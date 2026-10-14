Notas dos jogadores do Real Madrid contra a Roma: Antonio Rudiger arranca a vitória em jogo eletrizante de sete gols pela Champions League

O Real Madrid conquistou uma das vitórias mais improváveis da história recente da Champions League ao superar uma desvantagem de dois gols no segundo tempo e vencer a Roma por 4 a 3 no Estádio Olímpico. Marten de Roon abriu o placar para os donos da casa, mas Kylian Mbappe empatou antes do intervalo. No início da segunda etapa, porém, a partida pareceu escapar do time de Jose Mourinho quando Donyell Malen marcou duas vezes em seis minutos, aproveitando a desorganização da defesa do Madrid.
A entrada de jovens jogadores, que deram mais objetividade à equipe, foi decisiva para uma virada histórica. Cristian Espi diminuiu aos 82 minutos, antes de Endrick empatar apenas três minutos depois, aproveitando a criatividade de Arda Guler. Com o jogo a seu favor, o Madrid foi em busca da vitória, que veio aos 90 minutos, quando Antonio Rudiger apareceu no ataque para garantir os três pontos e deixar a Roma atônita em casa.
GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio Olímpico.