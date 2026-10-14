Thibaut Courtois - 5/10

Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva adiantada que não conseguiu pressionar de forma eficaz. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais elástico, ficará decepcionado por ter sofrido três gols, especialmente pela maneira como Malen pôde explorar os espaços centrais no segundo tempo.

Antonio Rudiger - 8/10

O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a capacidade de reação do Madrid fosse recompensada com três pontos.

Ibrahima Konate - 5/10

Teve dificuldades para conter as transições conduzidas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi questionável em alguns momentos quando a Roma saía em velocidade, e ele não deu a cobertura necessária aos laterais que avançavam no período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sequência.

Marc Cucurella - 6/10

Trabalhou como de costume pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do jogo preso à defesa pela atuação dos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva para buscar a virada.

Denzel Dumfries - 5/10

Uma atuação relativamente discreta para seus padrões. Não conseguiu impor seu domínio físico habitual pela direita e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.