram que sofrer a humilhação de ver seus maiores rivais garantirem o título contra eles.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Spotify Camp Nou...

  • Trent Alexander ArnoldGetty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Não teve como defender o chute de falta de Rashford. O mesmo vale para o gol de Torres. Fora isso, fez algumas boas defesas. No entanto, algumas de suas saídas de bola foram duvidosas.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Na verdade, foi bastante eficaz nos confrontos individuais, mas não esteve atento o suficiente nos lances de bola longa. Deu alguns bons passes.

    Raul Asencio (5/10):

    Foi tirado de posição por Fermin no segundo gol do Barça. Um pouco caótico na defesa.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Não teve muito o que fazer, exceto por algumas rebatidas.

    Fran Garcia (7/10):

    Envolvido em um duelo animado com Rashford. Teve seus momentos. Jogou muito melhor quando o inglês saiu de campo.

    • Publicidade
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Uma atuação sólida após uma semana repleta de controvérsias. No entanto, não conseguiu acompanhar o meio-campo do Barça.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Entrou com tudo nas divididas, nunca parou de correr, mas não ofereceu muito impulso para o ataque.

    Brahim Diaz (4/10):

    Fez muitas investidas determinadas, mas algumas de suas decisões foram lamentáveis.

    Jude Bellingham (7/10):

    Fez várias investidas inteligentes para frente. Marcou um gol, mas foi anulado por impedimento. O único destaque.

  • Vinicius JrGetty

    Ataque

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Quase não participou das jogadas. Não há o que criticar seu trabalho de marcação, porém, que foi sólido. Correu atrás de muitas bolas perdidas.

    Vinicius Jr (5/10):

    Muito discreto para os seus padrões elevados. Correu muito, mas nunca teve uma chance clara de gol.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Reservas e técnico

    Thiago Pitarch (5/10):

    Passou 20 minutos atrás de fantasmas.

    César Palacios (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Entrou no final da partida e não conseguiu fazer a diferença.

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Uma maneira bem triste de ver o título escapar de vez. O Real Madrid mostrou garra, mas foi superado. Rumo à próxima temporada — mesmo que ele provavelmente não esteja no banco de reservas.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI