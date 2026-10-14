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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do PSG contra o Manchester City: Ousmane Dembele brilha, e parisienses precisos nas finalizações surpreendem no Etihad

PSG
Manchester City x PSG
Manchester City
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain deu uma aula de contra-ataque e venceu o Manchester City por 4 a 2 no Etihad Stadium. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o time visitante abriu três gols de vantagem, que acabou sendo impossível de reverter para os donos da casa.

O PSG deu uma aula tática nas transições, explorando a linha defensiva adiantada do City com eficiência para vencer por 4 a 2. O time parisiense foi implacável no primeiro tempo e silenciou a torcida no Etihad ao abrir 3 a 0 antes do intervalo.

Apesar da pressão constante do City e dos 54% de posse de bola do adversário, a equipe de Luis Enrique se manteve compacta e fez 26 cortes e 12 interceptações para atrapalhar o ritmo dos donos da casa.

Embora Erling Haaland tenha ameaçado uma reação no segundo tempo com dois gols, a capacidade do PSG de marcar em momentos decisivos garantiu que a equipe mantivesse o controle. Os visitantes foram muito mais eficientes que os anfitriões: marcaram quatro vezes em apenas nove finalizações no alvo.

Com o resultado, o PSG chega à liderança da tabela da Champions League com duas vitórias em dois jogos, evidenciando sua crescente maturidade no cenário europeu sob o comando de Enrique.

GOAL dá notas aos jogadores do PSG no Etihad Stadium...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov - 7/10:

    O goleiro russo teve muito trabalho durante toda a noite e fez seis defesas diante de um City que finalizou 27 vezes. Embora pouco pudesse fazer para evitar os gols de Haaland à queima-roupa, seu posicionamento e suas defesas foram fundamentais para manter a vantagem inicial do PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi mostrou a energia habitual pela direita, equilibrando as tarefas defensivas com investidas ocasionais ao ataque. Foi disciplinado diante das ameaças do City pelos lados e contribuiu para uma atuação defensiva coletiva que limitou os mandantes a apenas dois gols, apesar do grande número de jogadas de ataque.

    Marquinhos - 7/10:

    O capitão deu o exemplo ao comandar uma linha defensiva submetida a intensa pressão. Teve papel central no trabalho defensivo do PSG e contribuiu para os 26 cortes da equipe. Sua liderança foi essencial no segundo tempo, quando o City aumentou o ritmo, para que a organização defensiva se mantivesse apesar da ameaça de Haaland pelo alto.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho teve uma atuação defensiva firme e mostrou por que se tornou peça constante na equipe de Enrique. Foi agressivo nas disputas e teve papel importante nas 12 interceptações registradas pelo PSG, muitas vezes saindo da linha de defesa para cortar passes direcionados aos pés de Haaland.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes teve uma noite difícil ao acompanhar as trocas de posição do City pelo lado do campo. Embora tivesse condições físicas de acompanhar o ritmo da partida, por vezes foi surpreendido pelo grande número de cruzamentos que o City enviou à área. Ainda assim, sua velocidade de recuperação foi útil quando o PSG ficou exposto nas transições.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    O jovem mostrou uma maturidade acima da idade e deu a assistência para o gol de Vitinha. Dominou o meio-campo, percorreu o campo e facilitou as transições. Foi substituído aos 84 minutos, após uma atuação que combinou disciplina tática e contribuição ofensiva.

    Vitinha - 8/10:

    Grande atuação do português, que ditou o ritmo de jogo para os visitantes. Marcou o terceiro gol, decisivo, aos 32 minutos, ao chegar de trás para concluir uma jogada iniciada por Warren Zaire-Emery. Sua capacidade de manter a posse de bola sob pressão foi fundamental para aliviar a pressão incessante do Manchester City.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz criou as condições para o primeiro gol, dando a assistência para Desire Doue aos 13 minutos. Sua variedade de passes permitiu ao PSG superar rapidamente o meio-campo do Manchester City, embora tenha se concentrado mais no posicionamento defensivo à medida que a partida avançava. Foi substituído por Lucas Hernandez no fim do jogo.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Ataque

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche trabalhou incansavelmente como referência no ataque e muitas vezes se sacrificou para liderar a pressão. Foi recompensado aos 63 minutos, quando finalizou com precisão após um passe de Dembele. Seu gol deu à equipe a vantagem necessária no momento em que o Manchester City começava a ganhar força após o primeiro gol de Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Foi o destaque da noite. Dembele dobrou a vantagem do PSG aos 15 minutos e seguiu como uma ameaça constante nos contra-ataques. No segundo tempo, mostrou seu lado criativo ao dar a assistência para Akliouche fazer 4 a 1 e praticamente definir a partida.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue ditou o tom da noite ao abrir o placar com uma finalização precisa aos 13 minutos. Não satisfeito em marcar, deu a assistência para o gol de Dembele dois minutos depois. Seu início fulminante praticamente definiu a dinâmica tática da partida antes de sua saída aos 66 minutos.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Reservas e técnico

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    Entrou no lugar de Doue aos 66 minutos. Trouxe uma nova ameaça nos contra-ataques, mas passou boa parte do tempo ajudando a equipe a defender a vantagem enquanto o Manchester City avançava em busca do gol.

    Joao Neves - 6/10:

    Substituiu Akliouche aos 76 minutos para dar mais fôlego e solidez defensiva ao meio-campo na reta final.

    Ferran Torres - sem nota:

    Entrou aos 76 minutos. Não conseguiu marcar de pênalti, após Gianluigi Donnarumma defender sua cobrança.

    Lucas Hernandez - sem nota:

    Entrou no lugar de Ruiz na reta final para reforçar a defesa.

    Lucas Beraldo - sem nota:

    Entrou no lugar de Zaire-Emery aos 84 minutos para ajudar a assegurar o resultado.

    Luis Enrique - 9/10:

    Uma aula tática do espanhol. Preparou sua equipe para absorver a pressão e atacar com precisão nos contra-ataques. Ao identificar a vulnerabilidade do Manchester City à velocidade, apostou em Doue e Akliouche ao lado de Dembele entre os titulares. A decisão deu muito certo e resultou em uma vantagem de três gols no intervalo, da qual Enzo Maresca não conseguiu se recuperar.

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