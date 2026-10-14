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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra a Roma: Antonio Rudiger arranca a vitória em jogo eletrizante de sete gols pela Champions League

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Real Madrid
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Especiais e Opinião
Roma x Real Madrid
Roma

O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante nos minutos finais no Stadio Olimpico e derrotou a Roma por 4 a 3 em uma partida caótica pela Champions League. O gol da vitória de Antonio Ruediger, aos 90 minutos, coroou a reação depois que a equipe de Jose Mourinho esteve perdendo por 3 a 1 no segundo tempo.

O Real Madrid conquistou uma das vitórias mais improváveis da história recente da Champions League ao superar uma desvantagem de dois gols no segundo tempo e vencer a Roma por 4 a 3 no Estádio Olímpico. Marten de Roon abriu o placar para os donos da casa, mas Kylian Mbappe empatou antes do intervalo. No início da segunda etapa, porém, a partida pareceu escapar do time de Jose Mourinho quando Donyell Malen marcou duas vezes em seis minutos, aproveitando a desorganização da defesa do Madrid.

A entrada de jovens jogadores, que deram mais objetividade à equipe, foi decisiva para uma virada histórica. Cristian Espi diminuiu aos 82 minutos, antes de Endrick empatar apenas três minutos depois, aproveitando a criatividade de Arda Guler. Com o jogo a seu favor, o Madrid foi em busca da vitória, que veio aos 90 minutos, quando Antonio Rudiger apareceu no ataque para garantir os três pontos e deixar a Roma atônita em casa.

GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio Olímpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois - 5/10

    Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva adiantada que não conseguiu compactar a equipe de forma eficaz. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais elástico, ficará decepcionado por ter sofrido três gols, especialmente pela facilidade com que Malen explorou os corredores centrais no segundo tempo.

    Antonio Rudiger - 8/10

    O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Ele manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a resistência do Madrid fosse recompensada com três pontos.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Teve dificuldades para conter as transições comandadas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi por vezes questionável quando a Roma saía em velocidade, e ele não ofereceu a cobertura necessária aos laterais que avançavam durante o período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sequência.

    Marc Cucurella - 6/10

    Mostrou a disposição de sempre pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do tempo recuado pela pressão dos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva para buscar o resultado.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Teve uma atuação relativamente discreta para seus padrões. Não conseguiu impor sua habitual superioridade física pela direita e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Meio-campo

    Jude Bellingham - 7/10

    O elo entre os setores do Madrid. Mesmo quando o placar parecia desfavorável, a capacidade de Bellingham de manter a posse de bola e romper as linhas manteve a Roma em alerta. Foi fundamental para sustentar a pressão nos vinte minutos finais que levou à virada.

    Federico Valverde - 6/10

    Capitão da equipe, Valverde deu a energia necessária ao meio-campo, mas teve dificuldades para conter a superioridade numérica da Roma no setor no início do segundo tempo. Nos minutos finais, com o Madrid lançando mais jogadores ao ataque, sua função passou a ser sobretudo manter a posse em circulação.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Não conseguiu proteger adequadamente a linha de quatro defensores contra os contra-ataques da Roma. Foi superado com facilidade no segundo gol de Malen e acabou substituído aos 70 minutos por Bernardo Silva, quando o Madrid buscava uma opção de características táticas diferentes.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Ataque

    Yan Diomande - 6/10

    Atuação irregular do jovem. Mostrou lampejos de talento e participou da construção do gol de empate de Mbappe, mas não teve a regularidade necessária para dominar um meio-campo europeu de alto nível. Foi substituído aos 79 minutos.

    Vinicius Junior - 5/10

    Mostrou frustração durante boa parte dos 59 minutos em que esteve em campo. A Roma fez uma marcação dupla eficiente sobre ele, que teve dificuldade para encontrar espaço e avançar com velocidade no terço final. Saiu antes dos 60 minutos como parte de uma mudança tática.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Foi a opção ofensiva mais perigosa do Madrid no primeiro tempo e finalizou com precisão aos 25 minutos para empatar a partida. Sua influência diminuiu após o intervalo, quando ficou isolado, embora sua presença tenha ocupado os defensores o suficiente para abrir espaço para os jogadores que entraram no fim.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Reservas e técnico

    Endrick - 9/10

    Entrou e mudou o jogo. Acionado aos 59 minutos, deu a assistência para o gol de Espi antes de marcar, ele próprio, o gol de empate aos 85. Sua objetividade e precisão nas finalizações eram exatamente o que o Madrid precisava.

    Arda Guler - 9/10

    Deu uma aula de como fazer a diferença ao sair do banco. Guler entrou aos 59 minutos e deu duas assistências decisivas: uma para o empate de Endrick e outra para o gol da vitória de Ruediger. Sua visão de jogo e suas cobranças de bola parada fizeram a diferença.

    Cristian Espi - 8/10

    O jovem mostrou faro de gol ao marcar aos 82 minutos, apenas três minutos depois de entrar. Seu gol reacendeu a esperança de uma virada.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entrou aos 70 minutos para dar mais controle ao meio-campo. Ajudou a acalmar a equipe nos momentos finais, marcados pela correria.

    Alvaro Carreras - sem nota

    Entrou nos acréscimos, em uma substituição tática para segurar o resultado.

    Jose Mourinho - 8/10

    Embora a organização defensiva tenha parecido vulnerável no início, Mourinho merece muito crédito pelas substituições proativas. Tirar seus atacantes de destaque (Vinicius e Mbappe) e seus laterais para apostar na juventude e na criatividade (Guler, Endrick, Espi) foi um enorme risco que deu resultado: transformou uma derrota por 3 a 1 em uma vitória por 4 a 3.

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