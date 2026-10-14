O Real Madrid conquistou uma das vitórias mais improváveis da Champions League nos últimos tempos ao superar uma desvantagem de dois gols no segundo tempo e vencer a Roma por 4 a 3 no Stadio Olimpico. Marten de Roon abriu o placar para os donos da casa, mas Kylian Mbappe empatou antes do intervalo. A partida, porém, pareceu escapar da equipe de Jose Mourinho quando Donyell Malen marcou duas vezes em seis minutos no início do segundo tempo, aproveitando a desorganização defensiva do Madrid.
A entrada de jovens jogadores e a adoção de um jogo mais direto foram decisivas para uma virada histórica. Cristian Espi diminuiu aos 82 minutos, antes de Endrick empatar apenas três minutos depois, aproveitando a criatividade de Arda Guler. Com o embalo a seu favor, o Madrid foi em busca da vitória, que veio aos 90 minutos, quando Antonio Rudiger apareceu no ataque para garantir os três pontos e deixar a Roma atônita em seu próprio estádio.
GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Stadio Olimpico.