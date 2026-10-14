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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Real Madrid contra a Roma: Antonio Rudiger arranca a vitória em jogo eletrizante de sete gols na Champions League

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Real Madrid
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Especiais e Opinião
Roma x Real Madrid
Roma

O Real Madrid conseguiu uma virada impressionante nos minutos finais no Stadio Olimpico e venceu a Roma por 4 a 3 em um confronto caótico pela Champions League. O gol da vitória de Antonio Ruediger, aos 90 minutos, coroou a reação do time de Jose Mourinho, que perdia por 3 a 1 no segundo tempo.

O Real Madrid conquistou uma das vitórias mais improváveis da Champions League nos últimos tempos ao superar uma desvantagem de dois gols no segundo tempo e vencer a Roma por 4 a 3 no Stadio Olimpico. Marten de Roon abriu o placar para os donos da casa, mas Kylian Mbappe empatou antes do intervalo. A partida, porém, pareceu escapar da equipe de Jose Mourinho quando Donyell Malen marcou duas vezes em seis minutos no início do segundo tempo, aproveitando a desorganização defensiva do Madrid.

A entrada de jovens jogadores e a adoção de um jogo mais direto foram decisivas para uma virada histórica. Cristian Espi diminuiu aos 82 minutos, antes de Endrick empatar apenas três minutos depois, aproveitando a criatividade de Arda Guler. Com o embalo a seu favor, o Madrid foi em busca da vitória, que veio aos 90 minutos, quando Antonio Rudiger apareceu no ataque para garantir os três pontos e deixar a Roma atônita em seu próprio estádio.

GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois - 5/10

    Uma noite difícil para o belga, que ficou exposto por uma linha defensiva adiantada que não conseguiu pressionar de forma eficaz. Embora tenha feito quatro defesas para evitar um placar mais elástico, ficará decepcionado por ter sofrido três gols, especialmente pela maneira como Malen pôde explorar os espaços centrais no segundo tempo.

    Antonio Rudiger - 8/10

    O grande herói da noite. Apesar das falhas defensivas coletivas que levaram o Madrid a sofrer três gols, a determinação de Ruediger para vencer ficou evidente. Manteve a calma em meio ao caos e apareceu aos 90 minutos para marcar o gol decisivo, garantindo que a capacidade de reação do Madrid fosse recompensada com três pontos.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Teve dificuldades para conter as transições conduzidas por Malen e Dybala. Seu posicionamento foi questionável em alguns momentos quando a Roma saía em velocidade, e ele não deu a cobertura necessária aos laterais que avançavam no período em que o Madrid sofreu dois gols em rápida sequência.

    Marc Cucurella - 6/10

    Trabalhou como de costume pelo lado esquerdo, mas passou boa parte do jogo preso à defesa pela atuação dos alas da Roma. Foi substituído aos 78 minutos, quando o Madrid adotou uma formação mais ofensiva para buscar a virada.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Uma atuação relativamente discreta para seus padrões. Não conseguiu impor seu domínio físico habitual pela direita e foi substituído por Arda Guler aos 59 minutos, quando Mourinho buscou mais qualidade técnica para superar o bloco defensivo da Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Meio-campo

    Jude Bellingham - 7/10

    O elo de ligação do time do Madrid. Mesmo quando o placar parecia desfavorável, a capacidade de Bellingham de manter a posse de bola e avançar entre as linhas manteve a Roma em alerta. Foi fundamental para sustentar a pressão nos vinte minutos finais que levou à virada.

    Federico Valverde - 6/10

    Capitão da equipe, Valverde deu a energia necessária ao meio-campo, mas teve dificuldades para conter a superioridade numérica da Roma na região no início do segundo tempo. Nos minutos finais, quando o Madrid colocou mais jogadores no ataque, sua função passou a ser principalmente manter a bola circulando.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Não conseguiu proteger adequadamente a linha de quatro defensores dos contra-ataques da Roma. Foi superado com facilidade no segundo gol de Malen e acabou substituído por Bernardo Silva aos 70 minutos, quando o Madrid buscava uma alternativa tática.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Ataque

    Yan Diomande - 6/10

    O jovem teve uma atuação irregular. Mostrou lampejos de talento e participou da construção da jogada do gol de empate de Mbappe, mas não teve a consistência necessária para dominar um meio-campo europeu de alto nível. Foi substituído aos 79 minutos.

    Vinicius Junior - 5/10

    Mostrou-se frustrado durante boa parte dos 59 minutos em que esteve em campo. A Roma conseguiu marcá-lo com dois jogadores, e ele teve dificuldade para encontrar espaço e avançar pelo terço final. Foi substituído antes dos 60 minutos como parte de uma mudança tática.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Foi a principal ameaça ofensiva do Madrid no primeiro tempo e finalizou com precisão aos 25 minutos para empatar a partida. Sua influência diminuiu depois do intervalo, quando ficou isolado, embora sua presença por si só tenha ocupado os defensores o suficiente para abrir espaço aos jogadores que entraram no fim.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Reservas e técnico

    Endrick - 9/10

    Uma entrada que mudou o jogo. Acionado aos 59 minutos, deu a assistência para o gol de Espi antes de marcar, aos 85, o gol decisivo de empate. Sua objetividade e precisão nas finalizações eram exatamente o que o Madrid precisava.

    Arda Guler - 9/10

    Uma atuação exemplar de quem saiu do banco. Guler entrou aos 59 minutos e deu duas assistências fundamentais: uma para o empate de Endrick e outra para o gol da vitória de Ruediger. Sua visão de jogo e a qualidade de suas cobranças de bola parada fizeram a diferença.

    Cristian Espi - 8/10

    O jovem mostrou faro de gol ao marcar aos 82 minutos, apenas três minutos depois de entrar. Seu gol reacendeu a esperança de uma virada.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entrou aos 70 minutos para dar mais controle ao meio-campo. Ajudou a estabilizar a equipe nos minutos finais agitados.

    Alvaro Carreras - N/A

    Uma substituição tática nos acréscimos para assegurar o resultado.

    Jose Mourinho - 8/10

    Embora a estrutura defensiva tenha parecido vulnerável no início, Mourinho merece muito crédito pelas substituições proativas. Trocar seus atacantes de destaque (Vinicius e Mbappe) e seus laterais por juventude e criatividade (Guler, Endrick e Espi) foi uma aposta enorme que deu certo, transformando uma derrota por 3 a 1 em uma vitória por 4 a 3.

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