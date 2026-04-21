Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Alavés: Kylian Mbappé e Vinícius Júnior ajudam a silenciar as vaias do Bernabéu, enquanto os Blancos encerram a sequência sem vitórias e mantêm vivas as escassas esperanças de conquistar o título da La Liga

Em meio a vaias estrondosas da torcida da casa dirigida aos seus jogadores, o Real Madrid começou devagar, e Dean Huijsen teve que estar atento para defender um chute de Lucas Boye depois que Álvaro Carreras foi surpreendido por um passe longo por cima da defesa. Andriy Lunin, por sua vez, defendeu um chute rasteiro de Toni Martínez, enquanto os visitantes, ameaçados pelo rebaixamento, iniciavam a partida com confiança.

O Real Madrid, no entanto, abriu o placar aos 30 minutos, quando o chute de Mbappé de 20 metros sofreu um desvio traiçoeiro, deixando o goleiro do Alavés, Antonio Sivera, sem chances. Isso pareceu dar vida aos Blancos também, já que Mbappé acertou as mãos de Sivera, Trent Alexander-Arnold chutou por cima por pouco e Éder Militão acertou a trave, embora tenha sofrido uma lesão no processo que o forçou a sair pouco antes do intervalo.

O Alavés continuou criando suas próprias oportunidades, e Martínez esteve perto de marcar duas vezes em rápida sucessão, primeiro acertando a trave e depois tendo um voleio defendido por Lunin. O Real Madrid, porém, garantiu a vitória logo no início do segundo tempo, quando Vinícius mandou uma bomba de 25 metros para silenciar aqueles que vinham vaiando-o desde o apito inicial.

Isso levou Arbeloa a fazer várias substituições, e um de seus substitutos, Brahim Diaz, teve um chute imediatamente tirado em cima da linha. Mas as alterações também fizeram com que o Real Madrid perdesse um pouco do ritmo, e o Alavés continuou pressionando, com Lunin novamente entrando em ação para defender um chute forte de Martinez antes de Victor Parada acertar a trave com uma cabeçada de mergulho.

Martínez acabou marcando seu gol nos acréscimos com um toque inteligente que passou por Lunin, mas já era tarde demais.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...