Notas dos jogadores do PSG contra o Manchester City: Ousmane Dembele brilha, e parisienses eficientes surpreendem no Etihad

O PSG deu uma aula tática nas transições, explorando a linha defensiva adiantada do Manchester City com eficiência devastadora para vencer por 4 a 2. O time parisiense foi implacável no primeiro tempo e silenciou a torcida no Etihad Stadium ao abrir 3 a 0 antes do intervalo.

Apesar da pressão constante do Manchester City e de seus 54% de posse de bola, a equipe de Luis Enrique se manteve compacta, com 26 cortes e 12 interceptações para dificultar o ritmo dos donos da casa.

Embora Erling Haaland tenha ameaçado uma reação no segundo tempo ao marcar duas vezes, a capacidade do PSG de balançar as redes em momentos decisivos garantiu que a equipe mantivesse o controle. Os visitantes foram muito mais eficientes que os donos da casa e marcaram quatro gols em apenas nove finalizações no alvo.

O resultado leva o PSG à liderança da tabela da Champions League, com duas vitórias em dois jogos, e evidencia a crescente maturidade da equipe no cenário europeu sob o comando de Enrique.

GOAL avalia os jogadores do PSG no Etihad Stadium...