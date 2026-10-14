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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do PSG contra o Manchester City: Ousmane Dembele brilha, e parisienses eficientes surpreendem no Etihad

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PSG
Especiais e Opinião
Manchester City x PSG
Manchester City
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain deu uma aula de contra-ataque e venceu o Manchester City por 4 a 2 no Etihad Stadium. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, os visitantes abriram três gols de vantagem, diferença que os donos da casa não conseguiram superar.

O PSG deu uma aula tática nas transições, explorando a linha defensiva adiantada do Manchester City com eficiência devastadora para vencer por 4 a 2. O time parisiense foi implacável no primeiro tempo e silenciou a torcida no Etihad Stadium ao abrir 3 a 0 antes do intervalo.

Apesar da pressão constante do Manchester City e de seus 54% de posse de bola, a equipe de Luis Enrique se manteve compacta, com 26 cortes e 12 interceptações para dificultar o ritmo dos donos da casa.

Embora Erling Haaland tenha ameaçado uma reação no segundo tempo ao marcar duas vezes, a capacidade do PSG de balançar as redes em momentos decisivos garantiu que a equipe mantivesse o controle. Os visitantes foram muito mais eficientes que os donos da casa e marcaram quatro gols em apenas nove finalizações no alvo.

O resultado leva o PSG à liderança da tabela da Champions League, com duas vitórias em dois jogos, e evidencia a crescente maturidade da equipe no cenário europeu sob o comando de Enrique.

GOAL avalia os jogadores do PSG no Etihad Stadium...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov - 7/10:

    O goleiro russo teve trabalho durante toda a noite e fez seis defesas diante de um Manchester City que finalizou 27 vezes. Embora pouco pudesse fazer nas finalizações de Haaland de curta distância, seu posicionamento e suas defesas foram fundamentais para preservar a vantagem inicial do PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi mostrou a energia habitual pelo lado direito, conciliando as tarefas defensivas com investidas ocasionais ao ataque. Foi disciplinado diante das ameaças do Manchester City pelas pontas e contribuiu para uma atuação defensiva coletiva que limitou os donos da casa a apenas dois gols, apesar do grande número de chegadas ao ataque.

    Marquinhos - 7/10:

    O capitão deu o exemplo ao comandar uma linha defensiva submetida a intensa pressão. Foi peça central no esforço defensivo do PSG e contribuiu para os 26 cortes da equipe. Sua liderança foi essencial no segundo tempo, quando o Manchester City aumentou o ritmo, para manter a organização defensiva apesar da ameaça de Haaland pelo alto.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho teve uma atuação defensiva firme e mostrou por que se tornou peça constante na equipe de Enrique. Foi agressivo nas disputas e teve papel importante nas 12 interceptações registradas pelo PSG, muitas vezes saindo da linha defensiva para interceptar passes direcionados aos pés de Haaland.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes teve uma noite difícil ao acompanhar as movimentações do Manchester City pelo seu lado do campo. Embora tivesse condições físicas de acompanhar o ritmo da partida, por vezes foi surpreendido pelo grande número de cruzamentos que o adversário fez para a área. Sua velocidade de recuperação, porém, foi útil quando o PSG foi pego durante as transições.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    O jovem mostrou maturidade acima da idade ao dar a assistência para o gol de Vitinha. Foi uma força no meio-campo, percorrendo grandes distâncias e facilitando as transições. Acabou substituído aos 84 minutos, após uma atuação que combinou disciplina tática e contribuição ofensiva.

    Vitinha - 8/10:

    Grande atuação do habilidoso português, que ditou o ritmo para os visitantes. Ele marcou o importante terceiro gol aos 32 minutos, chegando de trás para concluir uma jogada iniciada por Warren Zaire-Emery. Sua capacidade de manter a posse de bola sob pressão foi fundamental para aliviar a pressão incessante do Manchester City.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz deu a assistência para Desire Doue abrir o placar aos 13 minutos. Sua variedade de passes permitiu ao PSG superar rapidamente o meio-campo do Manchester City, embora tenha se concentrado mais no posicionamento defensivo com o passar do jogo. Foi substituído por Lucas Hernandez no fim da partida.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Ataque

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche trabalhou incansavelmente como referência no ataque, muitas vezes se sacrificando para liderar a pressão. Foi recompensado aos 63 minutos, quando finalizou com precisão após passe de Dembele. Seu gol deu ao PSG a vantagem necessária justamente quando o City começava a ganhar força após o primeiro gol de Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Foi o destaque da noite. Dembele ampliou a vantagem do PSG aos 15 minutos e seguiu como uma ameaça constante nos contra-ataques. No segundo tempo, mostrou também sua capacidade de criação ao dar a assistência para Akliouche fazer 4 a 1 e praticamente definir a partida.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue deu o tom da noite com uma finalização precisa aos 13 minutos para abrir o placar. Não satisfeito em marcar, deu a assistência para o segundo gol, de Dembele, dois minutos depois. Seu início explosivo praticamente definiu a dinâmica tática da partida antes de sua saída aos 66 minutos.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Reservas e técnico

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    Entrou no lugar de Doue aos 66 minutos. Trouxe uma nova ameaça nos contra-ataques, mas passou boa parte do tempo ajudando a equipe a defender a vantagem enquanto o Manchester City avançava em busca do gol.

    Joao Neves - 6/10:

    Substituiu Akliouche aos 76 minutos para dar mais fôlego e solidez defensiva ao meio-campo na reta final.

    Ferran Torres - sem nota:

    Entrou aos 76 minutos. Não conseguiu marcar de pênalti: Gianluigi Donnarumma defendeu sua cobrança.

    Lucas Hernandez - sem nota:

    Entrou no lugar de Ruiz nos minutos finais para reforçar a defesa.

    Lucas Beraldo - sem nota:

    Entrou no lugar de Zaire-Emery aos 84 minutos para ajudar a segurar o resultado.

    Luis Enrique - 9/10:

    Uma aula de tática do espanhol. Ele preparou sua equipe para absorver a pressão e atacar nos contra-ataques com precisão. Ao perceber a vulnerabilidade do Manchester City diante da velocidade, apostou em Doue e Akliouche como titulares ao lado de Dembele. A decisão rendeu frutos: uma vantagem de três gols no intervalo, da qual Enzo Maresca não conseguiu se recuperar.

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