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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra a Roma: Antonio Rudiger garante vitória em jogo eletrizante de sete gols na Champions League

Real Madrid
Liga dos Campeões
Roma x Real Madrid
Roma

O Real Madrid protagonizou uma virada espetacular nos minutos finais no Stadio Olimpico e venceu a Roma por 4 a 3 em um confronto caótico pela Champions League. O gol da vitória de Antonio Ruediger, aos 90 minutos, coroou a reação da equipe de Jose Mourinho, que perdia por 3 a 1 no segundo tempo.

O Real Madrid conquistou uma das vitórias mais improváveis da Champions League nos últimos tempos ao superar uma desvantagem de dois gols no segundo tempo e vencer a Roma por 4 a 3 no Stadio Olimpico. Marten de Roon abriu o placar para os donos da casa, mas Kylian Mbappe empatou antes do intervalo. No entanto, a partida parecia escapar da equipe de Jose Mourinho quando Donyell Malen marcou duas vezes em seis minutos no início da segunda etapa, aproveitando a desorganização da defesa do Madrid.

A entrada de jovens jogadores e a adoção de um jogo mais direto a partir do banco de reservas foram decisivas para uma virada histórica. Cristian Espi diminuiu a diferença aos 82 minutos, antes de Endrick empatar apenas três minutos depois, aproveitando a criatividade de Arda Guler. Com o embalo a seu favor, o Madrid buscou a vitória, que veio aos 90 minutos, quando Antonio Rudiger apareceu no ataque para garantir os três pontos e deixar a Roma atônita em seu próprio estádio.

GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois - 5/10

    Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva alta que não conseguiu compactar o jogo. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais desfavorável, ele não deve ter ficado satisfeito por sofrer três gols, especialmente pela facilidade com que Malen explorou os corredores centrais no segundo tempo.

    Antonio Rudiger - 8/10

    O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Ele manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a resistência do Madrid fosse recompensada com três pontos.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Teve dificuldades para conter as transições conduzidas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi por vezes questionável quando a Roma atacou em velocidade, e ele não deu a cobertura necessária aos laterais que avançavam ao ataque no período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sucessão.

    Marc Cucurella - 6/10

    Mostrou sua habitual disposição pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do jogo preso à defesa pelos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva em busca do resultado.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Teve uma atuação relativamente discreta para os seus padrões. Não conseguiu impor sua habitual superioridade física pelo lado direito e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Meio-campo

    Jude Bellingham - 7/10

    O elo de ligação do time do Madrid. Mesmo quando o placar parecia desfavorável, a capacidade de Bellingham de manter a posse de bola e avançar entre as linhas manteve a Roma em alerta. Ele foi fundamental para sustentar a pressão nos vinte minutos finais que levou à virada.

    Federico Valverde - 6/10

    Como capitão, Valverde deu ao time a energia necessária no meio-campo, mas teve dificuldades para conter a superioridade numérica da Roma no setor no início do segundo tempo. Sua função passou a ser mais a de manter a bola em circulação quando o Madrid lançou mais jogadores ao ataque nos minutos finais.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Não conseguiu proteger adequadamente a linha de quatro defensores contra os contra-ataques da Roma. Foi superado com facilidade no segundo gol de Malen e acabou substituído por Bernardo Silva aos 70 minutos, quando o Madrid buscava uma configuração tática diferente.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Ataque

    Yan Diomande - 6/10

    O jovem teve uma atuação irregular. Mostrou lampejos de talento e participou da jogada que resultou no gol de empate de Mbappe, mas não teve a consistência necessária para dominar um meio-campo europeu de alto nível. Foi substituído aos 79 minutos.

    Vinicius Junior - 5/10

    Passou boa parte dos 59 minutos em campo frustrado. A Roma fez uma marcação dupla eficiente sobre ele, que teve dificuldade para encontrar espaço e avançar com velocidade no último terço do campo. Saiu antes dos 60 minutos, em meio a mudanças táticas.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Foi a principal ameaça do Madrid no primeiro tempo e finalizou com precisão aos 25 minutos para empatar a partida. Sua influência diminuiu após o intervalo, quando ficou isolado, mas sua presença por si só ocupou os defensores e abriu espaços para os jogadores que entraram na reta final.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Reservas e técnico

    Endrick - 9/10

    Uma entrada que mudou o jogo. Acionado aos 59 minutos, deu a assistência para o gol de Espi antes de marcar, aos 85, o gol crucial de empate. Sua objetividade e precisão nas finalizações eram exatamente o que o Madrid precisava.

    Arda Guler - 9/10

    Uma atuação exemplar de quem saiu do banco. Guler entrou aos 59 minutos e deu duas assistências decisivas: uma para o empate de Endrick e outra para o gol da vitória de Ruediger. Sua visão de jogo e seus passes nas bolas paradas fizeram a diferença.

    Cristian Espi - 8/10

    O jovem mostrou faro de gol ao marcar aos 82 minutos, apenas três minutos depois de entrar. Seu gol reacendeu a esperança de uma virada.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entrou aos 70 minutos para dar mais controle ao meio-campo. Ajudou a estabilizar a equipe nos minutos finais agitados.

    Alvaro Carreras - sem nota

    Uma substituição tática nos acréscimos para segurar o resultado.

    Jose Mourinho - 8/10

    Embora a organização defensiva tenha parecido vulnerável no início, Mourinho merece muito crédito pelas substituições proativas. Trocar seus atacantes estrelas (Vinicius e Mbappe) e seus laterais por juventude e criatividade (Guler, Endrick, Espi) foi uma aposta enorme que deu muito certo, transformando uma derrota por 3 a 1 em uma vitória por 4 a 3.

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