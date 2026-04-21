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Vinicius Mbappe Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Alavés: Kylian Mbappé e Vinícius Júnior ajudam a silenciar as vaias do Bernabéu, enquanto os Blancos encerram a sequência sem vitórias e mantêm vivas as escassas esperanças de conquistar o título da La Liga

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Vinicius Junior
La Liga
Especiais e Opinião
Real Madrid x Deportivo Alaves

O Real Madrid se recuperou de uma sequência de quatro jogos sem vitórias e manteve vivas suas escassas esperanças de conquistar o título da La Liga com uma vitória por 2 a 1 sobre o Alavés nesta terça-feira. Gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior garantiram a vitória da equipe de Álvaro Arbeloa, que reduziu a diferença para o líder Barcelona a seis pontos, pelo menos nas próximas 24 horas.

Em meio a vaias estrondosas da torcida da casa dirigida aos seus jogadores, o Real Madrid começou devagar, e Dean Huijsen teve que estar atento para defender um chute de Lucas Boye depois que Álvaro Carreras foi surpreendido por um passe longo por cima da defesa. Andriy Lunin, por sua vez, defendeu um chute rasteiro de Toni Martínez, enquanto os visitantes, ameaçados pelo rebaixamento, iniciavam a partida com confiança.

O Real Madrid, no entanto, abriu o placar aos 30 minutos, quando o chute de Mbappé de 20 metros sofreu um desvio traiçoeiro, deixando o goleiro do Alavés, Antonio Sivera, sem chances. Isso pareceu dar vida aos Blancos também, já que Mbappé acertou as mãos de Sivera, Trent Alexander-Arnold chutou por cima por pouco e Éder Militão acertou a trave, embora tenha sofrido uma lesão no processo que o forçou a sair pouco antes do intervalo.

O Alavés continuou criando suas próprias oportunidades, e Martínez esteve perto de marcar duas vezes em rápida sucessão, primeiro acertando a trave e depois tendo um voleio defendido por Lunin. O Real Madrid, porém, garantiu a vitória logo no início do segundo tempo, quando Vinícius mandou uma bomba de 25 metros para silenciar aqueles que vinham vaiando-o desde o apito inicial.

Isso levou Arbeloa a fazer várias substituições, e um de seus substitutos, Brahim Diaz, teve um chute imediatamente tirado em cima da linha. Mas as alterações também fizeram com que o Real Madrid perdesse um pouco do ritmo, e o Alavés continuou pressionando, com Lunin novamente entrando em ação para defender um chute forte de Martinez antes de Victor Parada acertar a trave com uma cabeçada de mergulho.

Martínez acabou marcando seu gol nos acréscimos com um toque inteligente que passou por Lunin, mas já era tarde demais.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Bernabéu...

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Andriy Lunin (6/10):

    O desempenho nem sempre foi perfeito, mas fez algumas defesas sólidas. Não teve chance no gol.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Deu alguns passes excelentes para manter o Madrid em movimento e abrir espaços para os companheiros. Continua a melhorar após seu início lento na Espanha.

    Eder Militão (7/10):

    Demonstrou grande serenidade na defesa e teve azar ao acertar a trave. Foi uma pena sofrer mais uma lesão, que o obrigou a sair pouco antes do intervalo.

    Dean Huijsen (7/10):

    Esteve atento logo no início para impedir Boye e raramente pareceu em apuros a partir daí. Distribuiu a bola para o meio-campo com eficácia

    Álvaro Carreras (5/10):

    Foi surpreendido por uma bola lançada por cima logo no início e nunca pareceu totalmente à vontade defensivamente. Ajudou a criar algumas jogadas de sobrecarregamento ofensivo pela esquerda.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Dominante na base do meio-campo do Real Madrid, recuperando a bola com frequência. Quase marcou com uma cabeçada em mergulho no início do segundo tempo.

    Fede Valverde (6/10):

    Sempre em movimento, alternando entre cerca de três posições diferentes pela direita. Levou uma pancada feia no joelho, mas conseguiu se recuperar.

    Jude Bellingham (7/10):

    Deslocava-se constantemente para a direita e combinava bem com o compatriota Alexander-Arnold. Cobrou vários cruzamentos perigosos que não foram convertidos.

    Arda Güler (6/10):

    Uma de suas partidas mais discretas. Fez algumas boas arrancadas pelas costas do marcador, mas não conseguiu criar nada de significativo.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Uma atuação repleta de dribles, jogadas de habilidade e arrancadas que, por vezes, deixaram a defesa do Alavés correndo atrás de sombras. No entanto, teve muita sorte de que seu chute ousado tenha sido desviado para o gol, abrindo o placar.

    Vinícius Jr (7/10):

    Encontrou alguns becos sem saída no início, mas representou uma ameaça constante. Um finalização magnífica garantiu a vitória logo após o intervalo.

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Nunca convenceu após substituir Militão, que saiu lesionado. Demonstrou uma notável falta de compostura quando comparado aos seus companheiros de equipe.

    Brahim Díaz (6/10):

    Quase marcou em um de seus primeiros toques e representou uma ameaça após substituir Bellingham.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Teve dificuldades para se envolver após dar descanso a Güler.

    Eduardo Camavinga (4/10):

    Foi vaiado ao entrar em campo e isso pareceu afetar bastante sua confiança. Foi responsável por algumas chances criadas pelo Alavés no final da partida devido a falhas na sua área.

    Dani Carvajal (6/10):

    Quase encontrou Vinicius com um cruzamento rasteiro perigoso e fez algumas contribuições defensivas importantes em sua meia hora em campo.

    Álvaro Arbeloa (6/10):

    Cumpriu sua missão e conseguiu dar descanso a alguns jogadores importantes durante a maior parte do segundo tempo. Não deve estar satisfeito com a quantidade de chances criadas pelo Alavés, mas o resultado, pelo menos, alivia um pouco a pressão sobre sua posição.

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