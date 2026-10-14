O PSG deu uma aula tática nas transições, explorando a linha defensiva adiantada do City com eficiência para vencer por 4 a 2. O time parisiense foi implacável no primeiro tempo e silenciou a torcida no Etihad ao abrir 3 a 0 antes do intervalo.

Apesar da pressão constante do City e dos 54% de posse de bola do adversário, a equipe de Luis Enrique se manteve compacta e fez 26 cortes e 12 interceptações para atrapalhar o ritmo dos donos da casa.

Embora Erling Haaland tenha ameaçado uma reação no segundo tempo com dois gols, a capacidade do PSG de marcar em momentos decisivos garantiu que a equipe mantivesse o controle. Os visitantes foram muito mais eficientes que os anfitriões: marcaram quatro vezes em apenas nove finalizações no alvo.

Com o resultado, o PSG chega à liderança da tabela da Champions League com duas vitórias em dois jogos, evidenciando sua crescente maturidade no cenário europeu sob o comando de Enrique.

GOAL dá notas aos jogadores do PSG no Etihad Stadium...