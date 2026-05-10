Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Barcelona: Vinícius Júnior, sem brilho, não consegue inspirar a reação, e os Blancos, desanimados, perdem de forma agonizante o título da La Liga no El Clásico

O Real Madrid teve dificuldades para se firmar no início da partida. Embora tenha tido alguns momentos com a posse de bola, o Barça dominou a maior parte do jogo. E o time da casa mereceu o primeiro gol. Antonio Rudiger cometeu falta em Ferran Torres na entrada da área, e Marcus Rashford cobrou a falta resultante, mandando a bola no ângulo superior. A situação piorou pouco depois, quando Dani Olmo passou para Torres, que chutou forte para fazer 2 a 0 aos 20 minutos.

Fora isso, o jogo foi marcado por fases. O Real Madrid teve várias oportunidades aqui e ali e foi perigoso nos contra-ataques, mas os resultados concretos foram, reconhecidamente, limitados. Na verdade, eles passaram longos períodos tentando alcançar o que não podiam, com a dupla de meio-campistas baixinhos, Pedri e Gavi, dominando o meio de campo. O Blaugrana, por sua vez, manteve Vinícius notavelmente discreto.

E foi mais ou menos isso. Bellingham foi quem chegou mais perto no segundo tempo, quando mandou a bola para o fundo da rede – mas viu a bandeira ser levantada por impedimento. Joan Garcia não precisou fazer nenhuma defesa. Eles merecem algum crédito, sem dúvida, por mostrarem alguma garra após uma semana desastrosa. Mas, fora isso, foi uma exibição fraca contra um time que os superou completamente. Para fechar com chave de ouro, eles tiveram que sofrer a humilhação de ver seus maiores rivais garantirem o título contra eles.

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