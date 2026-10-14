Thibaut Courtois - 5/10

Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva alta que não conseguiu compactar o jogo. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais desfavorável, ele não deve ter ficado satisfeito por sofrer três gols, especialmente pela facilidade com que Malen explorou os corredores centrais no segundo tempo.

Antonio Rudiger - 8/10

O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Ele manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a resistência do Madrid fosse recompensada com três pontos.

Ibrahima Konate - 5/10

Teve dificuldades para conter as transições conduzidas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi por vezes questionável quando a Roma atacou em velocidade, e ele não deu a cobertura necessária aos laterais que avançavam ao ataque no período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sucessão.

Marc Cucurella - 6/10

Mostrou sua habitual disposição pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do jogo preso à defesa pelos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva em busca do resultado.

Denzel Dumfries - 5/10

Teve uma atuação relativamente discreta para os seus padrões. Não conseguiu impor sua habitual superioridade física pelo lado direito e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.