Notas dos jogadores do Real Madrid contra a Roma: Antonio Rudiger arranca a vitória em jogo eletrizante de sete gols pela Champions League

Thibaut Courtois - 5/10

Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva adiantada que não conseguiu compactar a equipe de forma eficaz. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais elástico, ficará decepcionado por ter sofrido três gols, especialmente pela facilidade com que Malen explorou os corredores centrais no segundo tempo.

Antonio Rudiger - 8/10

O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Ele manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a resistência do Madrid fosse recompensada com três pontos.

Ibrahima Konate - 5/10

Teve dificuldades para conter as transições comandadas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi por vezes questionável quando a Roma saía em velocidade, e ele não ofereceu a cobertura necessária aos laterais que avançavam durante o período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sequência.

Marc Cucurella - 6/10

Mostrou a disposição de sempre pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do tempo recuado pela pressão dos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva para buscar o resultado.

Denzel Dumfries - 5/10

Teve uma atuação relativamente discreta para seus padrões. Não conseguiu impor sua habitual superioridade física pela direita e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.